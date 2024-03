Sony Semiconductor Solutions wybrało AMD do platformy LiDAR

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Sony Semiconductor Solutions ogłosiło, że nowa referencyjna platforma LiDAR dla autonomicznych pojazdów firmy SSS będzie wykorzystywać najnowsze adaptacyjne technologie AMD Zynq i Artix, dzięki czemu wzrośnie jej dokładność i szybkość przetwarzania danych przy zachowaniu wysokiej niezawodności koniecznej w tych zastosowaniach. Technologia LiDAR odgrywa dziś kluczową rolę zarówno w systemach bezpieczeństwa pojazdów jak i autonomicznej jazdy, ponieważ umożliwia mapowanie otoczenia oraz określanie odległości, a dzięki ulepszeniu o podsystem AI może także dokonywać klasyfikacji i segmentacji obrazu oraz wykrywać obiekty, co jest fundamentalną cechą dla trójwymiarowej percepcji. Nowa platforma referencyjna SSS stworzona w oparciu o AMD Zynq UltraScale+ i Artix-7 odpowiada na zapotrzebowanie rynku na ustandaryzowane, solidne i zarazem nowoczesne rozwiązanie, które będzie zdolne działać w zróżnicowanym środowisku drogowym. Dzięki technologii i doświadczeniu AMD ta nowa platforma cechuje się niezwykłą dokładnością w działaniu, co podnosi standard działania autonomicznych systemów.







"Nasza techniczna współpraca z AMD odzwierciedla to, jak dalece jesteśmy zaangażowani na rzecz dostarczania najnowocześniejszych rozwiązań LiDAR. — powiedział Takayoshi Ozone, główny menedżer w Automotive Development Department w Sony Semiconductor Solutions. — Dzięki wykorzystaniu adaptacyjnej technologii AMD w naszej referencyjnej platformie LiDAR mogliśmy ustanowić nowy standard w wydajności, niezawodności i adaptacyjności."











źródło: Info Prasowe - AMD