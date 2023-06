Sony zapowiada nową linię profesjonalnych monitorów BRAVIA 4K HDR

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Sony Electronics uzupełnia swoją bogatą ofertę o 15 monitorów profesjonalnych BRAVIA 4K HDR, wprowadzając na rynek serie BZ50L, BZ40L, BZ35L i BZ30L zoptymalizowane pod kątem środowisk biznesowych, w których wymagana jest niezawodność, wysoka jakość obrazu i szeroka kompatybilność. Wyposażenie opcjonalne spełnia wymagania zarówno standardowej, średniej jak i wysokiej klasy, satysfakcjonująca jest też dostępność rozmiarów wyświetlaczy - ekrany o przekątnych od 43” do 98”. Te cechy nowej, rozbudowanej linii monitorów sprawiają, że zaspokaja ona wszelkie potrzeby i jednocześnie oferuje funkcje cenione przez użytkowników profesjonalnych wyświetlaczy BRAVIA. Czyli niezrównaną jakość obrazu, szerszy kąt widzenia, starannie przemyślane funkcje profesjonalne oraz inteligentną platformę oparta na technologii System on a Chip (SoC).







Nowa linia obejmuje serię BZ40L o dużej jasności, wyposażoną w panele najnowszej generacji, czym wyróżnia się na tle konkurencyjnych monitorów dostępnych na rynku. Matowa powłoka w kolorze głębokiej czerni, oferowana w ramach serii BZ40L, cechuje się wysokim poziomem „haze” i niskim współczynnikiem odbijania światła przy zachowaniu głębokiej czerni i wysokiego kontrastu.



Seria najnowszych monitorów profesjonalnych BRAVIA obejmuje następujące modele:

Flagowy model z serii BZ50L, z funkcją przetwarzania Sony XR, oferujący niezrównaną jakość obrazu, jasność na poziomie 780 nitów oraz większą przekątną ekranu:

• FW-98BZ50L (98”)



Dodatkowe zalety 98-calowego monitora z serii BZ50L to niższa o 22% waga i rama cieńsza o 28% w porównaniu do wcześniejszego modelu - BRAVIA BZ40J. Aby ułatwić przenoszenie i instalację na dole monitora umieszczono ergonomiczne, poziome uchwyty, a u góry - uchwyty pionowe.



Seria BZ40L, oferująca wysoką jasność, matową powłokę i przetwarzanie X1, zapewnia luminancję na poziomie 700 nitów przy wysokim „haze” o wartości 47% oraz antyrefleksyjności (z wyjątkiem modelu FW-85BZ40L, który cechuje się jasnością na poziomie 650 nitów przy „haze” 58%), bez utraty kontrastu:

• FW-85BZ40L (85”)

• FW-75BZ40L (75”)

• FW-65BZ40L (65”)

• FW-55BZ40L (55”)



Ulepszona seria BZ35L charakteryzuje się zwiększoną pamięcią masową, jasnością na poziomie 550 nitów i procesorem X1:

• FW-85BZ35L (85”)

• FW-75BZ35L (75”)

• FW-65BZ35L (65”)

• FW-55BZ35L (55”)



Kompletna seria BZ30L oferuje pełną gamę rozmiarów, profesjonalny tryb przetwarzania X1, funkcje odbicia lustrzanego ekranu oraz jasność na poziomie 440 nitów:

• FW-85BZ30L (85”)

• FW-75BZ30L (75”)

• FW-65BZ30L (65”)

• FW-55BZ30L (55”)

• FW-50BZ30L (50”)

• FW-43BZ30L (43”)



W każdym z 15 modeli zastosowano elementy uwzględniające zasady zrównoważonego rozwoju — od pochodzących z recyklingu tworzyw sztucznych SORPLAS i ograniczenia zużycia tuszu na opakowaniach po opcjonalną podstawę i panel ECO Dashboard ułatwiający zrozumienie zużycia energii w zależności od ustawień i konfiguracji. Dodatkowe wspólne cechy obejmują pracę w trybie 24/7, jednoetapowy wybór ustawień wstępnych w celu łatwiejszej konfiguracji i dostosowania do własnych potrzeb, jednolitą konstrukcję ramy, elastyczność instalacji z możliwością montażu w pionie i w nachyleniu, a także możliwość tworzenia instalacji wieloekranowych oraz umieszczenie logo z boku w celu łatwiejszego zharmonizowania z otoczeniem. Serie BZ50L, BZ40L i BZ35Loferują zwiększoną wewnętrzną pamięć masową wynoszącą 32 GB, co zapewnia większą elastyczność i łatwość użytkowania. Wszystkie modele wyposażono są w nowy, centralnie ustawiony standard VESA ułatwiający montaż. Wszystkie urządzenia z tej linii mają jednakową konstrukcję obudowy, co pozwala łatwo dokonać wyboru modelu o odpowiedniej jasności bez konieczności zmiany sposobu instalacji.



Nowa linia monitorów profesjonalnych BRAVIA jest też objęta programem Sony Alliance Partner Network, co zapewnia dodatkową integrację i zgodność z rozwiązaniami dostawców — zarówno tych o ugruntowanej pozycji, jak i nowych graczy w sektorze biurowym, edukacji, transportu i sprzedaży detalicznej. Dodatkowo Sony wspierając wprowadzenie nowych modeli na rynek, udostępnia klientom narzędzie BRAVIA Supervisor, które usprawnia instalację profesjonalnych monitorów BRAVIA 4K. Narzędzie BRAVIA Supervisor rewolucjonizuje wdrażanie i konfigurowanie wyświetlaczy w miejscu pracy, oszczędzając firmom czas i pieniądze. Aplikacja BRAVIA Supervisor jest dostarczana bezpłatnie ze wszystkimi wersjami /TM nowej linii monitorów BRAVIA.



Wszystkie modele z serii L — BZ30L, BZ35L, BZ40L i BZ50L — mają być dostępne w Europie w sierpniu 2023 r. Nowe profesjonalne monitory BRAVIA są objęte 3-letnią gwarancją PrimeSupport, którą opcjonalnie można przedłużyć o kolejne 2 lata.





























Źródło: Info Prasowe / SONY