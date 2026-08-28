2026-08-28 13:28
Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD)
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Star Wars Zero Company zadebiutowało...

Obrazek Star Wars Zero Company zadebiutowało...

Electronic Arts i Bit Reactor, we współpracy z Lucasfilm Games, wprowadzili dziś do sprzedaży Star Wars Zero Company. Taktyczna gra dla jednego gracza, osadzona w Wojnach Klonów, jest już dostępna na PC za pośrednictwem EA app, Steam i Epic Games Store oraz konsolach PlayStation®5 i Xbox Series X|S. W Star Wars Zero Company gracze wcielają się w Hawks, byłego oficera Republiki stojącego na czele Kompanii Zero, czyli elitarnego oddziału najemników zrekrutowanego przez republikański wywiad do wykonania ważnej dla losu galaktyki misji. W szeregach grupy znajdziemy zarówno byłych szlachciców, jak i byłych kryminalistów.



Połączyła ich jednak jedna misja: powstrzymanie Nieskończonego Zwoju, czyli sprzymierzonej z Separatystami paramilitarnej sekty, na której czele stoi niebezpieczna Kundri Fathom, rozprzestrzeniająca śmiercionośną Plagę Cienię zdolną pochłonąć całą galaktykę. Gracze poprowadzą najzdolniejszych agentów Wojen Klonów w operacjach taktycznych, dochodzeniach i innych emocjonujących misjach w ramach nowej opowieści rodem z wielkiego ekranu. Będą mogli też nawiązywać głębokie więzi między członkami oddziału, aby odblokować nowe synergie w walce i odwrócić losy podczas starć z przeciwnikami. Nowa produkcja od studia Bit Reactor pozwala także wybrać specjalizację i wygląd Hawksa oraz uzupełnić szeregi oddziału o oryginalne oraz autorskie postacie z uniwersum Gwiezdnych Wojen dostosowując ich wygląd, wyposażenie i zdolności. Każdy ruch będzie zależał od odpowiedniego zaplanowania i dostosowania strategii zarówno na polu walki, jak też w Dziupli, czyli swojej bazie operacyjnej.

Star Wars Zero Company, jest już dostępne w sprzedaży detalicznej i cyfrowej na PC za pośrednictwem EA app, Steam oraz Epic Games Store, a także na PlayStation 5 i konsolach XBOX Series. Cyfrowa Edycja Specjalna, zawierająca unikalne przedmioty kosmetyczne inspirowane erą Wojen Klonów, jest dostępna za 269.90 PLN (sugerowana cena detaliczna) na PC i 299 PLN na konsole. Edycja Kolekcjonerska jest dostępna za 1459 PLN (sugerowana cena detaliczna) i zawiera detonator termiczny z motywem Star Wars Zero Company z linii Hasbro Black Series, a także steelbook, podkładkę na biurko i znacznie więcej. Równolegle z premierą gry nakładem Walt Disney Records ukaże się ścieżka dźwiękowa ze Star Wars Zero Company, zawierająca oryginalne utwory wyróżnionego nagrodą GRAMMY kompozytora Gordy’ego Haaba.




Star Wars Zero Company zadebiutowało...

Star Wars Zero Company zadebiutowało...

źródło: Info Prasowe - Electronic Arts
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