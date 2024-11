Stacja ładowania od Anker – energia dla 50 urządzeń jednocześnie

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Marka Anker Innovations przygotowała specjalną stację ładowania - stworzoną na bazie urządzeń Anker SOLIX oraz Anker - która doskonale sprawdzi się np. podczas imprez masowych i plenerowych do ładowania urządzeń mobilnych ich uczestników. Umożliwia ona jednoczesne ładowanie nawet 50 różnych urządzeń i już w najbliższy weekend (9 i 10.11) zostanie udostępniona uczestnikom odbywającego się w Gdańsku festiwalu muzycznego Inside Seaside. Podczas każdej dłuższej imprezy jej uczestnicy poszukują możliwości uzupełnienia energii w swoich smartfonach i innych urządzeniach, które rozładowują się podczas robienia zdjęć, filmowania czy wrzucania relacji – z myślą o takich potrzebach stworzono stację ładowania firmy Anker Innovations (właściciela marek Anker, Anker SOLIX oraz soundcore), na którą składają się urządzenia Anker SOLIX oraz Anker, pozwalające błyskawicznie i bezpiecznie naładować dowolny sprzęt mobilny.







Na stacji ładowania stworzonej z myślą o imprezach plenerowych i muzycznych znajdziemy się m.in. urządzenia Anker SOLIX C800X (oferujące 8 portów USB/gniazdek) oraz Anker SOLIX C300 DC (7 portów USB), a także powerbanki Anker Prime 737 (3 porty USB) - wszystkie oferują szybkie ładowanie, zatem już w kilkanaście minut są w stanie znacząco podładować baterię smartfona. Łącznie stacja ładująca stworzona przez Anker Innovation pozwala uzupełniać energię w swoich urządzeniach nawet 50 osobom jednocześnie.



Produkty Anker SOLIX to nowoczesne i przyjazne dla środowiska stacje ładowania oraz panele solarne, zaprojektowane po to, by zapewnić użytkownikom ekologiczną energię wszędzie tam, gdzie mogą jej potrzebować – w czasie imprez plenerowych, wyjazdów czy awarii zasilania w domu czy pracy. Oprócz przenośnych stacji ładowania, marka oferuje również domowe magazyny energii oraz balkonowe systemy solarne.



W czasie festiwalu na stronie Euro.com.pl dostępna będzie również specjalna oferta promocyjna oraz sklep festiwalowy – dzięki temu uczestnicy Inside Seaside (i nie tylko) będą mogli kupić wybrane modele słuchawek soundcore (w tym najnowszy model Space One Pro, a także P40i, Note 3i i słuchawki sportowe Aerofit Pro) oraz powerbanki i ładowarki Anker w promocyjnych cenach.





















źródło: Info Prasowe / Anker Innovatio