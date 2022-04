Sony UWP-D - Nowa seria mikrofonów bezprzewodowych

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Firma Sony poinformowała o wprowadzeniu do oferty dwukanałowego, przenośnego odbiornika URX-P41D. Nowy model w jeszcze większym stopniu ułatwia nagrywanie dźwięku. Jest wyposażony w stopkę MI (Multi Interface) zgodną z cyfrowym łączem audio i ma wszystkie podstawowe cechy produktów UWP-D czwartej generacji, w tym system cyfrowego przetwarzania sygnału audio poprawiający jakość dźwięku, funkcję NFC Sync do łatwej, szybkiej synchronizacji odbiornika z nadajnikiem i funkcje automatycznego wzmocnienia i regulacji poziomu wyjściowego.







Odbiornik URX-P41D należy do wiodącej na rynku serii UWP-D. Jest zgodny wstecz z produktami wcześniejszych generacji, dzięki czemu współpracuje ze wszystkimi nadajnikami UWP-D. Urządzenie będzie do nabycia jako samodzielny odbiornik lub w ramach zestawu UWP-D27, w którym znajdą się także dwa nadajniki typu bodypack UTX-B40.



Odbiornik URX-P41D sprawdzi się w różnorodnych zastosowaniach, obejmujących produkcję programów telewizyjnych i wiadomości, nagrywanie wywiadów „na gorąco” oraz produkcję filmów dokumentalnych i seriali z użyciem kamer Sony XDCAM lub aparatów Alpha z wymiennymi obiektywami.

Do głównych cech nowego produktu należą:

1. Cyfrowe łącze audio poprawiające jakość nagrywanego dźwięku

- Technologia cyfrowego przetwarzania sygnału audio Sony poprawia jakość i dokładność odtwarzania dźwięku poprzez optymalizację zakresu stałej czasowej między nadajnikiem a odbiornikiem. Zapewnia ona doskonałą reakcję na transjenty, co w przypadku nagrywania wywiadów przekłada się na czysty i wyraźny dźwięk.

- Współpraca z adapterem stopki MI SMAD-P5 umożliwia bezpośrednie nagrywanie dźwięku cyfrowego. Adapter pozwala pominąć proces przetwarzania sygnału analogowego do cyfrowego, a w rezultacie uzyskać wysoką jakość dźwięku i niski poziom szumów. Interfejs ten jest zgodny z szeregiem produkowanych przez Sony kamer XDCAM i aparatów Sony α z wymiennymi obiektywami.* Zapewnia ścisłą integrację z kamerami Sony i wyświetla informacje o nagrywanym dźwięku bezpośrednio w wizjerze, ułatwiając pracę operatora.

2. Funkcja „NFC SYNC” do szybkiego i łatwego ustawiania kanału - W trakcie pracy pod presją czasu ważna staje się łatwość i szybkość znajdywania kanału, który zapewni niezawodną transmisję radiową. W tym wypadku doskonale sprawdza się funkcja „NFC SYNC”. Dzięki niej po naciśnięciu na kilka sekund przycisku NFC SYNC na odbiorniku następuje automatyczne wyszukanie odpowiedniej częstotliwości. Wystarczy wówczas przyłożyć odbiornik do nadajnika, a kanał w obu urządzeniach zostanie wybrany automatycznie – zapewniając efektywność i szybkość działania.

3. Kompaktowa obudowa, większa ergonomia - Odbiornik URX-P41D jest mniejszy od analogicznych modeli poprzedniej generacji, dzięki czemu po zainstalowaniu go na kamerze lub aparacie z wymiennymi obiektywami ze stopką MI lub zimną stopką uzyskuje się lepsze wyważenie całego zestawu

4. Wejście zewnętrznego mikrofonu i funkcja miksowania trzech kanałów dźwięku - Wejście do podłączenia dodatkowego, przewodowego mikrofonu poszerza możliwości rejestracji dźwięku. Kiedy do wejścia zewnętrznego mikrofonu podłączony jest mikrofon krawatowy Sony, można nagrywać trzy kanały audio a podłączenie mikrofonu stereofonicznego umożliwia także zapis dźwięku czterokanałowego.

5. Stabilna łączność radiowa - Odbiornik URX-P41D zmniejsza zakłócenia w odbiorze (zaniki sygnału radiowego) poprzez wykorzystanie obu anten do odbioru sygnału. Regulacja kąta nachylenia anten na odbiorniku przenośnym pomaga w jeszcze większym stopniu wyeliminować zaniki sygnału.

6. Funkcje poprawiające działanie w terenie - Aby zapewnić użytkownikowi jeszcze większy komfort, odbiornik ma dwie funkcje zapewniające prawidłowy poziom sygnału audio nagrywanego w terenie. Tryb automatycznego wzmocnienia (auto gain) zapobiega zniekształceniom sygnału, a regulator poziomu wyjściowego (w przypadku użycia kabla XLR) pozwala w razie potrzeby zwiększyć poziom wyjściowy.



URX-P41D i zestaw UWP-D27, w którego skład wchodzi odbiornik będą do nabycia od kwietnia 2022 r.



























Źródło: Info Prasowe / SONY