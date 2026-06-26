Sześć nowych gier w usłudze GeForce NOW

Autor: Sebastian Wiśniewski (NetCop) 0

Użytkownicy GeForce NOW mogą od dzisiaj skorzystać z ofert letniej wyprzedaży Steam, jednocześnie powiększając bibliotekę gier, która będzie zawsze im towarzyszyć. Setki gier wspieranych przez usługę są dostępne w promocyjnych cenach i gotowe do strumieniowania na komputerach PC, Mac, konsolach przenośnych, telefonach, tabletach czy telewizorach.

Letnia wyprzedaż Steam oferuje promocje, a GeForce NOW zapewnia elastyczność rozgrywki. Zapisy w chmurze pomagają synchronizować postępy na różnych ekranach, a serwery klasy GeForce RTX pozwalają abonentom cieszyć się najpopularniejszymi tytułami bez pobierania plików, ograniczeń związanych z dostępną powierzchnią na dane czy kosztownych modernizacji sprzętu.



A to nie koniec korzyści. Gracze mogą zaoszczędzić 35% na rocznych subskrypcjach GeForce NOW, korzystając z obowiązującej do 8 lipca promocji. Subskrypcja Ultimate zapewnia wydajność na poziomie karty graficznej GeForce RTX 5080 oraz możliwość skorzystania z takich technik jak NVIDIA DLSS, ray tracing czy NVIDIA Reflex.



A oto lista gier, dołączających w tym tygodniu do ​​biblioteki GeForce NOW:

- Dark Scrolls (od 22 czerwca w Steam)

- SAND: Raiders of Sophie (od 22 czerwca w Steam)

- Deer & Boy (od 23 czerwca w Steam)

- Empulse (od 24 czerwca w Steam)

- The Adventures of Elliot: The Millennium Tales (Steam)

- Fatal Fury: City of the Wolves (Steam)







źródło: NVIDIA