Stwórz własną kartę Palit GeForce RTX 4070 Dual w programie Maker

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Od teraz można w pełni spersonalizować kartę Palit GeForce RTX 4070 Dual. Tym razem możemy zaprojektować nie tylko osłonę chłodnicy, ale również własny backplate. Cały proces jest łatwiejszy, ponieważ montaż odbywa się bez użycia śrub. Do oferty firm Palit i Gainward dołącza 6 modeli GeForce RTX 4070. Teraz nawet mniejsze jednostki mogą zostać w pełni dopasowane do własnych preferencji. Maker to program, który pozwala na dowolne zaprojektowanie lub pomalowanie własnej karty graficznej. W przypadku Palit GeForce RTX 4070 Dual możliwość personalizacji dotyczy nie tylko maskownicy, ale również backplate’u. Zaprojektowany element może zostać wydrukowany na drukarce 3D, pomalowany, a następnie umieszczony na karcie graficznej, bez utraty gwarancji.







Dual to zdecydowanie mniejsza konstrukcja z podwójnymi wentylatorami. Tym razem montaż odbywa się na zatrzaski, bez potrzeby odkręcania i przykręcania śrubek, co czyni proces jeszcze łatwiejszym i szybszym. Instrukcje oraz pliki ze wzorami do pobrania są dostępne na stronie Palit Maker Dual. Użytkownicy mogą pobrać gotowe wzory lub otwartą wersję zaawansowaną do własnych projektów i wydruków 3D.





















Źródło: Info Prasowe / GammaPR