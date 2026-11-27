Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Coś nie gra w ten świąteczny czas i wygląda na to, że tylko Steve Buscemi to zauważył. Studio Wargaming ogłasza dziś, że uznany aktor, scenarzysta i reżyser poprowadzi Operacje świąteczne 2027 – wyczekiwane zimowe święto celebrowane w grach z serii World of Tanks. W nowym filmie krótkometrażowym z okazji Operacji świątecznych, Steve Buscemi wciela się w rolę Coldstone’a, spostrzegawczego dziennikarza śledczego (a do tego entuzjastę czołgów). Kiedy prowadzący nie może wejść na antenę, to on przejmuje transmisję na żywo, w trakcie której świąteczne katastrofy zdają się piętrzyć na ekranie. Wyczuwając spisek i dostrzegając ukryte wskazówki, Coldstone odkrywa prawdziwą naturę wydarzeń i ratuje święta. Po zakończeniu transmisji, prezenter zaprasza graczy do World of Tanks jako dowódca gotowy rozdzielać zadania i dzielić się świątecznymi nagrodami.







Operacje świąteczne 2027 trafią do gier z serii World of Tanks – każdy tytuł z własną ofertą, harmonogramem, aktywnościami i prezentami dla graczy.



World of Tanks PC - 4 grudnia 2026 – 11 stycznia 2027

Świąteczny hangar przywodzi na myśl małe europejskie miasteczko w trakcie świąt inspirowane wczesnymi latami 90’ ubiegłego wieku. Czuć, że wypełnione duchem świąt ulice są pełne wyczekiwania na coś specjalnego. Gracze będą mogli zawieszać w nim dekoracje, zbierać surowce i wykonać 20 zleceń od Steve’a Buscemiego, aby zdobyć wyjątkowe przedmioty kosmetyczne od aktora i inne nagrody w grze. Przez ukończenie wszystkich wyzwań Operacji świątecznych, czołgiści będą mogli zrekrutować Steve’a jako dowódcę z kwestiami dialogowymi w wykonaniu samego aktora.



World of Tanks Modern Armor - 1 grudnia 2026 – 4 stycznia 2027

Zimowy festiwal przejmuje World of Tanks Modern Armor, przynosząc ze sobą świąteczne celebracje. Wydarzenie wprowadza uwielbiany przez graczy tryb zabawkowych czołgów oraz zakończenie historii fabularnej Królowej śniegu. Graczom przyjdzie pomóc Mrs. Claus i Sergeant Snap uratować św. Mikołaja. W trakcie wydarzenia, gracze mogą też zdobyć specjalne nagrody inspirowane Stevem Buscemim, w tym okolicznościowy czołg, dowódcę 3D z własnymi kwestiami dialogowymi, serię okolicznościowych przedmiotów kosmetycznych oraz darmowy pakiet startowy.



World of Tanks Blitz - 4 grudnia 2026 – 6 stycznia 2027

World of Tanks Blitz wita Operacje świąteczne ze Stevem Buscemim i serią niespodzianek. Gracze mogą zdobyć awatar aktora i surowce w grze, a następnie ukończyć specjalne wydarzenie Operacji świątecznych 2027, aby odblokować unikatowe nagrody, w tym charakterystyczny głos dowódcy, który można przypisać do dowolnego czołgu w garażu.



Transmisja na żywo dobiegła końca, ale świętowanie dopiero się zaczyna. Czas, aby czołgiści dołączyli do Steve’a Buscemiego podczas Operacji świątecznych 2027 i zrobili miejsce na garażu na ogrom prezentów.





























źródło: Info Prasowe - Wargaming