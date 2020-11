Stacja dokująca Icy Dock FlexiDOCK MB095SP-B

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

FlexiDOCK MB095SP-B to kompleksowe rozwiązanie umożliwiające beznarzędziowy montaż dysków HDD i SSD sata w zewnętrznej zatoce 5.25". Połączenie dwóch kieszeni 2,5" z jedną 3,5" oraz systemem montażu bez użycia dodatkowej tacki zapewnia szybki i łatwy dostęp do twoich danych. Kieszeń flexiDOCK MB095SP-B wyposażona jest w zestaw osobnych wskaźników LED dla każdej zatoki 2.5" oraz 3,5". Niebieskie diody w prosty i czytelny sposób komunikują który dysk jest obecnie zasilany i aktywny. Zewnętrzna powłoka wykonana z metalu dba o wytrzymałość kieszeni, podczas gdy wnętrze z tworzywa ABS zapewnia odpowiednie tłumienie wibracji i wstrząsów dla zapewnienia bezpieczeństwa nośników.







Przemyślane rozmieszczenie otworów wentylacyjnych sprawia, że nawet przy pełnym obłożeniu kieszeni pracującymi dyskami temperatury nie przekroczą bezpiecznego zakresu. Ruchoma klapka na slocie 3.5" chroni wnętrze przed kurzem.





Kluczowe funkcje

• Obsługa 1x 3.5" SATA oraz 2x 2.5" SATA (do 9.5mm wysokości) jednocześnie

• Instalacja w pojedynczym slocie 5,25"

• Uchylna klapka na slot 3,5" zapobiegająca zanieczyszczeniu kurzem

• Wsparcie standardu SATA 6Gbp/s

• Instalacja bez użycia narzędzi

• Jedno gniazdo zasilania 15-pin SATA do wszystkich dysków

• Doskonałe rozwiązanie wszędzie tam, gdzie ważny jest szybki i łatwy dostęp do danych

• Wspiera zatrzaski zabezpieczające na kablach SATA 7 i 15 pin

• Niebieskie diody LED informujące o statusie każdego z dysków

• 3 letnia gwarancja producenta

























Źródło: Info Prasowe / Icy Dock