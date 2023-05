Sony wprowadza smartfon Xperia 1 V

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Firma Sony wprowadza flagowy smartfon Xperia 1 V, który jako pierwszy na świeciea jest wyposażony w nowy, warstwowy przetwornik obrazu „stacked CMOS” z pikselami z dwuwarstwowym tranzystorem. Jest on oparty na najnowocześniejszej technologii firmy Sony i spełnia wysokie wymagania dzisiejszych twórców, ale satysfakcję z tworzonych dzięki niemu materiałów będą mogli czerpać także przyszli twórcy. Smartfon Xperia 1 V i jego nowo opracowana matryca obrazująca z niespotykaną dotąd jakością oddają bogatą kolorystykę i faktury na obrazach przedstawiających ludzi, krajobrazy i inne sceny, nawet w ciemnych miejscach. Dwukrotnie lepsze niż w poprzednim modelu parametry w słabym świetle oraz technologia szybkiej rejestracji i nakładania wielu klatek zapobiegają powstawaniu zakłóceń na zdjęciach i rozszerzają zakres dynamiczny do poziomu, jakim charakteryzują się aparaty pełnoklatkowe.







Tylny obiektyw 24 mm jest wyposażony w warstwowy przetwornik obrazu „stacked CMOS” Exmor T do urządzeń mobilnych, z pikselami z dwuwarstwowym tranzystorem, około 70% większy od matrycy poprzedniego modelu. Z kolei obiektyw 85–125 mm (F2.3–F2.8) z zoomem optycznym pozwala uzyskać jasne portrety z niewielkimi zniekształceniami. W nowym smartfonie wykorzystano również technologię S-Cinetone ze sprzętu do produkcji filmowej, którą zaadaptowano do urządzeń mobilnych. Piękne odwzorowanie faktury ludzkiej skóry już na etapie nagrywania obrazu pozwala uzyskać imponujący materiał filmowy, który nie wymaga dalszych korekt kolorystyki. W porównaniu ze standardowymi przetwornikami obrazu nowa matryca wyróżnia się trzykrotnie wyższym poziomem nasycenia sygnału, a specjalne techniki przetwarzania osłabiają zakłócenia typowe dla ciemnych scen. Połączenie tych cech przekłada się na piękny wygląd i łagodną kolorystykę obrazu.



Bogaty zestaw funkcji smartfona Xperia 1 V obejmuje bardzo wydajny, działający w czasie rzeczywistym system AF i wstępnie zaprogramowane ustawienia koloru „Twórczy wygląd”, dostępne również w aparatach i kamerach α. Ustawienia te dostosowane są do różnych scen i wymagań, na przykład różnokolorowych kwiatów, błękitu bezchmurnego nieba czy tworzenia obrazów z miękkim, „transparentnym” wykończeniem. Wydajny system Real-time Eye AFi i śledzenia w czasie rzeczywistymi umożliwia ustawianie ostrości na oczy osoby lub wskazany obiekt. Analiza informacji o odległości pozwala dokładnie ustawiać ostrość nawet na odległe obiekty. Nowością jest tryb zdjęć seryjnych z szybkością do 30 klatek na sekundę i śledzeniem AF/AE, który eliminuje ryzyko przeoczenia ważnej chwili.



Więcej możliwości dla autorów vlogów

Smartfon Xperia 1 V spełni potrzeby każdego twórcy. Ustawienie „Prezentacja produktu”, dostępne dotąd w aparatach do vlogowania firmy Sony, umożliwia bezproblemowe przenoszenie ostrości z twarzy recenzenta na produkt pokazywany przed aparatem. Nowością jest mikrofon funkcji „Priorytet głosu” umieszczony w pobliżu tylnego aparatu. Głos twórcy brzmi wyraźnie nawet na nagraniach powstających w gwarnym otoczeniu, co ułatwia przejście od zdjęć do rozpowszechniania filmu. Osoby prowadzące strumieniowe transmisje na żywo na YouTube z użyciem funkcji nagrywania filmów „Videography Pro” mogą na bieżąco sprawdzać napływające komentarze i natychmiast wchodzić w interakcję z widzami. System obsługi dostosowany jest także do pracy w układzie pionowym.



