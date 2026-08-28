Star Wars Zero Company zadebiutowało...

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Electronic Arts i Bit Reactor, we współpracy z Lucasfilm Games, wprowadzili dziś do sprzedaży Star Wars Zero Company. Taktyczna gra dla jednego gracza, osadzona w Wojnach Klonów, jest już dostępna na PC za pośrednictwem EA app, Steam i Epic Games Store oraz konsolach PlayStation®5 i Xbox Series X|S. W Star Wars Zero Company gracze wcielają się w Hawks, byłego oficera Republiki stojącego na czele Kompanii Zero, czyli elitarnego oddziału najemników zrekrutowanego przez republikański wywiad do wykonania ważnej dla losu galaktyki misji. W szeregach grupy znajdziemy zarówno byłych szlachciców, jak i byłych kryminalistów.







Połączyła ich jednak jedna misja: powstrzymanie Nieskończonego Zwoju, czyli sprzymierzonej z Separatystami paramilitarnej sekty, na której czele stoi niebezpieczna Kundri Fathom, rozprzestrzeniająca śmiercionośną Plagę Cienię zdolną pochłonąć całą galaktykę. Gracze poprowadzą najzdolniejszych agentów Wojen Klonów w operacjach taktycznych, dochodzeniach i innych emocjonujących misjach w ramach nowej opowieści rodem z wielkiego ekranu. Będą mogli też nawiązywać głębokie więzi między członkami oddziału, aby odblokować nowe synergie w walce i odwrócić losy podczas starć z przeciwnikami. Nowa produkcja od studia Bit Reactor pozwala także wybrać specjalizację i wygląd Hawksa oraz uzupełnić szeregi oddziału o oryginalne oraz autorskie postacie z uniwersum Gwiezdnych Wojen dostosowując ich wygląd, wyposażenie i zdolności. Każdy ruch będzie zależał od odpowiedniego zaplanowania i dostosowania strategii zarówno na polu walki, jak też w Dziupli, czyli swojej bazie operacyjnej.



Star Wars Zero Company, jest już dostępne w sprzedaży detalicznej i cyfrowej na PC za pośrednictwem EA app, Steam oraz Epic Games Store, a także na PlayStation 5 i konsolach XBOX Series. Cyfrowa Edycja Specjalna, zawierająca unikalne przedmioty kosmetyczne inspirowane erą Wojen Klonów, jest dostępna za 269.90 PLN (sugerowana cena detaliczna) na PC i 299 PLN na konsole. Edycja Kolekcjonerska jest dostępna za 1459 PLN (sugerowana cena detaliczna) i zawiera detonator termiczny z motywem Star Wars Zero Company z linii Hasbro Black Series, a także steelbook, podkładkę na biurko i znacznie więcej. Równolegle z premierą gry nakładem Walt Disney Records ukaże się ścieżka dźwiękowa ze Star Wars Zero Company, zawierająca oryginalne utwory wyróżnionego nagrodą GRAMMY kompozytora Gordy’ego Haaba.

















źródło: Info Prasowe - Electronic Arts