Sprzęt REDMAGIC w epickich cenach na Black Friday

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Bohaterowie ruszają do walki o najlepsze promocje na sprzęty REDMAGIC.Rozpoczyna się Wielka Bitwa o Ceny — to ograniczona czasowo kampania z okazji Black Friday, w której najpotężniejsze urządzenia tej marki dostępne są w wyjątkowych, obniżonych cenach. To idealny moment, aby wyposażyć swoją drużynę w legendarny ekwipunek i wejść na mobilne pole bitwy z maksymalną mocą. W ramach epickich przecen w promocji można kupić dwa świetne smartfony nie tylko dla gamingu. Pierwszy z nich to REDMAGIC 9S Pro 5G wnosi wydajność na wysoki poziom dzięki procesorowi Snapdragon 8 Gen 3, ekranowi 6,8” AMOLED 120 Hz, zaawansowanemu chłodzeniu ICE 13.5, ogromnej baterii 6500 mAh i podwójnemu aparatowi 50 MP.







Immersyjne wibracje i technologie audio DTS Ultra sprawiają, że smartfon oferuje pełne zanurzenie w rozgrywce i multimedialną płynność, a futurystyczny design z podświetlanym wentylatorem podkreśla jego charakter. Model jest dostepny w wersjach 12 GB RAM/256 GB pamięci nawet za jedyne 2699 PLN oraz 16/512 za 3499 PLN.

Drugi smartfon to REDMAGIC 10 Pro 5G – posiadający nowszy, jeszcze mocniejszy procesor Snapdragon 8 Elite. Układ graficzny 1250 MHz w połaczeniu z pamięcią LPDDR5X Ultra zapewnia legendarną płynność w grach AAA. Mamy tu także ekran o jasności nawet do 2000 nitów i wyższe odświeżanie 144 Hz, a system chłodzenia REDMAGIC ICE-X wykorzystuje większą komorę VC i mocniejszy wentylator. Do tego bateria 7050 mAh i ładowanie 100 W. To prawdziwa, gamingowa bestia, którą w wersji 12/256 GB można dostać za raptem 3499 PLN, a 16/512 za 4499 PLN.



Artefakty wsparcia – akcesoria w specjalnych cenach

Promocji jest jednak więcej. W niskich cenach można też dostać potężne artefakty, które podnoszą wydajność każdego wojownika mobilnych aren — szybciej, chłodniej i z jeszcze większą precyzją. To kontroler REDMAGIC Shadow Blade Handle za 249 PLN, ładowarka REDMAGIC DAO 150W GaN Charger za 699 PLN oraz nakładka chłodząca REDMAGIC Cooler 6. Ta ostatnia w obniżonej cenie jest dostępna w 3 wariantach. Wersja klasyczna to teraz koszt 179 PLN. Model Air kosztuje jedynie 119 PLN, a Pro 199 PLN.



Wielka Bitwa o Ceny to drugi rozdział misji, która potrwa tylko przez ograniczony czas, do 2.12. To moment, by wejść na wyższy poziom. Przypominamy, że w ramach epickiej misji REDMAGIC przy zakupie smartfonów tej marki w autoryzowanych punktach do końca grudnia 2025 roku można odebrać epicki kontroler Shadow Blade Handle 2, który przemieni każdy smartfon REDMAGIC w prawdziwą konsolę.



Ruszajcie do akcji i sklepów objętych przecenami. Promocji można szukać pod tym adresem. (wybrane sklepy mogą wprowadzać obniżone ceny dopiero w najbliższym czasie).











źródło: Info Prasowe - REDMAGIC