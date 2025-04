Steel Hunters - od dziś w fazie wczesnego dostępu

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Czas oczekiwania dobiegł końca! Nowy tytuł od studia Wargaming, Steel Hunters – gra z gatunku hero shooter z mechami w rolach głównych oficjalnie przechodzi w fazę wczesnego dostępu. Produkcja oparta o model F2P (free-to-play) łączy w sobie elementy gatunków battle royale i extraction, przedstawiając świat intensywnych starć mechanicznych gigantów zwanych Łowcami. Już od dziś gracze na całym świecie mogą wziąć udział w zaciętych bitwach PvPvE, dążąc do spełnienia celów, dzięki którym zwiększą swój poziom, zdobędą niezbędny ekwipunek i zdominują pole bitwy. Wraz z przejściem w fazę wczesnego dostępu, zespół odpowiedzialny za rozwój Steel Hunters skupi się na zbieraniu opinii i sugestii od społeczności, zwiększeniu funkcjonalności mechanik rozgrywki oraz wzbogacaniu i dopracowaniu produkcji.







o kluczowy etap w drodze do zapewnienia graczom najlepszego możliwego doświadczenia z gry, zbalansowania walki i upewnieniu się, że tytuł osiągnie swój pełen potencjał na premierę. Poza poprawkami wydajności i stabilności, twórcy będą wprowadzać też nową zawartość, tworząc grę w bezpośrednim oparciu o oczekiwania społeczności.

“Jesteśmy niezwykle podekscytowani mogąc oddać Steel Hunters w ręce graczy już od dziś” – mówi Mike McDonald, Product Director. „Na tym etapie skupimy się na pracy ze społecznością, szlifowaniu gry i zapewnieniu jej długoterminowego sukcesu. Kierowani filozofią „gracz na pierwszym miejscu” rozpoczynamy pierwszy sezon wczesnego dostępu Steel Hunters bez jakiejkolwiek monetyzacji, dając graczom możliwość pełnego oddania się rozgrywce.”



W ramach wczesnego dostępu znajdą się:

• Łowcy: graczom przyjdzie przejąć kontrolę i spersonalizować siedmiu Łowców, każdy z własnymi umiejętnościami. W ich skład wchodzą: Razorside, Heartbreaker, Fenris, Ursus, Trenchwalker, Prophet oraz Weaver. Nowy bojownik dołączy do walki już wkrótce.

• Dynamiczne pola bitew: Łowcy będą toczyć bój i dewastować otoczenie na trzech mapach: Crimson Ridge, Maryland Heights i Stonecutter Keep.

• Tryb gry i progresja: Last Stand zastąpi Starfall Harvest jako główny tryb gry, uwzględniający całkowicie przebudowane drzewko umiejętności, które zastąpi poprzedni, czterotorowy system progresji. Teraz rozwój Łowców jest uproszczony do jednego, prostego do zrozumienia drzewka wprowadzającego progresywne ulepszenia.

• Brak resetu postępów: od 2 kwietnia, serwery gry będą dostępne przez cały czas, co oznacza brak resetu postępów. Gracze zachowają wszystkie uzyskane elementy w grze oraz doświadczenie zdobyte w trakcie wczesnego dostępu, dając im przewagę na premierę gry.

• Przepustka bitewna: pierwsza w historii przepustka bitewna Steel Hunters wystartuje razem z wczesnym dostępem i będzie dostępna do 29 kwietnia. W jej ramach gracze będą mogli awansować Łowców, odblokować ekskluzywne skórki i zdobyć szereg nagród, w tym wzmocnienia i kredyty.

• Lokalizacja: Steel Hunters zostało zlokalizowane w 12 językach, w tym w polskim.



Śmiałkowie mogą dołączyć do łowów już dziś na platformach:

• Wargaming Game Center - KLIK

• Steam - KLIK





































źródło: Info Prasowe - Wargaming