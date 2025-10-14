SteelSeries wprowadza nowe słuchawki Arctis Nova 7 Gen 2 Wireless

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

SteelSeries zaprezentowało dziś najnowsze słuchawki Arctis Nova 7 Gen 2 Wireless, rozszerzając serię Arctis, która jest najczęściej nagradzaną linią audio w branży gier. Seria Arctis Nova 7 Gen 2 Wireless zapewnia graczom prawdziwą moc: moc „kontroli dźwięku w czasie rzeczywistym”, dzięki innowacyjnej aplikacji Arctis App z precyzyjnymi ustawieniami audio dla muzyki, rozrywki i ponad 200 gier; moc w postaci o 40% większej pojemności baterii w porównaniu z poprzednią generacją serii Arctis Nova 7; moc jednoczesnego przesyłania dźwięku przez 2.4 GHz i Bluetooth; moc wynikającą z bezprzewodowej swobody; oraz moc płynącą z niezrównanej wszechstronności.







Seria Arctis Nova 7 Gen 2 bazuje na wielokrotnie nagradzanym designie i dziedzictwie linii SteelSeries Arctis, rozwijając przełomową technologię, która zrewolucjonizowała dźwięk w grach na konsole nowej generacji i PC. Teraz gracze mogą optymalizować dźwięk w grach na każdej platformie dzięki nowym słuchawkom SteelSeries Arctis Nova 7 Gen 2 Wireless, dostępnych dla PC, PlayStation, Xbox oraz Switch/Switch 2, z dodatkiem kontroli dźwięku w czasie rzeczywistym za pośrednictwem aplikacji Arctis App, oferującej gotowe presety dla trzech najpopularniejszych gier na świecie: Call of Duty, GTA i Fortnite. Dzięki o 40% większej pojemności baterii oraz możliwości jednoczesnej obsługi dwóch źródeł dźwięku, ten mistrz wielozadaniowości audio staje się niezastąpionym wyborem dla każdego gracza.



Niezależnie od tego, czy rozmawiasz na Discordzie i jednocześnie grasz na PS5 lub Xboxie, czy grasz w Mario Kart World i odbierasz połączenie telefoniczne w tym samym czasie, czy może oglądasz filmik na TikToku lub Reels na Instagramie podczas oczekiwania w lobby na rozpoczęcie kolejnej gry, czy prowadzisz rozmowę na Zoomie i oglądasz Mistrzostwa Świata – jednocześnie, Arctis Nova 7 Gen 2 Wireless dzięki jednoczesnemu przesyłaniu dźwięku przez 2,4 GHz i Bluetooth zapewniają wszechstronność niezbędną dla osób prowadzących styl życia związany z grami.



Arctis Nova 7 Gen. 2 Wireless to:

• ponad 200 profesjonalnie opracowanych profili dźwiękowych dla gier, muzyki i rozrywki, dostępnych w aplikacji Arctis App

• ulepszona bateria o żywotności 54 godzin z funkcją szybkiego ładowania (do 6 godzin działania po zaledwie 15 minutach ładowania)

• neodymowe przetworniki magnetyczne zapewniające wyjątkowy dźwięk przestrzenny

• mikrofon ClearCast Gen 2 gwarantujący czystą i wyraźną komunikację

• wersje kolorystyczne: czarna, biała oraz magenta



Arctis Nova 7 Gen 2 Wireless wyróżnia się jako idealny wybór dla graczy wieloplatformowych i miłośników multitaskingu dzięki pełnej kompatybilności, wysokiej jakości wykonania oraz potężnym możliwościom kontroli dźwięku.



Dostępne na stronie SteelSeries.com oraz u sprzedawców na całym świecie, słuchawki z serii Arctis Nova Gen 2 Wireless oferowane są w trzech wersjach kolorystycznych — czarnej, białej i magenta — w następujących sugerowanych cenach detalicznych (MSRP):

• Arctis Nova 7P Gen 2 Wireless (PlayStation) – US 199.99 USD | UK 179.99 £ | EMEA 199.99 € | APAC 199.99 $

• Arctis Nova 7X Gen 2 Wireless (Xbox) – US 199.99 USD | UK 179.99 £ | EMEA 199.99 € | APAC 199.99 $

• Arctis Nova 7 Gen 2 Wireless (PC) – US 199.99 USD | UK 179.99 £ | EMEA 199.99 € | APAC 199.99 $































źródło: Info Prasowe - SteelSeries