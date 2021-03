Sony SRS-XB13 z mocnym dźwiękiem EXTRA BASS

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Firma Sony zapowiedziała wprowadzenie bezprzewodowego głośnika SRS-XB13, łączącego małe wymiary z donośnym brzmieniem. Głośnik XB13 ma wytrzymałą obudowę i mimo małych wymiarów zapewnia mocny dźwięk w każdym miejscu. Jest dostarczany z wielofunkcyjnym paskiem do zawieszenia na plecaku, na nadgarstku, a nawet pod parasolem na plaży. Jeśli głośnik ma być umieszczony wysoko, można obrócić go ku dołowi, kierując dźwięk prosto w stronę słuchaczy. Urządzenie jest na tyle małe, że można je zabierać wszędzie, by nie rozstawać się z ulubionymi nagraniami.







Miniaturowy głośnik XB13 zaskakuje mocnym brzmieniem, zapewnianym przez technologię EXTRA BASSTM i procesor Sound Diffusion Processor. Technologia EXTRA BASS, oparta na połączeniu membrany biernej z pełnozakresowym głośnikiem, wzbogaca tony niskie i wzmacnia bas. Cyfrowy procesor Sound Diffusion Processor rozszerza natomiast zasięg emisji. Łącząc bezprzewodowo dwa głośniki XB13, można uzyskać mocniejszy, donośniejszy dźwięk z efektem stereo.



Mocny i wytrzymały głośnik XB13 będzie doskonałym towarzyszem przygód. Stopień ochrony przed wodą i pyłem IP67 oznacza możliwość zabrania głośnika na basen, do parku i na długi spacer. Całkowicie naładowany akumulator wystarcza nawet na 16 godzin słuchania. Ponieważ o ilości pozostałej energii informuje wskaźnik na telefonie, nie trzeba zgadywać, jak długo będzie jeszcze grała muzyka.



Głośnik XB13 ma wbudowany mikrofon, który pozwala wygodnie rozmawiać przez telefon w domu i na dworze. Najnowsza technologia Bluetooth w głośniku XB13 eliminuje potrzebę używania kabli i skomplikowanego konfigurowania połączeń — zamiast tego można po prostu włączyć muzykę. Z kolei dzięki technologii Google Fast Pair podłączanie zgodnych smartfonów i tabletów z systemem Android trwa dosłownie sekundy. Wystarczy włączyć głośnik, a znajdujący się w pobliżu smartfon sam zaproponuje połączenie, pozwalając natychmiast rozpocząć odtwarzanie muzyki.



Do ładowania głośnika XB13 służy łącze USB Type-C. Urządzenie jest dostępne w sześciu wersjach kolorystycznych: czarnej, niebieskiej, brązowoszarej, koralowej, szarobłękitnej i cytrynowej.



Głośnik SRS-XB13 będzie można nabyć od kwietnia 2021 r.



































Źródło: Info Prasowe / SONY