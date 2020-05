Sony rozpoczęło przyjmowanie zamówień na nowy smartfon Xperia 10 II

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Firma Sony rozpoczęła przyjmowanie zamówień na smartfon Xperia 10 II. Powstał on z myślą o pełnej rozrywce, a wyróżnia go bogactwo technologii Sony, niespotykane dotąd w segmencie super-mid-range. Nowy model ma 69 mm szerokości i tylko 151 gramów wagi, dzięki czemu wygodnie leży w dłoni. Odporna na wodę i pył obudowa spełnia wymogi dla poziomów ochrony IP65/IP68, a jej dodatkowym zabezpieczeniem jest szkło Corning Gorilla Glass 6. Smartfon stanowi więc wygodne w użyciu źródło rozrywki — poszukiwanej obecnie jak nigdy przedtem. Dzięki 6,0-calowemu, panoramicznemu wyświetlaczowi OLED 21:9 łatwiej jest poczuć się uczestnikiem akcji.







Zapożyczona z telewizorów BRAVIA technologia TRILUMINOS display for mobile oraz optymalizacja obrazu filmowego wzmacniają głębię czerni i polepszają kolorystykę, przez co oglądanie sprawia jeszcze więcej przyjemności. Ekran o proporcjach 21:9 pozwala także lepiej śledzić przebieg gry.



6.0-calowy wyświetlacz OLED 21:9 ma także inne zalety: pozwala na równoczesne wyświetlenie dwóch aplikacji w unikatowym systemie obsługi Sony z wieloma oknami oraz na użycie funkcji Boczny sensor, służącej do wygodnego przełączania aplikacji. W modelu Xperia 10 II nie zabrakło technologii audio Sony. Obsługiwany jest dźwięk o wysokiej rozdzielczości, reprodukowany zarówno przez gniazdo 3.5 mm, jak i bezprzewodowo.



To nie koniec możliwości rozrywkowych: smartfon Xperia 10 II wyposażono w nowy aparat z trzema obiektywami, z których jeden rejestruje obraz o rozdzielczości 12 megapikseli, a pozostałe dwa — 8 megapikseli. Poszczególne obiektywy mają ogniskowe 16 mm (superszerokokątny), 26 mm (szerokokątny) i 52 mm (teleobiektyw), otwierają więc pole do twórczych eksperymentów z fotografią. W uzyskaniu udanych zdjęć pomagają fabrycznie zaprogramowane ustawienia, takie jak Potrawy czy Portret. Nowością jest Tryb nocny, zapewniający wysoką jakość obrazu nawet przy słabym oświetleniu.



Bez względu na wybrany temat i panujące warunki można oczekiwać, że smartfon Xperia 10 II za każdym razem utrwali piękny obraz. Jest to wynik ulepszeń w reprodukcji barw, które firma Sony, będąca liderem w dziedzinie obrazu cyfrowego, wprowadza dzięki swojemu doświadczeniu. Smartfon pozwala także rejestrować obraz o proporcjach 21:9 i nagrywać filmy w wysokiej jakości 4K.



Xperia 10 II jest odporny na wodę i pył: jego obudowa spełnia wymogi dla poziomów ochrony IP65/IP68. Aby użytkowanie było maksymalnie bezstresowe, zastosowano także szkło Corning Gorilla Glass 6. Duża pojemność akumulatora — 3600 mAh — gwarantuje z kolei zapas energii na cały dzień rozrywki lub tworzenia.



Urządzenie pracuje pod kontrolą systemu Android 10 i jest oparte na platformie mobilnej Qualcomm Snapdragon 665 — niezawodnej i zapewniającej szybką łączność.



Smartfon Xperia 10 II jest dostępny w wersji czarnej i białej w sieciach handlowych: Media Expert, Media Markt, RTV Euro AGD, Sony Centre. Przedsprzedaż potrwa dwa tygodnie lub do wyczerpania puli.



Osoby, które złożą zamówienie do 24 maja, będą mogły skorzystać ze specjalnej oferty i otrzymać razem ze smartfonem wspaniały głośnik SRS-XB22.



Informacje o cenach można znaleźć na stronach internetowych sieci handlowych. Ceny produktu mogą różnić się w zależności od dystrybutora. O dokładnych cenach decydują kierownicy sklepów.































Źródło: Info Prasowe / SONY