Sony TA-AN1000 - nowy 7.2-kanałowy wzmacniacz 8K do kina domowego

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Firma Sony powiększa ofertę produktów do kina domowego, wprowadzając 7.2-kanałowy wzmacniacz 8K TA-AN1000. Wykorzystane w nim nowe rozwiązania, takie jak technologia 360 Spatial Sound Mapping, zapewniają widzom większą intensywność wrażeń, a obsługa najnowszych formatów wideo 8K i 4K120 pozwala poczuć się jak w prawdziwym kinie. Wzmacniacz TA-AN1000 jest wyposażony w opracowaną przez firmę Sony technologię 360 Spatial Sound Mapping, która zapewnia niepowtarzalne, niezwykle intensywne doznania znane z kina. Technologia ta pozwala rozmieścić w pomieszczeniu szereg wirtualnych głośników1, które rozszerzają przestrzeń dźwiękową i wzmacniają wrażenie przebywania w prawdziwym kinie.







Wytworzenie wielu wirtualnych głośników, z których idealnie słychać każde słowo, krok i oddech, możliwe jest dzięki danym o umiejscowieniu źródeł dźwięku, pochodzącym z najnowszego systemu kalibracji Sony Digital Cinema Auto Calibration IX (D.C.A.C. IX). System ten określa rozmieszczenie głośników w przestrzeni z użyciem dostarczonego w zestawie mikrofonu kalibracyjnego, a następnie odpowiednio koryguje odległość, kąt, ciśnienie akustyczne i pasmo przenoszenia poszczególnych głośników. Uzupełnia go funkcja Auto Phase Matching, wyrównująca fazy sygnałów z różnych głośników. W rezultacie możliwa jest kompensacja nieoptymalnego rozmieszczenia głośników, opóźnień i przesunięć fazy — i całkowite zanurzenie się w filmie. Dzięki zgodności z technologią 360 Spatial Sound Mapping oraz najnowszymi formatami audio Dolby Atmos i DTS:X wzmacniacz TA-AN1000 stworzy idealną konfigurację głośników w każdym kinie domowym.



Wysoka jakość oprawy wizualnej filmów i gier

Wzmacniacz TA-AN1000 obsługuje wiele formatów wideo, od HDR10, HLG i Dolby Vision po nowo dodane 8K i IMAX Enhanced. Zachowuje pełną jakość pierwotnego obrazu, pozwalając widzom bez reszty oddawać się oglądaniu filmów. Bardziej emocjonujące i realistyczne stają się również gry. Wynika to ze zgodności z nowymi formatami wprowadzonymi w standardzie HDMI 2.1: 4K120, zmienną częstotliwością odświeżania (VRR) i automatycznym trybem małego opóźnienia (ALLM), dzięki którym ruch obiektów jest płynniejszy i lepiej widoczny. Wzmacniacz jest także zgodny z funkcjami Auto HDR Tone Mapping (automatyczne odwzorowywanie odcieni HDR) i Auto Genre Picture Mode (automatyczne dostosowywanie trybu obrazu do gatunku) wybranych telewizorów BRAVIA, dzięki czemu jeszcze lepiej współpracuje z konsolą PlayStation 5.



Muzyka jak żywa

Technologia 360 Reality Audio1 pozwala czuć się jak na prawdziwym koncercie lub w studiu nagraniowym, a dźwięk o wysokiej rozdzielczości zapewnia krystaliczną czystość i precyzję muzyki, zgodnie z zamysłem wykonawcy. Wzmacniacz TA-AN1000 obsługuje odtwarzanie nagrań w formacie DSD (Direct Stream Digital) bez konwersji, dzięki czemu pozwala w pełni docenić ich jakość. Wzmacniacz TA-AN1000 nie zawiedzie fanów muzyki z aplikacji muzycznych. Mogą oni podłączać swoje urządzenia przez łącze Bluetooth i przy użyciu technologii Spotify Connect, Chromecast, Apple Airplay i Works with Sonos. Oznacza to jeszcze łatwiejszy dostęp do nagrań ulubionych wykonawców.



Doskonała współpraca z telewizorami i głośnikami Sony

Kiedy wzmacniacz TA-AN1000 współpracuje z telewizorem BRAVIA z technologią Acoustic Center Sync, łączy dźwięk z telewizora i głośnika centralnego w jeden sygnał, zapewniając niezwykłe wrażenie, że dźwięk dobiega prosto z ekranu. Dialogi słychać wtedy dokładnie z miejsca, w którym znajdują się postaci na ekranie, co znacznie wzmacnia realizm.



Wzmacniacz TA-AN1000 jest również ściśle zintegrowany z menu „Szybkie ustawienia” telewizora BRAVIA. Użytkownik może więc szybko, wygodnie regulować głośność i wybierać funkcje wzmacniacza, na przykład pole dźwiękowe, pilotem od telewizora. Nowy, intuicyjny system początkowej konfiguracji wzmacniacza TA-AN1000 prowadzi użytkownika przez cały proces, od rozmieszczenia głośników po podział domu na różne strefy dźwięku. Wzmacniacz TA-AN1000 współpracuje także z oferowanymi oddzielnie bezprzewodowymi głośnikami Sony: tylnymi SA-RS5 i SA-RS3S oraz subwooferami SA-SW5 i SA-SW32. Bezprzewodowy subwoofer (SA-SW5 / SA-SW3) doda dynamiczny bas, a tylne głośniki (SA-RS5 / SA-RS3S) wzbogacą filmowe przeżycia dźwiękiem dobiegającym od tyłu.



Dostępność

Wzmacniacz TA-AN1000 będzie dostępny w sprzedaży od czerwca bieżącego roku.





















Źródło: Info Prasowe / SONY