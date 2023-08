Sześciocalowe PocketBook Verse i PocketBook Verse Pro

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Na rozpoczynających się jutro targach IFA PocketBook zaprezentuje nowe czytniki z wyświetlaczem E Ink Carta o przekątnej 6 cali. PocketBook Verse i PocketBook Verse Pro będą w Polsce dostępne od połowy września. PocketBook Verse wyposażony w wyświetlacz o rozdzielczości 758 × 1024 pikseli, 8GB pamięci wewnętrznej, gniazdo kart pamięci do 128 GB, podświetlenie SMARTlight jest uniwersalnym czytnikiem dla miłośników beletrystyki. Minimalistyczny design i przyciągające wzrok kolory Bright Blue (o odcieniu szaro-niebieskim) i Mist Grey (mglisto-szarym) dodają mu atrakcyjności. Model PocketBook Verse będzie dostępny z aplikacjami Legimi i Empik Go w cenie 589 PLN.







Coś dla bardziej wymagających

Zaprojektowany z myślą o osobach, które potrzebują bardziej zaawansowanych funkcji PocketBook Verse Pro oferuje obsługę plików audio i zamiana tekstu na mowę przez Bluetooth oraz ochronę przed wodą zgodnie z klasą IPX8. Czytnik ma także wyświetlacz w rozdzielczości HD, a jego walory zwiększa kolor obudowy – Azure (lazurowy) oraz Passion Red (intensywnie czerwony).



To urządzenie, również z dwoma najpopularniejszymi w Polce aplikacjami subskrypcyjnymi, pojawi się na półkach w cenie 769 PLN. Czytniki z aktywowanym dostępem do Legimi i Empik Go pochodzą z dystrybucji firmy 71media (czytio.pl).

















Źródło: Info Prasowe - PocketBook