Sound Blaster Audigy FX Pro – nowa jakość dźwięku dla komputerów PC

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 1

Firma Creative Technology ogłosiła wprowadzenie na rynek karty dźwiękowej Sound Blaster Audigy FX Pro, najnowszego modelu z serii Audigy FX. Urządzenie zostało zaprojektowane z myślą o konstruktorach komputerów PC oraz użytkownikach komputerów stacjonarnych, którzy chcą wyjść poza standardowe możliwości wbudowanych układów audio na płycie głównej. Nowa karta oferuje odtwarzanie dźwięku w wysokiej rozdzielczości, dyskretny dźwięk przestrzenny 7.1, wbudowany wzmacniacz słuchawkowy oraz całkowicie nową aplikację Creative Nexus, która zapewnia zaawansowane możliwości zarządzania i personalizacji dźwięku.







W wielu konfiguracjach komputerów stacjonarnych system audio pozostaje jednym z najczęściej pomijanych elementów modernizacji. Użytkownicy inwestują w wydajne karty graficzne, monitory oraz urządzenia peryferyjne, jednak często nadal korzystają z podstawowego układu dźwiękowego zintegrowanego z płytą główną.



Karta Sound Blaster Audigy FX Pro została zaprojektowana, aby to zmienić. Oferuje proste ulepszenie sprzętowe dla użytkowników oczekujących czystszego brzmienia, bardziej immersyjnego dźwięku przestrzennego, lepszej jakości odsłuchu na słuchawkach oraz większej kontroli nad ustawieniami audio. Niezależnie od tego, czy użytkownik słucha muzyki, ogląda filmy, gra w gry czy korzysta z komputera na co dzień, Sound Blaster Audigy FX Pro zapewnia zauważalny wzrost jakości dźwięku w porównaniu z typową kartą zintegrowaną. Urządzenie oferuje większą czystość brzmienia, szerszy zakres dynamiki oraz wydajniejsze sterowanie słuchawkami, zamknięte w kompaktowej konstrukcji PCIe. Dzięki temu zachowuje porządek w konfiguracji komputera i eliminuje konieczność korzystania z dodatkowych zewnętrznych urządzeń audio.



Podczas oglądania filmów karta zapewnia bardziej kinowe wrażenia dzięki lepszej separacji kanałów i większej głębi sceny dźwiękowej. W przypadku muzyki oferuje czystsze i bardziej szczegółowe brzmienie w wysokiej rozdzielczości. W grach natomiast zwiększa precyzję pozycjonowania dźwięku, co przekłada się na bardziej realistyczną i immersyjną scenę audio. Dla użytkowników słuchawek wbudowany wzmacniacz zapewnia dodatkową moc oraz kontrolę potrzebną do pełnego wykorzystania możliwości bardziej wymagających modeli słuchawek. Dzięki obsłudze odtwarzania w rozdzielczości 32-bit / 384 kHz, współczynnikowi SNR na poziomie 120 dB oraz dyskretnemu dźwiękowi przestrzennemu 7.1, karta Sound Blaster Audigy FX Pro oferuje prosty sposób na znaczącą poprawę jakości dźwięku w komputerze.



Stworzona dla konstruktorów komputerów i użytkowników PC

Jako najnowszy model z rodziny Audigy FX, Sound Blaster Audigy FX Pro została zaprojektowana z myślą o użytkownikach, którzy chcą poprawić jakość dźwięku w komputerze stacjonarnym bez komplikacji i dodatkowego sprzętu zewnętrznego. Stanowi ona proste ulepszenie zarówno dla nowych zestawów komputerowych, jak i istniejących konfiguracji PC. To rozwiązanie idealne dla użytkowników oczekujących lepszego brzmienia, większych możliwości obsługi słuchawek oraz intuicyjnego zarządzania ustawieniami audio w jednym wewnętrznym urządzeniu. Wraz z wprowadzeniem technologii Creative Nexus oraz ulepszonych możliwości sprzętowych karta Sound Blaster Audigy FX Pro otwiera nowy rozdział w historii serii Audigy FX – rozdział, w którym wysokie parametry techniczne łączą się z bardziej intuicyjnym i nowoczesnym doświadczeniem odsłuchowym.



Sprawdzona wydajność Sound Blaster

Bazując na wieloletniej tradycji serii Sound Blaster, karta Sound Blaster Audigy FX Pro obsługuje odtwarzanie w rozdzielczości do 32-bit / 384 kHz, oferuje stosunek sygnału do szumu do 120 dB oraz zapewnia dyskretny dźwięk przestrzenny 7.1. Połączenie obsługi wysokiej rozdzielczości, dedykowanego przetwarzania dźwięku oraz zintegrowanego wzmacniacza słuchawkowego sprawia, że karta stanowi kompletne wewnętrzne rozwiązanie audio dla komputerów PC – znacząco przewyższające możliwości standardowych układów zintegrowanych. Wbudowany wzmacniacz słuchawkowy umożliwia obsługę słuchawek o impedancji do 300 Ω, zapewniając większą czystość brzmienia, bogatsze detale oraz lepszą kontrolę nad dźwiękiem podczas codziennego użytkowania.



Creative Nexus – nowy poziom kontroli nad dźwiękiem

Wraz z kartą Sound Blaster Audigy FX Pro debiutuje także aplikacja Creative Nexus – nowa platforma oprogramowania firmy Creative zaprojektowana z myślą o wygodnym zarządzaniu ustawieniami audio na komputerze PC. Dzięki przejrzystemu i intuicyjnemu interfejsowi aplikacja umożliwia szybkie dostosowanie parametrów odtwarzania, konfigurację efektów dźwiękowych oraz optymalizację brzmienia w zależności od rodzaju odtwarzanych treści.



Użytkownicy mogą korzystać między innymi z funkcji Auto EQ, która automatycznie optymalizuje charakterystykę dźwięku, ulepszeń Sound Blaster Acoustic Engine, centralnego panelu sterowania umożliwiającego szybki dostęp do najważniejszych ustawień audio. Creative Nexus wprowadza nowy poziom funkcjonalności do serii Audigy FX i przekształca kartę Sound Blaster Audigy FX Pro z klasycznego ulepszenia sprzętowego w nowoczesne rozwiązanie audio, w którym kluczową rolę odgrywa również inteligentne oprogramowanie.



Dostępność

Karta dźwiękowa Sound Blaster Audigy FX Pro kosztuje 299 PLN i jest już dostępna na stronie producenta. Informacje o dostępności w sklepach stacjonarnych można uzyskać u autoryzowanych sprzedawców.





Najważniejsze cechy

• Najnowszy model z serii Audigy FX

• Wyraźne ulepszenie w stosunku do standardowego układu audio zintegrowanego z płytą główną

• Obsługa odtwarzania w wysokiej rozdzielczości do 32-bit / 384 kHz

• Stosunek sygnału do szumu do 120 dB

• Dyskretny dźwięk przestrzenny 7.1

• Wbudowany wzmacniacz słuchawkowy dla słuchawek o wyższej impedancji

• Pierwszy produkt Creative wyposażony w nową aplikację Creative Nexus

























źródło: Info Prasowe - Creative