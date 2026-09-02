SteelSeries x KontrolFreek - kolekcja Cozy na jesień 2026

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

SteelSeries wraz z KontrolFreek prezentuje kolekcję Cozy na jesień 2026. Wielokrotnie nagradzane słuchawki Arctis GameBuds pojawiają się w dwóch nowych kolorach – Matcha i Yuzu – którym towarzyszą dopasowane kolorystycznie antypoślizgowe nakładki na kciuki KontrolFreek No-Slip Performance Thumb Grips. Marka zaprezentowała właśnie dwa nowe warianty kolorystyczne swoich wielokrotnie nagradzanych słuchawek Arctis GameBuds – Matcha i Yuzu. Zostały one stworzone z myślą o wszechstronnym stylu życia i zaprojektowane tak, by zapewnić najwyższą jakość dźwięku na platformach PS5, Xbox, Nintendo Switch, na komputerach PC, oraz podczas słuchania muzyki, a także w trakcie rozrywki, pracy i zabawy.









Słuchawki Arctis GameBuds rozwiązują wiele problemów graczy, zapewniając m.in. stabilną łączność bezprzewodową 2.4 GHz o ultraniskich opóźnieniach dla konsol Xbox i PS5, wysokiej jakości dźwięk na wielu platformach oraz czas pracy baterii wystarczający na cały dzień. Zaktualizowane oprogramowanie firmware na 2026 rok zapewnia większą moc dla jeszcze bardziej stabilnego połączenia oraz funkcję listen-before-talk (LBT), która usprawnia wybór kanału, pomagając uniknąć zakłóceń łączności bezprzewodowej. Aktualizacja jest już dostępna dla wszystkich modeli GameBuds. Z myślą o graczach korzystających z konsol nowej generacji firma KontrolFreek, twórca Performance Gaming Gear, dodała do oferty pasujące, antypoślizgowe nakładki na kciuki No-Slip Performance Thumb Grips w kolorach Matcha i Yuzu, tworząc idealne połączenie w ramach kolekcji Cozy.



Słuchawki Arctis GameBuds są dostępne od 1 września na stronie SteelSeries.com oraz u sprzedawców detalicznych na całym świecie w następującej sugerowanej cenie detalicznej: 179.99 EURO. Pasujące do nich nakładki na kciuki KontrolFreek Performance Thumb Grips są dostępne na stronie KontrolFreek.com w następującej sugerowanej cenie detalicznej: 13.99 EURO.



Słuchawki douszne podbiły świat i stały się jednym z najpopularniejszych rodzajów słuchawek do słuchania muzyki, oglądania filmów i innych treści, a także do codziennego użytku podczas rozmów telefonicznych i wideokonferencji, przeprowadzania wywiadów itp. Teraz dzięki Arctis GameBuds gracze mogą cieszyć się taką samą jakością dźwięku Hi-Fi na platformach Xbox/PS5/Nintendo Switch/PC, podczas słuchania muzyki, a także w trakcie rozrywki, pracy i gry. O zwycięstwie lub porażce może zdecydować pewność chwytu. Zaprojektowane specjalnie z myślą o potrzebach zaangażowanych i rywalizujących graczy nakładki KontrolFreek No-Slip Thumb Grips zapewniają lepszy chwyt, większy komfort i kontrolę, a ich uniwersalna konstrukcja pozwala na stosowanie ich z kontrolerami Xbox, PlayStation i Switch Pro.



























źródło: Info Prasowe / SteelSeries