Sony FR7 - kamera PTZ z pełnoklatkowym przetwornikiem obrazu

Firma Sony wprowadza nowy produkt z linii Cinema Line: kamerę ILME-FR7 z wymiennymi obiektywami z mocowaniem typu E, pełnoklatkowym przetwornikiem obrazu i wbudowanymi funkcjami regulacji obrotu, nachylenia i zoomu (PTZ). Dzięki uniwersalnemu systemowi zdalnego sterowania i funkcjom przeznaczonym do filmowania nowy model rozszerza możliwości twórcze w studiu, produkcjach na żywo i na planie filmowym. Zaawansowany pełnoklatkowy przetwornik obrazu i różnorodne środki ekspresji, jakie można stosować dzięki bogatej ofercie obiektywów Sony z mocowaniem typu E, idą w parze ze zdalną regulacją obrotu, nachylenia i zoomu, dużą swobodą wyboru ogniskowych i możliwością rejestrowania szerokokątnego obrazu podczas zdjęć w ograniczonej przestrzeni.







Nowy model zapewnia ponadto kinowy wygląd obrazu i szereg funkcji, dzięki którym cyfrowe kamery kinowe Sony przesuwają granice możliwości w produkcji filmowej. Ma uniwersalny zestaw łączy i umożliwia efektywną pracę w systemach z wieloma kamerami. FR7 to pierwsza kamera PTZ (z regulacją obrotu, nachylenia i zoomu, ang. pan tilt zoom) wyposażona w pełnoklatkowy, wykonany w technologii BSI przetwornik obrazu CMOS Exmor R o efektywnej rozdzielczości około 10.3 megapiksela i ponad 15-stopniowym zakresie dynamiki tonalnej. Ten niezwykły przetwornik cechuje się szerokim zakresem dynamicznym, niskim poziomem zakłóceń, filmowym efektem bokeh z pełnoklatkowej matrycy oraz wysoką czułością, którą podczas zdjęć w słabym świetle można rozszerzyć do ISO 409 600.



Kamera FR7 jest wyposażona w system mocowania bagnetowego Sony E-mount i współpracuje z szerokim wachlarzem obiektywów z mocowaniem typu E — między innymi z serią G Master, znaną ze zdumiewającej rozdzielczości i efektu bokeh. Zakres ogniskowych od 12 do 1200 milimetrów zapewnia wszechstronne możliwości twórcze.



Kamera ma również wiele właściwości serii Cinema Line, pozwalających nadawać obrazowi kinowy wygląd i klimat. Należą do nich:

- regulowana czułość, którą podczas zdjęć w słabym świetle można rozszerzyć do ISO 409 600;

- ponad 15-stopniowy zakres dynamiki tonalnej*5, pozwalający osiągnąć wysoką jakość najjaśniejszych fragmentów obrazu i niski poziom zakłóceń;

- wstępnie zaprogramowane ustawienia parametrów obrazu, w tym S-Cinetone, zapewniające naturalny wygląd odcieni ze środka skali — niezbędny do uzyskania kolorystyki zdrowej skóry — jak również łagodne barwy i atrakcyjne światła. Kształtując wygląd obrazu już na etapie zdjęć, można skrócić postprodukcję. Tryb Cine EI pozwala ustawić bazową czułość ISO na 800 lub 12 800, aby dostosować ją warunków oświetlenia, ograniczyć zakłócenia i uzyskać spójny wygląd ujęć. Tryb ten umożliwia użycie opracowanej przez firmę Sony krzywej gamma S‑Log3 i szerokich przestrzeni barw S-Gamut3 i S-Gamut3.Cine, dlatego najlepiej sprawdza się w postprodukcji

- tryb filmowania w zwolnionym tempie, w jakości do 4K 120p, pozwalający rozbudzać emocje obrazem wyglądającym jak w kinie.



Łatwa obsługa pozwalająca wprowadzać nowe perspektywy

Nowa, dedykowana aplikacja sieci www umożliwia regulację obrotu, nachylenia, zoomu i ostrości, włączanie rejestracji i odtwarzania obrazu oraz zmienianie wszystkich ustawień przy użyciu przeglądarki internetowej w tablecie lub komputerze. Kamera FR7 daje możliwość zdalnego podglądu rejestrowanego obrazu wielu osobom równocześnie. Możliwy jest również zdalny podgląd obrazu z wielu kamer na jednym urządzeniu. Wbudowany, zdalnie sterowany mechanizm obrotowo-wychylny pozwala zainstalować kamerę na statywie, pod sufitem (z użyciem dedykowanego uchwytu CIB-PCM1) lub w trudno dostępnych miejscach, by dyskretnie podążać za obiektem i pokazywać go z oryginalnych perspektyw. Z myślą o produkcjach wielokamerowych nowy model współpracuje także z pilotem RM-IP500 firmy Sony, zwiększającym twórczy potencjał i ograniczającym zapotrzebowanie na pracowników w studiu produkcyjnym lub innych środowiskach pracy. Jeden pilot RM-IP500 pozwala zdalnie sterować nawet 100 kamerami PTZ i regulować obrót, nachylenie i zoom za pomocą precyzyjnego joysticka. Obsługę kamery FR7 ułatwia ponadto dostarczany w zestawie pilot na podczerwień.



Płynne ruchy kamery dzięki elastycznemu mechanizmowi PTZ

Użytkownik może zmieniać kąt obrotu i nachylenia z prędkością od 0.02 do 60 stopni na sekundę, uzyskując płynność i stabilność różnego rodzaju ruchów kamery. Zakres regulacji obrotu wynosi od –170 do 170 stopni, a nachylenia od –30 do 195 stopni.



