SteelSeries - Sensei Pro i Rival Pro z technologią UWB i 8K

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

SteelSeries na zakończenie obchodów 25-lecia marki prezentuje dziś nową generację dwóch swoich najbardziej kultowych serii myszy: Sensei Pro i Rival Pro. Choć technologia 8K cieszy się obecnie ogromną popularnością, gracze nie zawsze mogą w pełni i w sposób ciągły korzystać z częstotliwości raportowania 8K. Jednym z powodów jest znaczne zatłoczenie pasma 2.4 GHz, a drugim – wysokie zapotrzebowanie na energię samego raportowania 8K. Sytuację można porównać do rywalizacji operatorów sieci komórkowych 5G – poszczególne marki deklarują najszybszą sieć i najlepszy zasięg, ale stosują przy tym różne wskaźniki i rozwiązania, przez co ich rzeczywiste porównanie staje się trudne. W praktyce częstotliwość raportowania 8K może być tylko tak szybka, jak sygnał, który za nią stoi.







Tymczasem pasmo 2.4 GHz, z którego korzysta niemal każda bezprzewodowa mysz, jest współdzielone przez zestawy słuchawkowe, klawiatury, telefony i wiele innych urządzeń znajdujących się w pobliżu, które konkurują o to samo spektrum. Ostatecznie najważniejsza jest więc rzeczywista wydajność. Aby rozwiązać ten problem i zapewnić graczom przewagę podczas rozgrywki, firma SteelSeries opracowała nowe rozwiązania konstrukcyjne i technologiczne, łącząc w swojej najnowszej linii myszy klasy premium trzy kluczowe technologie. Bezprzewodowa technologia Ultra-Wideband (UWB) pozwala ominąć zatłoczone pasmo 2.4 GHz, wykorzystując niezwykle szybkie spektrum o około 20-krotnie większej przepustowości. Rzeczywista częstotliwość raportowania 8K (8000 Hz) umożliwia raportowanie z częstotliwością do 8000 Hz, zapewniając krótszy czas reakcji, dokładniejsze śledzenie, mniejsze opóźnienia sygnału wejściowego i płynniejszy ruch kursora. Aby w pełni wykorzystać możliwości 8K w połączeniu bezprzewodowym UWB, myszy Sensei Pro i Rival Pro Series wyposażono również w opracowany przez SteelSeries Infinite Power System z bateriami wymienianymi podczas pracy, co pozwala na nieprzerwaną rozgrywkę i korzystanie z „8K przez cały dzień”.



Zaprojektowana na nowo z myślą o nowej erze rywalizacji, seria Pro wyróżnia się ultralekką konstrukcją – pełnowymiarowe modele ważą zaledwie 53 g, a modele mini tylko 49 g. Myszy wyposażono w najwyższej klasy przełączniki optyczne o żywotności 100 milionów kliknięć, które zapewniają wyraźne, szybkie działanie oraz niezwykle responsywne kliknięcia o opóźnieniu wynoszącym zaledwie 0.35 ms. Zastosowano w nich również nowy sensor optyczny TrueMove 42K, zapewniający wyjątkową precyzję śledzenia. Dodatkowo szerokie możliwości personalizacji zapewniają zaawansowane narzędzia celowania i konfiguracji oprogramowania (Advanced Aiming Tools & Software Tuning) dostępne za pośrednictwem pakietu SteelSeries GG Software Suite. Wszystko to sprawia, że nowa seria Pro stanowi wyjątkowo wydajne rozwiązanie dla najbardziej wymagających graczy.



Bazując na dziedzictwie legendarnych myszy gamingowych Sensei i Rival, wprowadzonych na rynek odpowiednio w 2011 i 2013 roku, nowa seria Pro łączy kultowe kształty z wiodącymi w branży innowacjami. Obie serie zyskały legendarny status wśród profesjonalnych graczy dzięki swojemu kształtowi, komfortowi i powtarzalności działania, a nowa seria Pro rozwija to dziedzictwo, oferując linię zaprojektowaną dla graczy wymagających szybkości, precyzji, trwałości i elastyczności. Seria Pro obejmuje modele Sensei Pro, Sensei Pro Mini, Rival Pro oraz Rival Pro Mini, dostępne w kolorach czarnym i białym – zapewniając graczom większy wybór pod względem dopasowania, kształtu i sposobu chwytu, z naciskiem na najwyższą wydajność i moc.



