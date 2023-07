Sony wprowadza swój najbardziej zaawansowany korpus APS-C α6700

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Firma Sony zapowiedziała wprowadzenie nowego korpusu APS-C α6700. Model ten będzie najbardziej zaawansowanym aparatem bezlusterkowym APS-C w ofercie Sony, z najnowocześniejszymi funkcjami do fotografowania i filmowania pochodzącymi z pełnoklatkowych aparatów Alpha i kamer Cinema Line. Mimo to zachowa małe wymiary i lekkość korpusów z serii α6000. Korpus α6700 jest wyposażony w wykonaną w technologii BSI matrycę CMOS Exmor R APS-C o efektywnej rozdzielczości 26.0 megapikseli oraz szybki i wydajny procesor Sony BIONZ XR. Łączy wyjątkowe możliwości rejestracji obrazu z kompaktową, lekką konstrukcją.







Aparat pozwala nagrywać filmy o wysokiej rozdzielczości 4K z szybkością do 120 kl./si. Dzięki szerokiemu, przekraczającemu 14 stopni zakresowi dynamiki tonalnej dobrze utrwala szczegóły nawet w słabym oświetleniu i warunkach bardzo dużego kontrastu. Użytkownik może również wybrać profil obrazu S-Cinetone, by bez żadnych korekt uzyskać finezyjny wygląd obrazu filmowego i pięknie odwzorowane odcienie karnacji — jak z profesjonalnych kamer Sony Cinema Line.



Dokładne rozpoznawanie obiektów z użyciem sztucznej inteligencji

Najnowszy, wykonany w technologii BSI przetwornik obrazu CMOS Exmor R APS‑C ma efektywną rozdzielczość około 26.0 megapikseli, a w połączeniu z zaawansowanym procesorem BIONZ XR zapewnia nadzwyczajne parametry obrazu. Standardowy zakres czułości ISO przy fotografowaniu i filmowaniu wynosi od 100 do 32000, dzięki czemu rejestrowany obraz odznacza się niskim poziomem szumu. Lepsza reprodukcja barw gwarantuje naturalną kolorystykę sfilmowanych osób, roślin i innych obiektów. Funkcja „Twórczy wygląd” pozwala natomiast tworzyć obrazy o oryginalnej ekspresji wizualnej.

Aby zapewnić dokładne działanie systemu AF rozpoznającego obiekty w czasie rzeczywistym, w nowym korpusie wykorzystano procesor SI z modelu α7R V. W porównaniu z poprzednimi aparatami z serii α6000, które rozpoznawały jedynie ludzi i zwierzęta, zakres identyfikowanych obiektów powiększył się o ptaki, owady, samochody, pociągi i samoloty. Połączenie nowego korpusu z ogłoszonym w tym samym dniu obiektywem FE 70–200 mm F4 Macro G OSS II pozwoli ustawiać ogniskowe z zakresu od 105 do 300 milimetrów (w przeliczeniu na format pełnoklatkowy) i w pełni wykorzystywać możliwości telezoomu do rejestracji obrazów o wysokiej jakości. Obsługiwany jest również cały szereg innych obiektywów z mocowaniem typu E.



Znakomite parametry obrazu filmowego i zapis w formacie 4K120pi

Przetwarzanie danych będących odpowiednikiem obrazu 6K sprawia, że aparat α6700 nagrywa filmy 4K o lepszej jakości, z szybkością do 120 kl./s. Krzywa S‑Log3 rozszerza zakres rozpiętości tonalnej do ponad 14 stopni, dając niespotykane możliwości gradacji w postprodukcji. Z kolei profil S-Cinetone, opracowany początkowo do kamer Cinema Line, wspaniale odwzorowuje odcienie karnacji i najjaśniejsze fragmenty obrazu. Dostępna jest również funkcja automatycznego kadrowania, która płynnie śledzi obiekty z użyciem sztucznej inteligencji, eliminując potrzebę ręcznego przemieszczania aparatu. Na korpusie znajduje się stopka Multi Interface (MI) zgodna z cyfrowym łączem audio, do której można podłączyć na przykład nowy mikrofon typu shotgun ECM-M1. Bezpośrednia, cyfrowa transmisja sygnału audio o wysokiej jakości zapobiega wówczas pogorszeniu jakości dźwięku.



Poręczność, funkcjonalność i rozbudowany zestaw łączy w kompaktowym, lekkim urządzeniu

Dzięki kompaktowej konstrukcji (o wymiarach około 12 × 7 × 8 cm i wadze około 493 g) korpus α6700 jest bardzo poręczny i łatwy w noszeniu. Wygodny w użyciu, dotykowy ekran LCD z regulacją kąta nachylenia umożliwia obsługę za pośrednictwem nowoczesnego menu dotykowego. Na obudowie znajduje się także przednie pokrętło o dostosowywanej funkcji oraz pokrętło wyboru trybu pracy: fotografowania, filmowania lub S&Q. Wbudowany w korpus 5-osiowy system stabilizacji matrycy pozwala fotografom wydłużyć czas otwarcia migawki o 5.0 stopni, a tryb Aktywny gwarantuje stabilny obraz filmowy.



Nowy korpus współpracuje z aplikacją Creators’ App, umożliwiającą bezproblemowe przesyłanie filmów i fotografii do serwisu w chmurze. W lipcu 2023 r. planowane jest wydanie nowej wersji pakietu Camera Remote SDK z narzędziami do zdalnej obsługi i zmieniania ustawień.



Nowy korpus α6700 trafi do sprzedaży w sierpniu 2023 r. Będzie go można nabyć w sieci autoryzowanych dealerów Sony w Europie.

























