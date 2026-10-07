SteelSeries i KontrolFreek prezentują nową kolekcję Fortnite

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

SteelSeries, oryginalna marka e-sportowa łącząca świat gier i kultury, oraz KontrolFreek, twórca Performance Gaming Gear, powracają z nową kolekcją sprzętu gamingowego dla fanów Fortnite. W ramach umowy zawartej przy udziale IMG Licensing, agencji licencyjnej Epic Games, marki ogłaszają dziś wprowadzenie nowej kolekcji akcesoriów do gier, zaprojektowanej tak, by przenieść tę kultową grę do rzeczywistych stanowisk graczy. Kolekcja, obejmująca wiele kategorii sprzętu gamingowego — w tym zestawy słuchawkowe, słuchawki douszne, myszki, podkładki pod mysz, klawisze PBT, Performance Thumbsticks, uchwyty na kciuki i wiele innych — oferuje fanom nowe sposoby na wyrażanie swojej przynależności do Fortnite zarówno w grze, jak i w prawdziwym życiu (IRL), a jednocześnie przenosi do świata rzeczywistego ulubione postacie fanów, takie jak Peely, Guff, Fishstick, Supply Llama i Water Sprites.







Każdy zakup produktu fizycznego będzie również obejmował przedmiot w grze, co pozwala przenieść wrażenia z grania poza stanowisko gamingowe i do samej gry. W Fortnite dostępna jest również specjalna mapa SteelSeries (kod wyspy 9448-1956-0547), na której gracze mogą obejrzeć przedmioty z nowej kolekcji Fortnite w grze. Kolekcja SteelSeries x KontrolFreek poświęcona grze „Fortnite” będzie dostępna na stronach SteelSeries.com, KontrolFreek.com oraz u wybranych sprzedawców na całym świecie.





Kolekcja SteelSeries Fortnite:

• Arctis GameBuds | Fortnite Peely Edition – Cenione przez recenzentów słuchawki douszne GameBuds zyskują nowy wygląd inspirowany Peelym – z bananowo-żółtym wykończeniem oraz wyjątkowym etui ładującym z żebrowaną fakturą na zewnątrz i różowymi detalami wewnątrz, w całości inspirowanym strojem Peely Bone. Wyposażono je w silikonową osłonę, którą gracze mogą zdjąć – zupełnie jak skórkę z banana. Zaprojektowane z myślą o zapewnieniu najwyższej jakości dźwięku w kompaktowej, przenośnej obudowie, słuchawki GameBuds z edycji Fortnite Peely Edition zapewniają wszechstronność na wielu platformach oraz całodzienny komfort graczom korzystającym z PlayStation, komputerów PC, konsol, urządzeń mobilnych i nie tylko. W zestawie znajduje się kod na strój Oro dostępny w grze. Sugerowana cena detaliczna: 199.99 EURO.



• Arctis Nova 3 Wireless PC/Xbox | Edycja Fortnite Sprite – Dzięki wyrazistemu wzornictwu inspirowanemu Water Sprite, zestaw słuchawkowy Arctis Nova 3 Wireless Fortnite Edition w zabawny sposób przenosi Sprite’a do świata rzeczywistego sprzętu. (Uwaga: w prawdziwym życiu nie odnawia tarczy). Zaprojektowany z myślą o graczach przełączających się między różnymi platformami i stylami gry, w tym Xbox, PlayStation, Nintendo Switch, PC, konsole przenośne i urządzenia mobilne, zestaw Arctis Nova 3 Wireless zapewnia wciągający dźwięk i swobodę szybkiego przełączania łączności bezprzewodowej w lekkiej i wytrzymałej obudowie. Aplikacja Arctis (iOS/Android) zapewnia natychmiastową kontrolę nad dźwiękiem dzięki niezwykle precyzyjnym presetom przygotowanym specjalnie dla „Fortnite” i ponad 200 innych popularnych gier. W zestawie znajduje się kod na kilof „Cold Hearted” dostępny w grze. Sugerowana cena detaliczna: 129.99 EURO.



• Mysz Aerox 3 Wireless Gen 2 | Fortnite Storm Edition – Mysz Aerox 3 Wireless Gen 2 w edycji Fortnite oferuje potężną wydajność w licencjonowanym wzornictwie Fortnite, wprowadzając na biurko gracza wyraziste, wielokolorowe wykończenie, rolkę przewijania z wytłoczonym motywem błyskawicy oraz wzór plastra miodu inspirowany postaciami ze Storm. Łącząc lekką konstrukcję z responsywną łącznością bezprzewodową i szybkością gotową do walki, mysz Aerox 3 Wireless Gen 2 została stworzona z myślą o graczach, którzy wymagają zwinności i kontroli. W zestawie znajduje się kod na kilof „Frozen Beak” do wykorzystania w grze. Sugerowana cena detaliczna: 129.99 EURO.



