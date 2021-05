Sony zapowiada rodzinę produktów Mobile ES do samochodów

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Firma Sony zaprezentowała nową rodzinę produktów Mobile ES[1], którą tworzą głośniki samochodowe XS-162ES, XS-160ES, XS-690ES i XS-680ES oraz subwoofer XS-W104ES. Dzięki wprowadzonym udoskonaleniom technicznym modele te ułatwią wierne odtwarzanie dźwięku w kabinie samochodu i staną się wyznacznikiem nowego poziomu rozrywki. Nową rodzinę Mobile ES tworzą: dwudrożny zestaw głośników 16 cm XS-162ES, dwudrożne głośniki koncentryczne 16 cm XS-160ES, dwudrożne głośniki koncentryczne 16 × 24 cm XS-690ES, dwudrożne głośniki koncentryczne 16 × 20 cm XS-680ES i subwoofer 25 cm XS-W104ES.







Głośniki XS-162ES, XS-160ES, XS-690ES i XS-680ES — najważniejsze cechy:

- Jednostka niskotonowa z włókna aramidowego MRC: MRC (Mica Reinforced Cellular) to firmowy materiał wykorzystywany przez firmę Sony do produkcji membran. Jego wyróżnikami są duża sztywność, dobre straty wewnętrzne (niski poziom zniekształceń pod wpływem rezonansu) oraz lekkość. Trzecia generacja tego materiału, zoptymalizowana poprzez wprowadzenie kolejnych ulepszeń mechanicznych, zapewnia jeszcze szersze pasmo przenoszenia, większą miękkość dźwięku i bardziej naturalne brzmienie. Osadzenie materiału MRC w specjalnie zaprojektowanej strukturze z włóknami aramidowymi tłumi rezonans membrany i ogranicza zniekształcenia nie tylko w paśmie niskich częstotliwości, lecz także średnich i wysokich. Rezultat to dźwięk, który ma dużą moc przy wszystkich częstotliwościach i niespotykaną czystość nawet przy dużej głośności.

- Zawieszenie z niezależnymi nacięciami: w zawieszeniu jednostki niskotonowej wykorzystana została kolejna firmowa technologia Sony — wyraźne krzywoliniowe nacięcia. Poprawiają one symetrię amplitudy pionowej, radykalnie ograniczając zniekształcenia i zwiększając klarowność brzmienia.

- Jednostka wysokotonowa z miękką kopułką: zgodna ze standardem dźwięku o wysokiej rozdzielczości membrana jednostki wysokotonowej z miękką kopułką jest przymocowana bezpośrednio do cewki drgającej. Umożliwia to reprodukcję bardzo wysokich częstotliwości i rozszerzenie pasma przenoszenia do 40 kHz.

- Kosz z pięcioma słupkami i technologia Dynamic Air Diffuser: kosz z pięcioma słupkami rozprasza rezonans, a technologia Dynamic Air Diffuser zapewnia efektywną cyrkulację powietrza, co przekłada się na płynne ruchy stożka i wydajne chłodzenie cewki drgającej.

- Resor z progresywną zmianą wysokości: zoptymalizowany pod kątem akustyki resor pozwala zwiększyć moc wejściową i przepływ powietrza, a jego profil umożliwia szybsze i dokładniejsze amortyzowanie stożka głośnika.

- Korektor fazy (tylko XS-162ES): tłumiący rezonans korektor fazy w głośniku niskotonowym XS-162ES pomaga uzyskać idealną charakterystykę częstotliwościową — aż do częstotliwości podziału sygnału w konfiguracji z dopasowanymi głośnikami wysokotonowymi. Sztywna cewka aluminiowa i technologia Dynamic Air Diffuser ułatwiają uzyskanie szerokiego pasma przenoszenia i kontrolowanego, dynamicznego basu.

- Złącza bi-amp i przełącznik wzmocnienia w zwrotnicy (tylko XS-162ES ): zwrotnica klasy audiofilskiej jest wyposażona w zoptymalizowany kondensator foliowy z metalizowanego polipropylenu, który dzięki mniejszemu poziomowi rozpraszania zapewnia gładkość najwyższych dźwięków. Zwrotnicę tę można zastosować w konfiguracji bi-amp, ograniczając zniekształcenia sygnału kierowanego do głośnika wysokotonowego przy wysokim poziomie na wejściu głośnika niskotonowego. Dedykowany przełącznik wzmocnienia równoważy sygnały trafiające do głośnika niskotonowego i wysokotonowego. Pozwala regulować poziom z głośnika wysokotonowego, gdy wszystkie głośniki podłączone są do jednego wzmacniacza.





Subwoofer XS-W104ES — najważniejsze cechy:

- Głośnik niskotonowy z membraną MRC o strukturze plastra miodu: materiał MRC (Mica Reinforced Cellular) Honeycomb został opracowany specjalnie do subwooferów. Bazą membrany jest przypominający piankę materiał z włóknami tworzącymi strukturę plastra miodu. Wyróżnia go duża sztywność — 10-krotnie wyższa niż standardowego polipropylenu. Materiał ten pozwala uzyskać zaskakująco dokładny i mocny bas, a zarazem małe zniekształcenia. Ta trzecia generacja membran subwoofera jest zoptymalizowana do użytku z nowymi rozwiązaniami mechanicznymi. Zapewnia szersze pasmo przenoszenia i miękkie brzmienie.

- Zawieszenie z niezależnymi nacięciami: wyraźne krzywoliniowe nacięcia poprawiają symetrię amplitudy pionowej. Radykalnie ograniczają zniekształcenia i zwiększają klarowność brzmienia.

- Kosz z pięcioma słupkami i technologia Dynamic Air Diffuser: kosz z pięcioma słupkami rozprasza rezonans, a technologia Dynamic Air Diffuser zapewnia efektywną cyrkulację powietrza, co przekłada się na płynne ruchy stożka i wydajne chłodzenie cewki drgającej.

- Resor z progresywną zmianą wysokości: zoptymalizowany pod kątem akustyki resor pozwala zwiększyć moc wejściową i przepływ powietrza, a jego profil umożliwia szybsze i dokładniejsze amortyzowanie stożka głośnika. W celu zapewnienia czystości sygnału i uniknięcia zniekształceń dźwięku przewód doprowadzający do cewki drgającej jest przymocowany także do resora. Ogranicza to ruchy przewodu.



Sprzedaż nowych produktów Mobile ES rozpocznie się w czerwcu 2021 r.































Źródło: Info Prasowe / SONY