SteelSeries prezentuje nowe słuchawki Arctis Nova 5 i nową aplikację

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

SteelSeries rozszerza dziś rodzinę Arctis Nova o zestaw słuchawkowy Arctis Nova 5 i aplikację Artis Nova 5 Companion App. Tworząc najnowszy model wielokrotnie nagradzanej linii zestawów słuchawkowych Arctis Nova, zespoły projektowe i inżynieryjne postanowiły przed sobą trzy innowacyjne cele: zapewnienie lepszego dźwięku w grach na konsolach Xbox i PlayStation, opracowanie bezprzewodowego zestawu słuchawkowego do gier, który będzie oferował jednocześnie wysoką jakość premium i przystępną cenę, a także zapewnienie graczom dłuższej i bardziej intensywnej rozgrywki. Efektem tych prac jest zestaw słuchawkowy Arctis Nova 5 wraz z pierwszą na rynku aplikacją Artis Nova 5 Companion App oferującą graczom dostęp do ponad 100 ustawień audio na wyciągnięcie ręki.







Ten najnowszy zestaw słuchawkowy dodatkowo gwarantuje bezprzewodową swobodę wraz z Quick Switch Wireless (szybkie łącze 2,4 GHz lub Bluetooth 5.3 za naciśnięciem jednego przycisku) i niezwykły, ponad 60-godzinny czas pracy na baterii. Wszystko to w cenie wynoszącej 599 PLN. To "luksus w przystępnej cenie" w najlepszym wydaniu.



Zestaw słuchawkowy Arctis Nova 5 jest doskonale wyposażony do grania na konsolach Xbox, PlayStation, Nintendo Switch i innych platformach.



• Aplikacja Artis Nova 5 Companion App – To rewolucyjna aplikacja, która zawiera ponad 100 specjalnie dostosowanych ustawień dźwięku dla poszczególnych gier, które zostały skrupulatnie przygotowane i dostosowane do każdej gry przez inżynierów dźwięku, profesjonalistów esportowych i twórców gier. Gracze mogą zmieniać swoje ustawienia dźwięku w czasie rzeczywistym i bez wychodzenia z gry, co zapewnia wyraźną przewagę nad konkurencją. Słyszą to, czego nie słyszą inni, dzięki precyzyjnie dopracowanym profilom dźwiękowym dla topowych gier, takich jak Fortnite, Apex Legends, Minecraft i innych.

• Neodymowe przetworniki magnetyczne – Gracze mogą usłyszeć wszystko w szczegółowym pejzażu dźwiękowym z krystalicznie czystymi tonami wysokimi, precyzyjnymi średnimi i głębokimi basami. Specjalnie zaprojektowane neodymowe przetworniki magnetyczne są wykonane z unikalnego materiału, aby zapewnić doskonałe wrażenia dźwiękowe, niezależnie od gry lub odsłuchiwanego utworu.

• Quick-Switch Wireless – Łatwe odbieranie połączeń podczas grania poprzez przełączanie się z szybkiego pasma 2,4 GHz na Bluetooth 5.3 za pomocą jednego przycisku. Połączenia komórkowe pozostają w trybie gotowości, gdy gracze wracają do akcji, dzięki czemu można w dowolnej chwili rozpocząć rozmowę.

• Międzyplatformowa gra – Kompaktowy klucz sprzętowy USB-C umożliwia graczom łatwe przełączanie się między wszystkimi systemami, obsługując Xbox (w wersji Nova 5x), PlayStation, Switch, PC, Meta Quest, urządzenia przenośne, a także telefony i tablety ze złączami USB-C.

• Mikrofon ClearCast 2.X – Dwa razy większa przepustowość, dwa razy większa klarowność. Mikrofon ClearCast firmy SteelSeries jest wyposażony w nowy chipset o wysokiej przepustowości obsługujący dźwięk 32 kHz/16 bitów, aby komunikacja była krystalicznie czysta i wyraźna. Gracze mogą jeszcze bardziej wzmocnić głos, dzięki funkcji redukcji szumów Sonar na PC opartej na sztucznej inteligencji. Zapewnia ona najlepszą dwukierunkową redukcję szumów podczas komunikacji. Unikalna konstrukcja idealnie integruje mikrofon z muszlą słuchawek, gdy jest on całkowicie schowany, aby zestaw można było zabrać w podróż.

• Ponad 60 godzin bezprzewodowego grania – 60-godzinna żywotność baterii to możliwość korzystania z zestawu słuchawkowego przez 8 godzin każdego dnia przez 7 dni z rzędu. Szybkie ładowanie przez USB-C zapewnia kolejne 6 godzin użytkowania po zaledwie 15 minutowym ładowaniu.

• Oprogramowanie Sonar od SteelSeries to pierwszy profesjonalny parametryczny korektor graficzny stworzony dla graczy. Specjalnie zaprojektowany, aby zwiększyć moc każdego zestawu słuchawkowego do gier i zapewnić nieograniczoną zdolność do kontrolowania dźwięku w grach, czacie zespołowym i mikrofonie. Sonar pozwala graczom dostosować każdą pojedynczą częstotliwość i słyszeć dźwięki, które są najważniejsze.



Urządzenia z serii Arctis Nova 5 są dostępne na SteelSeries.com i w wybranych sieciach handlowych na całym świecie w następujących cenach sugerowanych przez producenta:

• Arctis Nova 5 – 599 PLN

• Arctis Nova 5X – 599 PLN

• Arctis Nova 5P Wireless – 599 PLN



• Darmowe oprogramowanie SteelSeries Sonar Audio Suite można pobrać na stronie: SteelSeries.com/gg/sonar.

































źródło: Info Prasowe - SteelSeries