Sony powiększa serię Cinema Line o nową kamerę 4K Super 35

Firma Sony zapowiada kolejny model z prestiżowej serii Cinema Line — kamerę FX30 (symbol modelu ILME-FX30). Ta kompaktowa kamera kinowa 4K Super 35 ma wiele profesjonalnych rozwiązań z rodziny Cinema Line, takich jak dwie bazowe czułości ISO, krzywe logarytmiczne i obsługa tabel LUT (Look Up Table) użytkownika — a wszystko to w atrakcyjnej cenie, przystępnej dla wielu początkujących filmowców. Wykorzystane w kamerze FX30 najnowsze systemy przetwarzania obrazu pozwalają początkującym filmowcom na uzyskanie filmowej ekspresji. Wykonany w technologii BSI, nowy przetwornik obrazu CMOS Exmor R APS-C (formatu Super 35) o rozdzielczości 20.1 megapiksela ma dwie bazowe czułości ISO (800/2500), dzięki czemu zapewnia wysoką czułość, niski poziom zakłóceń i ponad 14-stopniowy zakres dynamiki tonalnej.







Kamera ILME-FX30 obsługuje szereg kodeków wideo. Użytkownik może rejestrować obraz w standardzie 4K Super 35 (16:9) z szybkością do 60 kl./s, z oversamplingiem z rozdzielczości 6K. Możliwy jest także zapis obrazu z dużą liczbą klatek na sekundę — do 120 w rozdzielczości 4K i do 240 w Full HD. Oba tryby 16:9 pozwalają wybrać 10-bitowe próbkowanie 4:2:2, a łącze HDMI typu A umożliwia przesyłanie 16-bitowego sygnału RAW 4K do zewnętrznego rejestratora.



Kamera FX30, tak jak pozostałe produkty Cinema Line, pozwala dokonywać nagrań z użyciem krzywych logarytmicznych (Log). Tryby Cine El, Cine El Quick i Flexible ISO umożliwiają wybór krzywej gamma S-Log3, zwiększającej elastyczność podczas korekty barw. We wszystkich tych trzech trybach można sprawdzać końcowy wygląd obrazu, wykorzystując wybraną przez siebie tabelę LUT. Kamera FX30 pozwala również wybierać wstępnie zaprogramowane ustawienia filmowego wyglądu obrazu, w tym Sony S-Cinetone, i wykonywać fotografie. Zaawansowana technologia przetwarzania obrazu przez procesor BIONZ XR zapewnia naturalną gradację i realistyczne odwzorowanie kolorów.



Zaprojektowana z myślą o potrzebach twórców

Kamera FX30 jest wyposażona w szybki, niezawodny system automatycznego ustawiania ostrości. Jego użytkownik ma do wyboru różne funkcje:

- Real-time Eye AF (ustawianie w czasie rzeczywistym ostrości na oko człowieka, zwierzęcia lub ptaka),

- śledzenie w czasie rzeczywistym,

- szczegółowe ustawienia AF,

- Asysta AF



W uzyskaniu pełniejszej kontroli nad obrazem pomaga funkcja mapy ostrości, wizualizująca głębię ostrości w obrazie. Z kolei funkcja kompensacji „oddychania” zapobiega zmianom kąta widzenia podczas ustawiania ostrości. Z myślą o filmowaniu z ręki kamera jest wyposażona w efektywny, 5-osiowy system stabilizacji obrazu z trybem Active Mode. Przewidziano również możliwość synchronizacji kodu czasowego.



Kamera FX30 ma także inne funkcje inspirowane filozofią serii Cinema Line:

- nowe główne menu w formie dostosowywanej listy, umożliwiające szybkie wybieranie często używanych funkcji

- nowy ekran gotowości do filmowania, eliminujący przesłanianie obiektu

- przyciski i pokrętła dedykowane do nagrywania filmów.



Z myślą o pełniejszym wsparciu procesu twórczego kamera pozwala osadzać tabele LUT do wykorzystania w postprodukcji i korzystać z metadanych EI. Obsługę tych metadanych zapewniają najnowsze wersje programów Catalyst Prepare[xi] i Catalyst Browse firmy Sony. W sierpniu udostępniono również nowy moduł „Catalyst Prepare Plugin”, przeznaczony do programu Adobe Premiere Pro.



Małe wymiary i łatwa obsługa

Kamera FX30 jest kompaktowa i lekka. Płaska góra obudowy z gwintowanymi otworami do montażu akcesoriów upraszcza filmowanie z ręki, nagrywanie ujęć z bardzo małej wysokości i instalację w gimbalu. Kiedy kamera znajduje się tuż nad podłożem, można używać uchwytu z gniazdami XLR[xii]. Ten dedykowany uchwyt jest wyposażony w szereg wejść audio do nagrywania kryształowo czystego dźwięku, w tym dwa wejścia audio XLR oraz 3.5-milimetrowe gniazdo mini jack stereo do nagrań czterokanałowych. Zewnętrzne mikrofony można podłączać bezpośrednio do kamery — poprzez stopkę Multi Interface lub gniazdo mikrofonowe. Całości dopełnia wbudowany mikrofon stereofoniczny.



Kamera FX30 jest wyposażona w dwa gniazda na karty pamięci, obsługujące karty CFexpress typu A i SDXC/SDHC. Współpracuje z najnowszymi modelami kart pamięci CFexpress typu A o dużej pojemności.



Kamera FX30 to nie tylko zaawansowane możliwości, ale i wyjątkowa niezawodność. Innowacyjny system rozpraszania ciepła umożliwia ciągły zapis materiału w formacie 4K 60p, a wydajne źródło zasilania wydłuża czas pracy. Ochronę wnętrza kamery zapewnia wytrzymała obudowę ze stopu magnezu. Bogata oferta obiektywów z mocowaniem typu E, wysoko wydajnych mikrofonów i innych akcesoriów daje twórcom niezwykłą elastyczność w tworzeniu systemów do różnorodnych zastosowań.



Konkurs Sony Future Filmmaker Awards

Nowa kamera FX30 będzie doskonałym narzędziem dla filmowców przygotowujących się do nowej, ważnej imprezy dla twórców filmów krótkometrażowych — konkursu Sony Future Filmmaker Awards, którego sponsorem jest firma Sony. Wydarzenie ma na celu wyróżnienie oryginalnych zgłoszeń z całego świata, odznaczających się świeżością podejścia do opowiadania historii. Udział w konkursie jest bezpłatny. Więcej informacji można znaleźć pod adresem www.sonyfuturefilmmakerawards.com/.



Dostępność

Nowa kamera FX30 trafi do sprzedaży pod koniec października. Będzie ją można nabyć w sieci autoryzowanych dealerów Sony w Europie.

























