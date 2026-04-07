SteelSeries Aerox 3 Wireless Gen 2 ’4k fast’

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD)

Rozpoczynając obchody 25-lecia w wielkim stylu, SteelSeries, globalny lider w dziedzinie wysokiej klasy urządzeń peryferyjnych do gier i e-sportu, zaprezentował dziś nową serię myszy gamingowych Aerox 3 Wireless Gen 2. Bazując na dziedzictwie ultralekkich myszy Aerox, które zadebiutowały w 2020 roku, nowa seria Aerox 3 Wireless Gen 2 wynosi tę linię na wyższy poziom. Zapewnia niemal natychmiastową reakcję dzięki częstotliwości odświeżania 4K (4000 Hz) i czasowi reakcji na kliknięcie wynoszącemu 1.2 ms, a wszystko to dzięki wysokowydajnemu sensorowi optycznemu TrueMove 26K z rzeczywistym śledzeniem 1:1. Całość zamknięta jest w ultralekkiej, wyjątkowo wytrzymałej i wodoodpornej obudowie, a dodatkową optymalizację zapewnia zaawansowane dostrojenie wydajności za pomocą oprogramowania SteelSeries GG.







Wielokrotnie nagradzana seria Aerox od dawna stanowi najpopularniejszy wybór wśród graczy wkraczających do świata rywalizacji na PC, a model SteelSeries Aerox 3 Wireless Gen 2 kontynuuje tę tradycję, będąc zaprojektowanym z myślą o szybkości, precyzji i trwałości. Wytrzymałość ma kluczowe znaczenie, dlatego mysz wyposażono w mechaniczne przełączniki o żywotności do 80 milionów kliknięć oraz technologię AquaBarrier™, która chroni przed kurzem, potem i zalaniem, a wszystko to w ultralekkiej obudowie o wadze zaledwie 68 g. Konfigurowalne podświetlenie RGB, długi czas pracy na baterii do 200 godzin oraz zaawansowana konfiguracja za pośrednictwem SteelSeries GG dopełniają obraz myszy stworzonej dla graczy, którzy poszukują wszechstronnego, uniwersalnego i wydajnego urządzenia.



Zaprojektowana z myślą o zapewnieniu najwyższej klasy wydajności w najpopularniejszych grach na świecie, takich jak Fortnite, Grand Theft Auto, Valorant i wiele innych. Niezależnie od tego, czy są to strzelanki taktyczne, gry typu battle royale, gry MOBA czy dynamiczne tytuły akcji, Aerox 3 Wireless Gen 2 została opracowana, aby nadążać za aktualnymi trendami – i za graczem.



Aerox 3 Wireless Gen 2 pomaga graczom zachować czujność od pierwszej rundy do ostatniego kręgu. Ultralekka konstrukcja o wadze 68 g umożliwia chwyt typu „claw” i „fingertip”, dzięki czemu szybkie ruchy i mikrokorekty są łatwe do wykonania nawet w wymagających starciach. Połączenie technologii Quantum 4K Wireless, czujnika TrueMove 26K i długiego czasu pracy na baterii sprawia, że gracze mogą wspinać się po drabinkach rankingowych, trenować schematy i brać udział w wielogodzinnych sesjach weekendowych z myszą, która po setnej godzinie działania pozostaje tak samo precyzyjna jak w pierwszej godzinie.



Myszy z serii Aerox 3 Wireless Gen 2 są dostępne na stronie SteelSeries.com oraz w sklepach w następujących sugerowanych przez producenta cenach detalicznych:

• Aerox 3 Wireless Gen 2 (kolory: Shadow, Ghost, Magenta) – 109.99 EURO.





Aerox 3 Wireless Gen 2 – najważniejsze cechy:

• Nie tylko szybka, ale szybka ,,4K fast” – częstotliwość odświeżania 4K (4000 Hz) zapewnia niemal natychmiastową reakcję i precyzyjną kontrolę nad połączeniem bezprzewodowym, dzięki czemu kursor myszy jest idealnie zsynchronizowany z ruchem dłoni gracza, umożliwiając ultraszybkie kliknięcia. Kursor na ekranie odświeża się nawet 4000 razy na sekundę, aby w pełni wykorzystać możliwości monitorów o wysokiej rozdzielczości i zapewnić, że celownik gracza rejestruje ruchy dłoni na ekranie 4 razy szybciej niż standardowe myszy 1000 Hz (0,25 ms w porównaniu z 1 ms).

