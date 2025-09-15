Superkomputer Škoda Auto - Lepszy od tunelu aerodynamicznego?

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Škoda Auto zainstalowała w swoim centrum danych superkomputer, który przeznaczony jest do przeprowadzania zaawansowanych symulacji komputerowych na każdym etapie projektowania pojazdów. Jego głównym zastosowaniem są obliczenia CFD (Komputerowa Dynamika Płynów) pozwalające analizować przepływ powietrza wokół bryły oraz elementów samochodu tak, aby minimalizować opór aerodynamiczny i zwiększać efektywność energetyczną. System ten umożliwia także symulacje termiczne, testy wytrzymałościowe oraz analizę zachowania pojazdu w ekstremalnych warunkach pogodowych, bez konieczności budowania fizycznych prototypów i przeprowadzania kosztownych badań w tunelach aerodynamicznych. Jego możliwości obliczeniowe pozwalają też szybciej testować projekty, sprawdzać wiele wariantów równolegle, a więc i podejmować trafniejsze decyzje konstrukcyjne.







"Wentylator w tunelu aerodynamicznym przesuwa 40 ton powietrza, co stanowi ekwiwalent w pełni załadowanej ciężarówki jadącej z dużą prędkością. To zużywa megawaty energii, czyli znacznie więcej niż nasz system. — stwierdził Jan Jagrik, szef działu aerodynamiki w Škoda Auto. – Dzięki symulacjom CFD możemy zajrzeć w każdy zakątek pojazdu i zrozumieć, co tam się dzieje. To poziom szczegółowości, jakiego testy w tradycyjnym tunelu nie mogą nam dostarczyć."



Superkomputer ten skonstruowano z wykorzystaniem architektury HPE Cray EX4000 i 4 generacji procesorów AMD EPYC, które w symulacjach CFD oferują często ponad 2-krotnie wyższą wydajność niż rozwiązania konkurencyjne w takim oprogramowaniu jak Ansys CFX czy OpenFOAM. Korzyści z zastosowania tej architektury to jednak znacznie więcej niż tylko moc obliczeniowa. Zastosowany tutaj bezwentylatorowy system bezpośredniego chłodzenia cieczą pozwala zminimalizować zużycie energii i emisję CO₂, a oprogramowanie HPE automatyzuje zarządzanie klastrem oraz synchronizuje dane podczas równoległych symulacji. Po wdrożeniu tego systemu Škoda Auto przeniosła aż 80 % testów aerodynamicznych z klasycznych tuneli do wirtualnego środowiska, co skróciło czas rozwoju nowych modeli i pozwoliło oszczędzić znaczne ilości energii. Inwestycja w infrastrukturę HPE z procesorami AMD wspiera zatem realizację celów zrównoważonego rozwoju firmy, a przy tym umożliwia szybsze wprowadzanie na rynek nowych ekologicznych modeli pojazdów.





















źródło: Info Prasowe - AMD