• QcK XXL | Edycja Fortnite Battle Bus – Kultowa podkładka pod mysz spotyka się z kultowym Battle Busem z gry Fortnite. Ta specjalna edycja podkładki QcK pozwala fanom w elegancki i stylowy sposób przenieść radość z gry Fortnite na biurko, nie rezygnując przy tym z precyzji ani trwałości. Wykonana z legendarnej, mikrotkanej powierzchni materiałowej SteelSeries, zapewniającej optymalną precyzję śledzenia i stałą wydajność, podkładka QcK XXL zapewnia szerokie pokrycie biurka i niepowtarzalny styl Fortnite. W zestawie znajduje się kod na emotkę „Rim Shot” w grze. Sugerowana cena detaliczna: 49.99 EURO



• QcK L | Edycje Fortnite Fishstick i Guff – Kultowa podkładka pod mysz SteelSeries QcK spotyka się z kultowymi postaciami z gry Fortnite: Fishstickiem i Guffem. Te specjalne edycje podkładki QcK przenoszą uroczego, nieco nieporadnego człowieka-rybę prosto na stanowisko gracza. Łącząc wysoką jakość powierzchni, innowacyjność i styl, każda QcK L została wyposażona w gładką, mikrotkaną powierzchnię materiałową, zapewniającą precyzyjne śledzenie ruchu co do piksela oraz niezawodną trwałość. W zestawie znajduje się kod na skrzydła Fossil Glider do wykorzystania w grze. Sugerowana cena detaliczna: 34.99 EURO.



• Klawisze PBT | Edycje Fortnite: Fishstick, Guff, Supply Llama – Zaprojektowane we współpracy z Epic Games zestawy nakładek na klawisze z PBT przenoszą uwielbiane ikony Fortnite – Fishsticka, Guffa i Supply Llamę – bezpośrednio na klawiaturę gracza. Stworzone, by przyciągać wzrok, i zaprojektowane z myślą o użytkowaniu, dzięki wyrazistym grafikom nakładki pozwalają graczom spersonalizować klawiaturę w niepowtarzalnym stylu Fortnite. W zestawie znajduje się kod na emotkę „Statuesque” w grze. Sugerowana cena detaliczna: 79.99 EURO



• Artisan Keycap | Edycja Fortnite – Zaprojektowana we współpracy z Epic Games, misternie wyrzeźbiona nakładka na klawisz Victory Crown Artisan Keycap pozwala fanom mieć jeden z najważniejszych symboli statusu w Fortnite bezpośrednio na swoim biurku. Ręcznie malowany, pokryty warstwą żywicy i bogaty w detale – bo żadne wielkie zwycięstwo nie przychodzi bez ogromnej troski i uwagi. W zestawie znajduje się kod na emotkę „Statuesque” do wykorzystania w grze. Sugerowana cena detaliczna: 89.99 EURO.





Kolekcja KontrolFreek Fortnite:

• Fortnite Aim Boost Kit (zestaw poprawiający celność do gry Fortnite) | Edycja Durrr Burger z kolekcjonerskim etui Burger Box – dostarczany w autentycznym pudełku Durrr Burger, by wzmocnić Twoją celność. Performance Thumbsticks zwiększają precyzję poprzez podwyższenie wysokości drążka analogowego, dzięki czemu niewielkie korekty celowania są łatwiejsze do kontrolowania, natomiast dołączone Precision Rings zwiększają opór drążków, łagodząc gwałtowne ruchy i zapobiegając nadmiernym korektom celowania. W zestawie znajduje się również autorski, opatentowany, antypoślizgowy materiał GripTek. Stworzony z myślą o kontrolerach PlayStation 4 (PS4), PlayStation 5 (PS5), Xbox One i Xbox Series X. Sugerowana cena detaliczna: 34,99 EURO.



• Fortnite Performance Fishsticks | Edycja Fishstick – Zamień przeciwników w pokarm dla ryb. Te drążki o zróżnicowanej wysokości, ozdobione pięknym wizerunkiem Fishsticka, zapewniają wyjątkowy styl i wydajność, która zadecyduje o zwycięstwie. Prawy drążek o zwiększonej wysokości maksymalizuje precyzję, umożliwiając celowanie z milimetrową dokładnością – niezależnie od tego, czy prezentujesz swoje umiejętności budowania, czy błyskawicznie namierzasz cele. Lewy drążek o średniej wysokości zapewnia większą kontrolę nad ruchem postaci, pomagając z łatwością manewrować wokół przeciwników dzięki zaawansowanemu materiałowi GripTek. Przeznaczone do kontrolerów PlayStation 4 (PS4), PlayStation 5 (PS5), Xbox One i Xbox Series X. Sugerowana cena detaliczna: 19.99 EURO.



• Fortnite No-Slip Thumb Grips | Edycja Supply Llama – Nadaj kontrolerowi styl Llamy dzięki oficjalnemu wzorowi i kolorystyce Supply Llama. Antypoślizgowy materiał GripTek zapewnia maksymalną przyczepność, dzięki czemu kciuki pozostają na swoim miejscu każdym kluczowym momencie rozgrywki, a ergonomiczna konstrukcja z certyfikatem lamy gwarantuje długotrwały komfort. Kompatybilne z kontrolerami PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch Pro (1 i 2) oraz Joy-Con do Switch 2. Sugerowana cena detaliczna: 14.99 EURO.































źródło: Info Prasowe - SteelSeries