Intensywna rozrywka

W najnowszym, flagowym smartfonie Sony wykorzystano 6,5-calowy wyświetlacz OLED 4K o częstotliwości odświeżania 120 Hz, który ogranicza zamazywanie się obrazu. Wzmacniacz o dużej mocy i niskim poziomie zakłóceń zwiększa zasięg i głębię dźwięku z głośników. Z kolei rozszerzone pasmo niskich i wysokich częstotliwości przekłada się na większą czystość i dynamikę brzmienia. Xperia 1 V zapewnia realistyczne wrażenia przy oglądaniu filmów i słuchaniu muzyki bez używania dodatkowego głośnika. Tył smartfona jest wykonany ze specjalnie opracowanego szkła z fakturą zapewniającą funkcjonalne właściwości dotykowe. W połączeniu z maleńkimi wyżłobieniami z boku ułatwia to stabilne trzymanie urządzenia i zapobiega jego wyślizgnięciu się z ręki podczas zdjęć lub oglądania obrazu.



Wytrzymała bateria i wydajny procesor

Dzięki mocnej baterii o pojemności 5000 mAh smartfon umożliwia ciągłe oglądanie filmów nawet przez 20 godzin, mimo że wyświetlacz ma rozdzielczość 4K. Nowy model jest przystosowany do bezprzewodowego ładowania, a funkcja szybkiego ładowania pozwala w 30 minut naładować baterię nawet do 50%. System optymalizacji ładowania Xperia sprawia, że po 3 latach użytkowania bateria zachowuje co najmniej 80% maksymalnej pojemności. Aby zwiększyć wydajność i trwałość smartfona Xperia 1 V, poprawiono energooszczędność i efektywność rozpraszania ciepła. Sprawność energetyczna procesora Snapdragon 8 Gen2 Mobile Platform jest o 40% wyższa niż procesora w poprzednim modelu. O 20% spadło zużycie energii podczas korzystania z aparatu. Aby zwiększyć wydajność odprowadzania ciepła na zewnątrz, o 60% powiększono arkusz rozpraszający ciepło.



Z myślą o zrównoważonym rozwoju i dostępności

W ramach starań, aby produkty firmy były jak najbardziej dostępne i łatwe w użytkowaniu dla wszystkich użytkowników wprowadzono w Xperii 1 V funkcję, która w trybie Photo Pro informuje dźwiękowo o pionowym lub poziomym ułożeniu ekranu.

Sony Group wdraża plan ochrony środowiska Road to Zero, którego celem jest osiągnięcie zerowego wpływu na środowisko do 2050 r. Jego realizację podzielono na etapy, w których wyznacza się średnioterminowe cele ekologiczne. Zgodnie z jednym z nich, do 2025 r. firma Sony ma zaprzestać stosowania materiałów opakowaniowych z tworzyw sztucznych w nowo opracowywanych małych produktach. Opakowanie smartfona Xperia 1 V nie zawiera już plastiku. Powstaje z opracowanego przez Sony tworzywa „Original Blended Material”, wytwarzanego z bambusa, trzciny cukrowej i makulatury. Oprócz tego trwają prace nad ograniczeniem użycia plastiku z surowców pierwotnych w samym urządzeniu. Niektóre elementy, zarówno wewnętrzne, jak i zewnętrzne, są produkowane z SORPLAS — opracowanego przez Sony tworzywa opóźniającego palność, które zawiera do 99% surowców z recyklingu.



Stylowa osłona z podpórką do smartfona Xperia 1 V (XQZ-CBDQ)

Dedykowana osłona smartfona Xperia 1 V ma umieszczony u dołu uchwyt, który ułatwia fotografowanie i filmowanie. Osłonę można ustawić nie tylko poziomo, jak podczas oglądania filmu, lecz także pionowo, co przydaje się w przypadku transmisji na żywo lub czatu wideo. Z myślą o pełni wrażeń dotykowych tył osłony ma taką samą fakturę jak obudowa smartfona. Osłona jest dostępna w trzech kolorach dopasowanych do telefonu.



Dostępność

Sprzedaż smartfona Xperia 1 V rozpocznie się pod koniec czerwca.





















Źródło: Info Prasowe / SONY