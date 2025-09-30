2025-09-30 17:20
SteelSeries przedstawia słuchawki Arctis Nova Elite

Przychodzi moment, w którym każda marka zastanawia się: „Jak możemy rozwinąć branżę i kulturę, popychając je do przodu?”. Dzisiaj, dzięki rewolucyjnym postępom w technologii audio dla graczy i zaawansowanym funkcjom, SteelSeries, oryginalna marka e-sportowa łącząca gry i kulturę, wprowadza na rynek przełomowy zestaw słuchawkowy, który rzeczywiście wykracza poza oczekiwania graczy pragnących brzmienia na poziomie audiofilskim. Arctis Nova Elite to pierwszy na świecie bezprzewodowy zestaw słuchawkowy do gier z certyfikatem Hi-Res.



U podstaw działalności SteelSeries leży pasja do tworzenia produktów, które wyznaczają standardy w branży. W przypadku najnowszej innowacji cel był prosty: na nowo zdefiniować najlepszy high-endowy zestaw słuchawkowy dla graczy na świecie – i wynieść go na zupełnie nowy poziom. Przed dzisiejszą premierą Arctis Nova Elite bezprzewodowy dźwięk w jakości Hi-Res w słuchawkach gamingowych był po prostu niemożliwy – technologia nie była dostępna, a możliwość jednoczesnego łączenia, miksowania i odtwarzania do czterech źródeł na komputerze, konsoli, Bluetooth i wejściu liniowym była jedynie szkicem na papierze.

Przesuwając granice innowacji, designu i inżynierii, SteelSeries wprowadza pierwsze na świecie certyfikowane słuchawki bezprzewodowe Hi-Res do gier, które zapewniają przełomową wydajność i dźwięk klasy audiofilskiej dzięki transmisji 24-bit/96 kHz przez 2.4 GHz i Bluetooth, wspierane przez nowy GameHub i kodek LC3+ nowej generacji. Najwyższa czystość dźwięku została osiągnięta dzięki dedykowanym 40-milimetrowym przetwornikom z włókna węglowego, które zapewniają niesamowity poziom dokładności i wydajności, umożliwiając odtwarzanie częstotliwości od 10 Hz do 40 kHz. Te dwuczęściowe przetworniki zapewniają niezwykle realistyczny dźwięk, a specjalnie zaprojektowany mosiężny pierścień zwiększa sztywność, umożliwiając uzyskanie prawdziwie „tłokowego” przetwornika, podobnego do tłoka w silniku samochodowym.

Wprowadzając do branży zupełnie nową technologię, Arctis Nova Elite wyposażono w innowacyjny GameHub, stworzony z myślą o „gamingowym stylu życia”. Gracze dzięki technologii OmniPlay mogą teraz wyjść poza standardowe jednoczesne korzystanie z dźwięku 2.4 GHz i Bluetooth – technologia OmniPlay umożliwia bowiem równoczesne podłączenie PC, PlayStation i Xboxa, a także miksowanie audio z nawet czterech źródeł jednocześnie (PC, Konsole, Bluetooth i Aux) w idealnej harmonii, bez utraty jakości. Zestaw słuchawkowy Arctis Nova Elite zapewnia płynne przełączanie się między wszystkimi podłączonymi urządzeniami, umożliwiając prawdziwą wielozadaniowość audio dzięki potrójnym wejściom USB-C, które pozwalają graczom podłączyć dowolny system. Gracze mogą jednocześnie rozmawiać na Discordzie, przebywać w lobby gry i oglądać TikTok.

Dodatkowe funkcje obejmują aplikację Arctis App z ponad 200 gotowymi profilami audio dla gier, które można zmieniać w locie, najlepszą w branży aktywna redukcję szumów (ANC) w grach, mikrofony 32kHz/16-bit Auto-Switching z technologią AI Noise Rejection, które blokują do 97% hałasu w tle, a także system Infinite Power, zapewniający nieograniczony czas pracy na baterii, dzięki zastosowaniu podwójnego akumulatora. *Niezależne testy laboratoryjne w porównaniu z kluczowymi konkurentami. (Sierpień 2025)*

Materiały mają znaczenie. Elegancka i stylowa duńska estetyka została zaprojektowana we współpracy ze znanym projektantem Jacobem Wagnerem, łącząc skandynawski minimalizm z funkcjonalną elegancją i wyjątkowym komfortem, dzięki wysokiej jakości materiałom i ergonomicznym rozwiązaniom. Dzięki całkowicie metalowej ramie, metalowemu pokrętłu sterującemu i miękkim nausznikom z pianki z pamięcią kształtu, Arctis Nova Elite pozwala graczom zanurzyć się w luksusie. Dzięki innowacyjnej konstrukcji, designowi, nowoczesnym technologiom i wysokiej jakości materiałom, gracze mogą w pełni zanurzyć się w swoich ulubionych grach, rozrywce, pracy i zabawie bez żadnych ograniczeń... To właśnie jest Elite.

Arctis Nova Elite będzie dostępny na stronie SteelSeries.com oraz u wybranych sprzedawców detalicznych na całym świecie od 30 września w następujących cenach detalicznych: Ameryka Północna 599.99 USD | Wielka Brytania 599.99 GBP | EMEA 649.99 EUR | APAC 649.99 USD.




źródło: Info Prasowe - SteelSeries
