Sony wprowadza monitory profesjonalne do zastosowań biurowych

Firma Sony wprowadza na rynek cztery nowe monitory profesjonalne BRAVIA BZ40H z ekranami od 55 do 85 cali. Nowe modele zostały zaprojektowane do użytku w biurach, biznesie i edukacji. Mają rozdzielczość 4K, która w połączeniu z podświetleniem Full Array LED zapewnia nadzwyczajną jakość obrazu. Dzięki odświeżonej, smuklejszej konstrukcji są łatwiejsze w integracji. Monitory z serii BZ40H to pierwsze modele łączące najwyższą jakość obrazu z większą szybkością przetwarzania i przesyłania danych w zastosowaniach profesjonalnych. Ich unikatową cechą jest także podświetlenie Full Array LED. Pozwala ono dodatkowo zwiększyć intensywność światła w najjaśniejszych fragmentach obrazu, by zapewnić maksymalny kontrast i szczytową jasność 850 cd/m².







Kierując się opiniami klientów, firma Sony wprowadziła też pewne zmiany w budowie, takie jak bardzo wąska i płaska aluminiowa ramka u dołu ekranu, logo umieszczone z boku czy nowe rozmieszczenie złączy. Wzmocniona konstrukcja pozwala z łatwością zainstalować monitor nie tylko poziomo, ale i pionowo.



W nowej serii wprowadzono też szereg zaawansowanych technologii audiowizualnych, takich jak ekran 16:9 o rozdzielczości 4K — czterokrotnie bardziej szczegółowej niż Full HD — wydajny procesor Sony 4K X1 zapewniający kontrast, wyrazistość i kolory na najwyższym poziomie, a także zgodność z formatami wideo o dużym zakresie dynamiki (HDR). Całość uzupełniono modułami głośnikowymi X‑Balanced, dzięki czemu monitory BZ40 zagwarantują wyjątkowy obraz i dźwięk między innymi w systemach signage.



Dodatkową zaletą wszystkich monitorów profesjonalnych BRAVIA jest zgodność z rozwiązaniami Sony TEOS do zaawansowanego zarządzania miejscem pracy. Obejmują one dostosowywane narzędzia do inteligentnej automatyzacji, nowy interfejs Meeting Display, intuicyjną integrację z systemem Outlook, a także funkcje signage, wyświetlania kopii ekranu, odnajdywania drogi czy zarządzania miejscami spotkań. Za pomocą systemu TEOS firma Sony stworzyła między innymi szablony materiałów signage związanych z koronawirusem i różne metody organizacji pracy zapewniające elastyczność i dystansowanie społeczne. Monitory profesjonalne BRAVIA obsługują ponadto systemy wielu partnerów: Cisco, Crestron, Extron, Kramer, Logitech i Control4.



Cztery monitory profesjonalne BRAVIA BZ40H dostępne są w rozmiarach 55, 65, 75 i 85 cali. Do ich dodatkowych cech i funkcji należą:

• Ustawienia umożliwiające błyskawiczne przygotowanie monitora do pracy na spotkaniu, w sali konferencyjnej lub systemie digital signage oraz tryb profesjonalny (Pro) pozwalający na dostosowanie działania. Monitory profesjonalne Sony BRAVIA umożliwiają także eksport i import ustawień, co pozwala identycznie skonfigurować wiele urządzeń za pomocą jednego pliku z ustawieniami zapisanego w pamięci USB.

• Inteligentna platforma programowa wykorzystująca wbudowany procesor, układ graficzny i dekoder wideo w celu połączenia funkcjonalności komputera, dekodera i miksera w jednym monitorze. Do użycia funkcji automatycznego włączania monitora czy przełączania źródła sygnału nie jest potrzebny pilot ani zdalne sterowanie. Monitor może też niezawodnie pracować przez 24 godziny na dobę.

• Wbudowana platforma Android zapewniająca użytkownikom komercyjnym zmodernizowany interfejs i prostszą obsługę. Obsługa technologii Chromecast i AirPlay 2 pozwalających w prosty sposób udostępniać materiały z urządzeń mobilnych.

• Łączność bezprzewodowa w odporniejszym na zakłócenia paśmie 5 GHz i paśmie 2,4 GHz oraz funkcja bezprzewodowego punktu dostępu zwiększająca możliwości użycia sieci. Wewnętrzny programowy punkt dostępu eliminujący konieczność podłączania urządzeń do zewnętrznych punktów dostępu Wi-Fi.



Monitory z serii BZ40H znajdą zastosowanie między innymi w salach spotkań, przestrzeni publicznej, sklepach, systemach digital signage, inteligentnych klasach i służbie zdrowia. Są przystosowane do integracji z dodatkowymi produktami audiowizualnymi, kamerami i monitorami Sony, z którymi współtworzą w pełni funkcjonalne, wykorzystujące sieć rozwiązanie.

























