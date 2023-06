Starfield - gra dzięki współpracy AMD i Bethesda Softworks

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Firmy AMD i Bethesda Softworks ogłosiły właśnie zawiązanie wyłącznego partnerstwa, które ma na celu zapewnić potężną funkcjonalność i optymalizacje w grze Starfield, czyli nowemu uniwersum od legendarnych deweloperów z Bethesda Game Studios. Dzięki tej współpracy grający na konsolach Xbox oraz PC z procesorami AMD Ryzen 7000 i kartami graficznymi AMD Radeon RX 7000 będą mogli cieszyć się niezwykłą wydajnością i niesamowitym poziomem grafiki. Dodatkowo gracze będą mogli skorzystać z zaawansowanych funkcji i technik firmy AMD, które pomagają uczynić rozgrywkę jeszcze lepszą i przyjemniejszą. Wśród nich będzie międzyplatformowe AMD FidelityFX Super Resolution 2 (FSR 2) do skalowania obrazu i zwiększania liczby FPS.







Współpraca AMD i Bethesda Softworks została ogłoszona w opublikowanym wideo, w którym Todd Howard, czyli dyrektor gry Starfield oraz Jack Huynh, starszy wiceprezes i główny menedżer w Computing and Graphics Group w AMD opowiadają o tym, jak to gracze i rozgrywka w tej grze zyska na tym partnerstwie...





























Źródło: Info Prasowe / AMD