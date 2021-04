Sony wprowadza dwa nowe projektory 4K z ulepszeniami w obrazie HDR

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Firma Sony wprowadziła do oferty dwa nowe projektory do kina domowego o natywnej rozdzielczości 4K (4096 × 2160). Są one wyposażone w wysokowydajny procesor „X1 for projector”, oparty na technologii telewizorów Sony BRAVIA i zoptymalizowany do pracy w projektorach. W procesorze tym zastosowano innowacyjne technologie do precyzyjnej analizy klatek, co pozwoliło wprowadzić unikatowe rozwiązania, takie jak Dynamic HDR Enhancer i Reality Creation. Nowe modele — VPL-VW890ES z laserowym źródłem światła o jasności 2200 lumenów i zaawansowanym obiektywem ARC-F (All-Range Crisp Focus) oraz VPL-VW290ES z lampą o jasności 1500 lumenów — zapewni widzom niezapomniane wrażenia.







Dynamic HDR Enhancer: duża moc obliczeniowa nowego procesora „X1™ for projector” umożliwia bardziej szczegółową analizę danych, dzięki czemu efektywność ulepszania obrazu HDR jest większa niż w poprzednich modelach. Ta udoskonalona funkcja, działająca podczas oglądania materiałów HDR, analizuje poszczególne sceny i zapewnia maksymalny kontrast poprzez zwiększanie jasności w jasnych obrazach i zmniejszanie jej w ciemnych scenach. Do dalszego zwiększenia skali kontrastów i jasności przyczynia się integracja tej funkcji ze sterowaniem laserem i przysłoną*.



Unikatowa technologia zwiększania rozdzielczości Sony „Reality Creation”: procesor obrazu „X1 for projector” analizuje każdą scenę, by wzbogacić obraz 4K realistycznie wyglądającymi detalami i fakturami. Interpolacja sprawia, że jakość zbliżoną do 4K zyskują nawet filmy w formacie 2K lub Full HD.



Panel SXRD o natywnej rozdzielczości 4K: oba modele mają rozdzielczość 4K (4096 × 2160). Wyświetlany obraz składa się więc z 8.8 miliona pikseli, co nadaje mu wyjątkowy realizm. Bogactwo odcieni czerni, płynność obrazu i dobra widoczność ruchu pozwalają reprodukować żywe kolory z większą ilością odcieni i bogatszymi fakturami niż w standardowych systemach projekcyjnych.



Jakość obrazu na całym ekranie — projektor VPL-VW890ES jest wyposażony w obiektyw ARC-F, który gwarantuje nieskazitelną jakość obrazu na całym ekranie. Wyróżnia go duża średnica przysłony, szklany obiektyw, którego sześć soczewek wykonanych jest z niskodyspersyjnego szkła ELD. Taka konstrukcja zapewnia optymalną zbieżność składowej czerwonej, zielonej i niebieskiej w rogach ekranu, a w rezultacie wyraźny i żywy obraz.



Nowe projektory VPL-VW890ES i VPL-VW290ES zastąpią swoje obecne odpowiedniki: VPL-VW870ES i VPL-VW270ES. Tak jak w poprzednich modelach użytkownik może włączyć tryb zmniejszający opóźnienie sygnału wejściowego. Zauważalnie przyspiesza on reakcje na zmiany sygnału, zapewniając graczom nie tylko fantastyczną jakość i szczegółowość obrazu, lecz także najlepsze możliwe wrażenia.



Projektor VPL-VW890ES można już zamówić, jak również model VPL-VW290ES w dwóch wersjach, czarnej i białej.



























Źródło: Info Prasowe / SONY