• Quantum 4K Wireless – zminimalizuj opóźnienia dzięki zaawansowanej technologii bezprzewodowej Quantum 4K, oferującej bezprzewodową łączność 2,4 GHz z pełną obsługą częstotliwości odświeżania 4K. Przełączalna podwójna łączność bezprzewodowa zapewnia elastyczność w łączeniu się z innymi urządzeniami za pomocą Bluetooth 5.0. Bateria zapewnia do 200 godzin pracy przez Bluetooth lub 120 godzin w paśmie 2,4 GHz (w zależności od częstotliwości odświeżania, podświetlenia i ustawień zasilania).

• Sensor TrueMove 26K – Wysokowydajny sensor optyczny TrueMove o rozdzielczości 26 000 DPI śledzi każdy ruch z wyjątkową precyzją i powtarzalnością, zapewniając większą dokładność celowania i płynniejsze sterowanie. Dzięki prędkości śledzenia 400 IPS i przyspieszeniu 40G gracze mogą wykonywać szybsze ruchy z mniejszą liczbą przeskoków, dzięki czemu w sytuacjach, w których liczy się szybkość, gracz zachowuje pełną kontrolę. Regulowana odległość podnoszenia pozwala graczom na zmianę pozycji myszy bez zakłócania celowania, zapewniając pełną kontrolę w każdej chwili.

• Ultralekka. Wodoszczelna – Waży zaledwie 68 g, jest ultralekka i zaprojektowana z myślą o trwałości. Gdy liczą się szybkie ruchy, ultralekka konstrukcja myszy umożliwia szybsze i precyzyjne reakcje. Technologia AquaBarrier™ chroni przed kurzem, brudem i wodą – dzięki wytrzymałej konstrukcji o stopniu ochrony IP54, w przeciwieństwie do innych obudów o strukturze plastra miodu.

• Długi czas pracy na baterii – do 200 godzin pracy na baterii (Bluetooth) i 120 godzin (2,4 GHz) oraz szybkie ładowanie przez USB-C.

• Niezwykle wytrzymała konstrukcja – dzięki ultra niskim opóźnieniom, wyraźnemu klikowi i żywotności wynoszącej do 80 milionów kliknięć, mechaniczne przełączniki zapewniają szybkość i niezawodność w każdej rozgrywce. Sześć programowalnych przycisków pozwala graczom dostosować mysz do własnego stylu gry. Wbudowana pamięć obsługuje do 5 zapisanych profili, w których można dostosować poziomy czułości (X i Y DPI) wraz z odległością podniesienia, częstotliwością odpytywania, ochroną przed przeskakiwaniem podczas przewijania, wygładzaniem Bluetooth, poprawą stabilności połączenia bezprzewodowego, oszczędzaniem energii i jasnością podświetlenia, a następnie zapisać je bezpośrednio w myszy, aby mieć do nich natychmiastowy dostęp na dowolnym systemie.

• Zaawansowane oprogramowanie do dostosowywania ustawień – Pomyśl o GG jak o swojej osobistej ekipie pit stopowej, takiej jak ta obsługująca bolid F1. Każdy gracz ma inne preferencje – dlatego mysz Aerox 3 Wireless Gen 2 została zaprojektowana z myślą o dostosowywaniu ustawień, a nie tylko o zwykłym użytkowaniu.

- Precyzyjne ustawienia DPI/CPI i czułości – Skonfiguruj dokładnie poziomy DPI w osiach X/Y do 26 000 CPI z dokładnymi stopniami, aby dopasować mysz do dowolnego stylu gry lub rozdzielczości monitora.

- Optymalizacja częstotliwość odczytu i szybkość reakcji – Dostosuj częstotliwość odczytu, debounce i ustawienia wygładzania, aby znaleźć równowagę między maksymalną szybkością reakcji a czasem pracy na baterii.

- Precyzyjne dostosowanie działania myszy – Wykorzystaj akcelerację myszy, kontrolę obrotu, regulowaną odległość podniesienia oraz funkcję Scroll Jump Protec, aby wyeliminować niepożądane sygnały wejściowe i zapewnić przewidywalny ruch celownika.

- Zapisz do 5 profili w pamięci myszy – przechowuj preferowane poziomy CPI, częstotliwości odświeżania i przypisania przycisków bezpośrednio w myszy, aby uzyskać natychmiastowy dostęp na dowolnym systemie – po skonfigurowaniu profili nie jest wymagane żadne oprogramowanie.

































źródło: Info Prasowe - SteelSeries