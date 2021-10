Sony α7 IV z 33-megapikselowym, pełnoklatkowym przetwornikiem obrazu

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 1

Firma Sony zapowiedziała powiększenie oferty o trzy nowe produkty fotograficzne: aparat z wymiennymi obiektywami α7 IV (model ILCE-7M4) z nowym przetwornikiem obrazu o efektywnej rozdzielczości około 33 megapikseli oraz dwie lampy błyskowe HVL-F60RM2 i HVL-F46RM. Korpus α7 IV przenosi „podstawowe” aparaty pełnoklatkowe na nowy poziom i redefiniuje standardy jakości obrazu i wydajności wyznaczone wcześniej przez model α7 III. W nowym korpusie nie brakuje najbardziej zaawansowanych technologii firmy Sony do przetwarzania obrazu, w tym najnowszego procesora obrazu BIONZ XR i zaawansowanego systemu AF (autofokus), wzorowanego na flagowym modelu α1.







Ich połączenie z ulepszeniami funkcjonalnymi i większą niezawodnością podczas fotografowania i filmowania pozwoliło stworzyć prawdziwie wszechstronny aparat dla pasjonatów i użytkowników profesjonalnych. Model α7 IV oferuje rozdzielczość 33 megapikseli, dużą ekspresję obrazu filmowego i różne funkcje spełniające rosnące potrzeby komunikacji na odległość.



Nowy α7 IV to doskonały aparat hybrydowy z zaawansowanym systemem AF i wieloma ulepszeniami funkcjonalnymi, łączący wysoką jakość fotografii z udoskonaloną technologią wideo. Model ten jest również przejawem troski firmy Sony o środowisko naturalne. W jego korpusie zastosowano firmowe tworzywo sztuczne z recyklingu o nazwie SORPLAS, natomiast opakowanie zawiera materiały z recyklingu i mniej plastiku.



Nieprzeciętna jakość obrazu

Nowo opracowany, wykonany w technologii BSI, pełnoklatkowy przetwornik obrazu CMOS Exmor R o rozdzielczości 33 megapikseli zapewnia wysoką jakość obrazu i szeroki zakres czułości ISO, rozszerzalny do ISO 50–204 800. Duża rozdzielczość pozwala oddać subtelne przejścia tonalne, detale i faktury, a zarazem obniżyć poziom zakłóceń. 15-stopniowy zakres dynamiczny zwiększa możliwości ekspresji, a ustawienia „Twórczy wygląd” ułatwiają nadawanie zdjęciom i filmom oryginalnego wyglądu.



Nowy poziom wydajności systemu AF

Najnowszy procesor obrazu BIONZ XR, użyty także we flagowym korpusie α1, umożliwia szybką pracę systemu AF oraz zdjęcia seryjne w tempie 10 kl./s ze śledzeniem AF/AE. Korpus Α7 IV śledzi obiekty przy wykorzystaniu niezawodnej technologii śledzenia ostrości w czasie rzeczywistym oraz 759 pól AF z wykrywaniem fazy umieszczonych w płaszczyźnie ogniskowej i gęsto pokrywających około 94% kadru. Dodatkowo, po raz pierwszy w serii α, system Real-time Eye AF umożliwia ustawianie ostrości na oczy ludzi, zwierząt i ptaków nawet podczas filmowania. W porównaniu z modelem α7 III o 30% wzrosła dokładność wykrywania twarzy i oczu ludzi.



Zmodernizowana technologia filmowania

W korpusie α7 IV wykorzystano technologie stosowane także w produkcjach filmowych, jak system S-Cinetone, nadający obrazowi bogaty, kinematograficzny wygląd. System ten pochodzi z rodziny kamer Cinema Line, cenionych przez szeroką rzeszę filmowców i twórców. Aparat zapewnia wysoką jakość filmów nagrywanych w formacie 4K 60p w trybie Super 35 mm i formatach do 4K 30p z nadpróbkowaniem 7K w trybie pełnoklatkowym. Dzięki obsłudze 10-bitowego próbkowania koloru 4:2:2 pozwala uzyskać naturalne przejścia tonalne. Z myślą o wydajnej edycji zapewniono obsługę wewnątrzklatkowego kodowania XAVC S-I. Można też skorzystać z kodowania XAVC HS, dwukrotnie zwiększającego skuteczność kompresji.