Rival Pro i Sensei Pro Series – profesjonalne dziedzictwo, wydajność nowej generacji:

• Ultra-Wideband Wireless (UWB) – modele Rival Pro i Sensei Pro są mniej podatne na przeciążenia i zakłócenia, które mogą wpływać na tradycyjne połączenia w paśmie 2.4 GHz. Wykorzystując pasmo o częstotliwości od 6.4 GHz do 9.056 GHz, technologia UWB oferuje 20-krotnie większą przepustowość, pozwalając w pełni wykorzystać niezwykle szybkie pasmo oraz jednocześnie korzystać z wielu kanałów bezprzewodowych, aby zapewnić pełną wydajność i stałe, stabilne bezprzewodowe działanie w trybie 8K. Rezultatem jest niezawodny sygnał, niższe opóźnienia oraz stabilna wydajność w wymagających warunkach.

• Flawless True 8K – częstotliwość raportowania 8000 Hz zapewnia niemal natychmiastową reakcję, odświeżając dane o położeniu nawet 8000 razy na sekundę – nawet 8 razy częściej niż standardowe myszy 1000 Hz. Inne sensory ograniczają swoją wydajność, gdy częstotliwość raportowania ustawiona jest poniżej 8K. Serie Rival Pro i Sensei Pro oferują tryb Max Performance Mode, który utrzymuje sensor przez cały czas w trybie 8K, zapewniając 20000 klatek rejestrowanych na sekundę oraz stałe, pełne parametry 800 IPS/70G, aby zagwarantować maksymalnie responsywne śledzenie nawet najmniejszych ruchów.

• Infinite Power System – system dwóch baterii SteelSeries z możliwością wymiany podczas pracy pozwala graczom kontynuować rozgrywkę bez przerw. Gdy jedna bateria znajduje się w myszy, druga może być w tym czasie ładowana, a następnie szybko wymieniona, co pozwala maksymalnie wydłużyć czas gry. (Do 32 godzin przy 8K | 16 godzin na jednej baterii lub do 120 godzin przy 1K | 60 godzin na jednej baterii).

• Advanced Aim Tools & Software Tuning/ Zaawansowane narzędzia do celowania i konfiguracji oprogramowania – to najbardziej rozbudowany pakiet narzędzi do personalizacji i optymalizacji, jaki SteelSeries stworzył dotychczas dla nowego produktu, obejmuje konfigurację urządzenia, trening celowania oraz aplikację internetową. Dzięki funkcjom zwiększającym wydajność myszy można precyzyjnie dostosować do różnych stylów gry i powierzchni, uzyskując najwyższą precyzję oraz jakość śledzenia. Funkcje kontroli obrotu (Rotation Control), regulacji wysokości odrywania myszy od powierzchni (Adjustable Liftoff Distance) oraz ochrony przed niezamierzonymi skokami przewijania (Scroll Jump Protection) pozwalają precyzyjnie dostosować działanie myszy do indywidualnych preferencji. Narzędzie Sensitivity Finder pomaga znaleźć optymalne ustawienia czułości, natomiast Sensitivity Converter ułatwia przenoszenie preferowanych ustawień DPI pomiędzy różnymi grami, pomagając zachować spójne parametry celowania. Z kolei zaawansowany 3D Aim Trainer pozwala graczom doskonalić celność w grach FPS.



Zaprojektowane z myślą o najwyższej wydajności w najpopularniejszych obecnie tytułach e-sportowych – w tym Counter-Strike 2, VALORANT i Fortnite – serie Rival Pro i Sensei Pro zostały stworzone specjalnie po to, aby pomagać graczom osiągać najwyższy poziom możliwości. Produkty będą dostępne w przedsprzedaży na SteelSeries.com oraz u sprzedawców na całym świecie od 29 września, a w sprzedaży detalicznej od 13 października, w następujących sugerowanych cenach detalicznych:

• Sensei Pro i Rival Pro (Black, White) – 199.99 Euro

• Sensei Pro Mini i Rival Pro Mini (Black, White) – 199.99 Euro

• Wireless Travel Dongle (dostępne wyłącznie na steelseries.com) – 24.99 Euro



Z okazji premiery nowych modeli, przy zakupie myszy Sensei Pro i Rival Pro w wybranych polskich sklepach, klienci otrzymają w prezencie podkładkę SteelSeries QcK Performance XXL.































źródło: Info Prasowe - SteelSeries