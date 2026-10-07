Stwórz ’Jesienny Zestaw’ z MSI

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Ruszyła jesienna promocja dla graczy. Przy zakupie wybranych kart graficznych MSI GeForce RTX z serii 50 można otrzymać kod do Portfela Steam o wartości nawet 60 euro. Bonus można przeznaczyć na dowolny tytuł dostępny w sklepie Steam. Może to być nowa premiera, gra znajdująca się na liście życzeń, dodatek albo inna cyfrowa zawartość. Promocja „Jesienny Zestaw” trwa od 5 października do 13 grudnia 2026 roku lub do wyczerpania puli nagród. Wydłużające się jesienne wieczory sprzyjają nadrabianiu gamingowych zaległości. To także dobry moment na modernizację komputera, którego najważniejszym elementem dla gracza pozostaje karta graficzna.







Wybrane karty MSI GeForce RTX z serii 50 zapewniają dostęp do technologii takich jak DLSS 4 z Multi Frame Generation, ray tracing oraz NVIDIA Reflex. Technologie te poprawiają płynność i jakość obrazu w obsługiwanych grach.



Wysokość nagrody zależy od wybranego modelu:

- GeForce RTX 5080 - doładowanie portfela Steam o wartości 60 €

- GeForce RTX 5070 i RTX 5060 Ti - kod o wartości 40 €

- GeForce RTX 5060 - kod o wartości 30 €



Promocją objęte są między innymi wybrane karty z serii MSI GAMING TRIO, VENTUS, SHADOW, INSPIRE, GAMING i SUPRIM. Na liście znajduje się także specjalna wersja GeForce RTX 5080 THE MANDALORIAN AND GROGU EDITION OC.



Jak odebrać kod do Portfela Steam?

Udział w promocji wymaga wykonania kilku kroków:

- Kup kwalifikującą się kartę graficzną MSI u jednego z partnerów handlowych promocji.

- Zachowaj paragon lub fakturę.

- Zaloguj się lub załóż konto w MSI Member Center.

- Zarejestruj zakupioną kartę, podając jej numer seryjny oraz wymagany kod CHK.

- Prześlij zdjęcie numeru seryjnego karty oraz dowód zakupu.

- W zakładce „Promotions” wybierz akcję „Autumn Pack” i kliknij „Redeem”.



Po pozytywnej weryfikacji kod doładowujący portfel Steam zostanie wysłany na adres e-mail podany w zgłoszeniu. Zgłoszenia można przesyłać do 27 grudnia 2026 roku do godziny 23:55.



Zasady promocji

Promocja obejmuje wyłącznie pojedyncze karty graficzne w sprzedaży pudełkowej. Gotowe zestawy komputerowe SI oraz zestawy bundle nie biorą udziału w akcji. Jeden dowód zakupu uprawnia do przesłania jednego zgłoszenia i odbioru maksymalnie jednej nagrody. Nagrody są przyznawane według kolejności prawidłowo przesłanych i pozytywnie zweryfikowanych zgłoszeń, do wyczerpania puli. Weryfikacja zgłoszenia może potrwać do 30 dni roboczych.



Sprawdź promocję i kup kartę MSI

Pełna lista kwalifikujących się modeli, regulamin oraz szczegółowa instrukcja udziału są dostępne na Stronie Promocji. Karty graficzne MSI można kupić w oficjalnym sklepie internetowym: Sklep MSI.











źródło: Info Prasowe - MSI