Programowanie do 100 pozycji kamery

Kamera FR7 ma funkcję pamięci 100 ustawień pozycji. Wbudowana aplikacja sieci www i oferowany oddzielnie pilot RM-IP500 umożliwiają wybór 100 zaprogramowanych pozycji, na które składa się kąt obrotu i nachylenia, zoom i ostrość. Do użycia tej funkcji wystarcza naciśnięcie przycisku. Aktualizacja wewnętrznego oprogramowania pozwoli obsługiwać kamerę FR7 za pomocą komend protokołu S700 przesyłanych przez sieć Ethernet z panelu zdalnego sterowania (RCP) lub głównego modułu sterującego (MSU) Sony.



Funkcja Real-time Eye AF i śledzenie w czasie rzeczywistym

Połączenie automatyki ostrości Fast Hybrid AF z systemem regulacji obrotu, nachylenia i zoomu (PTZ) zapewnia płynne i dokładne ustawianie ostrości na obiekty w szerokiej strefie, zarówno statyczne, jak i szybko poruszające się. Dzięki temu unika się ich zamazania nawet przy małej głębi ostrości.



Wydajne wykrywanie takich obiektów to zadanie wbudowanego procesora BIONZ XR. Precyzyjnie utrzymuje on ostrość na oku, nawet gdy filmowana osoba patrzy w górę lub w dół, zatem operator może skupić się na kompozycji ujęcia. Aplikacja sieci www pozwala ponadto użyć funkcji „Ostrość dotykiem”, powodującej ustawienie ostrości na wskazany obiekt i jej śledzenie w czasie rzeczywistym. W przypadku wykrycia oka włączy się funkcja Real-time Eye AF (ustawianie ostrości na oko w czasie rzeczywistym).



Wbudowany elektroniczny filtr ND o zmiennej gęstości optycznej

Opracowany przez firmę Sony elektroniczny filtr ND o zmiennej gęstości optycznej umożliwia płynną regulację ilości światła przepuszczanego do przetwornika obrazu. Funkcja Auto ND automatycznie utrzymuje stałą ekspozycję, dostosowując filtr do zmian światła. Gęstość optyczną filtra — a tym samym ekspozycję — można również zmieniać zdalnie.



Uniwersalny zestaw łączy do różnych zastosowań

Kamera FR7 została opracowana z myślą o różnych modelach pracy, od prostego „podłącz i używaj” po złożone produkcje o wysokim standardzie. Jest więc wszechstronnie wyposażona w wejścia i wyjścia wideo, system zasilania oraz funkcje transmisji strumieniowej IP i synchronizacji z innymi urządzeniami.



Wewnętrzny zapis w formacie XAVC i wyjście obrazu RAW na urządzenia zewnętrzne

Kamera FR7 jest wyposażona w dwa gniazda na nośniki danych, rzadko spotykane w kamerach PTZ. Oba gniazda współpracują z kartami CFexpress typu A i kartami pamięci SDXC. Dzięki nagrywaniu materiału filmowego w formacie XAVC-I o wysokiej jakości oraz metadanych nowy model Sony sprawdzi się w różnorodnych produkcjach wideo.



Karty CFexpress typu A wyróżniają się szybkością. Stabilnie zapisują nagrania o dużej objętości i z dużą liczbą klatek na sekundę. Są szczególnie użyteczne w produkcji filmów 4K o wysokiej przepływności. Kamera może także pracować w trybach nagrywania równoczesnego i naprzemiennego, fotografowania z interwałem i nagrywania plików proxy. Wyjście SDI kamery umożliwia przesyłanie 16-bitowych danych RAW do zgodnego rejestratora zewnętrznego (sprzedawanego oddzielnie).



Profesjonalne połączenie wideo/audio

Kamera jest wyposażona w złącza wyjścia wideo HDMI typu A i 12G-SDI, jak również w wyjście optyczne do transmisji na duże odległości. Złącze AUDIO IN (XLR, 5-stykowe) umożliwia doprowadzenie sygnału z zewnętrznego mikrofonu lub urządzenia audio. Transmisja kanałów audio CH-1 i CH-2 odbywa się przez jedno złącze.



Łączność z siecią Ethernet

Do obsługi kamery, transmisji obrazu i dźwięku oraz dostarczania zasilania wystarcza jeden przewód LAN. Zmniejsza to wymagania w zakresie okablowania. Łącze LAN obsługuje między innymi protokoły transmisji strumieniowej RTSP, SRT i NDI|HX, co znakomicie ułatwia pracę w środowiskach IP. Kamera FR7 obsługuje standard PoE++ (Power over Ethernet Plus Plus), może więc być zasilana przez standardowy przewód Ethernet, bez osobnych przewodów zasilania.



Synchronizacja w produkcjach z użyciem wielu kamer

Złącze TC IN umożliwia doprowadzenie kodu czasowego w celu synchronizacji z zewnętrznym urządzeniem. Do odbioru sygnałów synchronizacji w konfiguracjach z wieloma kamerami służy złącze GENLOCK.



Znajdujące się z boków kamery czerwone i zielone lampki kontrolne przydadzą się w produkcjach z użyciem wielu kamer w studiu i poza nim. Dzięki nim wykonawcy i personel mogą szybko sprawdzić, która kamera jest źródłem obrazu na wizji, a która pracuje w trybie podglądu, w gotowości do wejścia.



Kamera FR7 będzie prezentowana po raz pierwszy w dniach 9–12 września na stoisku firmy Sony na targach IBC 2022 w Amsterdamie.













Źródło: Info Prasowe / SONY