Aparat α7 IV pomoże spełnić rosnące zapotrzebowanie na precyzyjne systemy AF do nagrywania filmów. W przypadku użycia go w parze z obiektywem z mocowaniem typu E dostępne są unikatowe rozwiązania AF, jak funkcja Asysta AF, ułatwiająca przenoszenie ostrości w trybie AF, czy Mapa ostrości do wizualizacji głębi ostrości. Nowością w serii α jest możliwość użycia cyfrowej funkcji kompensacji „oddychania”, zapobiegającej zmianom kąta widzenia obiektywu podczas regulacji ostrości.



Funkcjonalność prawdziwego aparatu hybrydowego

α7 IV to funkcjonalny i niezawodny aparat hybrydowy, który pozwala użytkownikom bezproblemowo przełączać się między fotografowaniem a filmowaniem. Nowością w aparatach Sony α jest dwupoziomowe pokrętło trybu pracy. Dolna część pokrętła służy do wybierania trybów Zdjęcia/Filmy/S&Q, a górna — trybów Auto/P/A/S/M i MR (Przywołanie pamięci). Taka konstrukcja pozwala szybko wybierać i przełączać dedykowane ustawienia. 5-osiowy system optycznej stabilizacji obrazu umożliwia wydłużenie czasu otwarcia migawki o 5.5 stopnia. Udoskonalony uchwyt zwiększa komfort pracy, a gniazdo zgodne ze standardem CFexpress typu A pozwala używać nośników o większej szybkości zapisu. Wizjer OLED Quad-VGA ma rozdzielczość około 3,68 mln pikseli — 1.6 razy większą niż w korpusie α7 III. Oznacza to dokładniejszy podgląd na żywo i mniejsze przekłamania barw.



Zastosowany w aparacie system rozpraszania ciepła pozwala przez ponad godzinę nagrywać 10-bitowy materiał wideo 4K 60p z próbkowaniem koloru 4:2:2. W uzyskaniu optymalnego obrazu pomaga stabilizacja obrazu „Active Mode”. Z myślą o wygodzie użytkowania aparat jest wyposażony w 3-calowy, otwierany na bok tylny wyświetlacz dotykowy LCD o regulowanym kącie nachylenia i rozdzielczości około 1.03 mln punktów. Całości dopełnia górny przycisk REC i akumulator z serii Z o dużej pojemności.



Szkielet aparatu α7 IV wykonano ze stopu magnezu — materiału łączącego lekkość z wysoką wytrzymałością. Dzięki przeprojektowaniu konstrukcji i przycisku blokady obiektywu zwiększono odporność na pył i wilgoć.



Narzędzia do wydajniejszej pracy

Korpus α7 IV spełnia rosnące potrzeby w zakresie komunikacji na odległość w czasie rzeczywistym bez pogorszenia znakomitego obrazu i dźwięku. Jego bogaty zestaw gniazd i łączy umożliwia streaming i udostępnianie materiałów o wysokiej jakości prosto z miejsca zdjęć. Aparat można połączyć przez Bluetooth z aplikacją na smartfon Imaging Edge Mobile. Do szybkiego przesyłania danych można natomiast użyć łącza Wi-Fi 5 GHz / 2.4 GHz. Aparat ma nową funkcję „znacznika ujęcia” do odnajdywania oznaczonych scen w ujęciu. Znaczniki te można wykorzystywać zarówno w samym aparacie, jak i programach Sony Catalyst Browse/Prepare.



Aby ułatwić transmisje na żywo i komunikację na odległość bez specjalnego oprogramowania, wprowadzono szereg nowych cech, w tym zgodność ze standardami UVC (USB Video Class) i UAC (USB Audio Class). Dzięki niej, podłączony do komputera lub smartfonu aparat α7 IV może zmienić się w wysokiej jakości kamerę do transmisji na żywo. Wysoka jakość obrazu w formacie 4K 15p i 1080 FHD 60p pozwala udostępniać zdalnie realistyczny materiał wideo, a cyfrowe łącze audio umożliwia podłączanie różnych mikrofonów i akcesoriów zapewniających wysoką jakość dźwięku.



Firma Sony planuje także uruchomienie działającej w chmurze usługi „AI Video Editing Studio”. Będzie ona automatycznie wykonywać wstępny montaż materiału z użyciem sztucznej inteligencji, pozwalając twórcom skupiać się na bardziej kreatywnych zadaniach. Firma Sony nadal będzie starała się oferować szeroki wachlarz usług i doświadczeń związanych w obrazem poprzez aktywną integrację i rozwój aparatów, chmury i sztucznej inteligencji.



Nowy aparat α7 IV będzie można nabyć od grudnia u autoryzowanych dealerów Sony. Jednocześnie z nim do sprzedaży trafi szklany ochraniacz ekranu PCK-LG2.





























Źródło: Info Prasowe / SONY