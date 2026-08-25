TCL NXTPAPER 70 Pro i 60 Ultra - Jeden przycisk, dwa urządzenia

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Nie każda chwila przed ekranem wygląda tak samo. Czasem liczy się pełny kolor i szybki dostęp do aplikacji, innym razem – spokój potrzebny do przeczytania kolejnego rozdziału. TCL NXTPAPER 70 Pro i 60 Ultra łączą oba scenariusze w jednym urządzeniu: za pomocą przycisku NXTPAPER pełnoprawny smartfon może zmienić się w wygodny czytnik e-booków. Matowy ekran NXTPAPER 4.0 ogranicza refleksy i wspiera komfort oczu, a Max Ink wycisza powiadomienia, pozostawiając na pierwszym planie treść. To, co wyróżnia oba modele, to technologia NXTPAPER 4.0 oraz dedykowany przycisk NXTPAPER. Jednym ruchem można przejść z pełnokolorowego widoku smartfona do trybów Ink Paper i Color Paper albo do Max Ink - monochromatycznego środowiska stworzonego do czytania.







Smartfon i czytnik e-booków można więc mieć w jednym urządzeniu. Po włączeniu Max Ink telefon blokuje powiadomienia i ogranicza dostęp do rozpraszających funkcji. Tryb ten zmniejsza również zużycie energii: urządzenia pozwalają nawet na 7 dni czytania i do 26 dni czuwania, przy czym rzeczywisty czas zależy od sposobu użytkowania. Zmiana trybu nie oznacza rezygnacji z jakości obrazu. W widoku standardowym oba modele oferują pełny kolor i płynne działanie, a matowa warstwa wykonana w technologii litografii nanomatrycowej ogranicza odbicia światła i widoczność odcisków palców. Dzięki temu ekran pozostaje czytelny w różnych warunkach, a tekst zyskuje bardziej naturalny, papierowy charakter. To rozwiązanie sprawdza się podczas czytania e-booków i długich artykułów, ale także w nauce, pracy z dokumentami czy codziennym przeglądaniu treści. Technologia NXTPAPER 4.0 powstała z myślą o ochronie oczu i komforcie podczas dłuższego korzystania z ekranu. Dodatkowo ogranicza ona emisję niebieskiego światła, refleksy i migotanie, a jasność oraz temperatura barwowa dopasowują się do otoczenia i pory dnia. TCL Eye Care przypomina także o przerwach i prawidłowej postawie.





TCL NXTPAPER 70 Pro - czytnik zawsze pod ręką

TCL NXTPAPER 70 Pro łączy funkcje pełnoprawnego smartfona i wygodnego czytnika w uniwersalnym modelu na co dzień. Ekran NXTPAPER 4.0 o przekątnej 6.9 cala, rozdzielczości FHD+ i odświeżaniu 120 Hz łączy matową, przyjemną w dotyku powierzchnię z płynnym przewijaniem tekstu. Fizyczny przycisk NXTPAPER pozwala w każdej chwili przełączyć urządzenie w tryb czytania i ograniczyć zużycie energii. Po lekturze jednym ruchem można wrócić do pełnego koloru, aplikacji i wszystkich funkcji smartfona. Matową obudowę uzupełnia klasa odporności IP68, dzięki której telefon jest zabezpieczony przed pyłem i lepiej znosi kontakt z wodą w codziennych sytuacjach.



Za płynne działanie odpowiada procesor MediaTek Dimensity 7300. Telefon ma 8 GB pamięci RAM oraz dodatkowe 16 GB pamięci rozszerzonej, co ułatwia sprawne przełączanie się między aplikacjami. Z kolei 256 lub 512 GB pamięci daje dużo miejsca na zdjęcia, filmy i gry bez konieczności częstego usuwania plików. Aparat główny 50 Mpix z optyczną stabilizacją obrazu pomaga ograniczyć poruszenia i zachować ostrość zdjęć. Obiektyw ultraszerokokątny 8 Mpix pozwala objąć rozległy krajobraz lub większą grupę osób bez konieczności cofania się, a przednia kamera 32 Mpix sprawdzi się podczas wideorozmów czy robienia selfie. Bateria 5200 mAh pozwala dłużej korzystać z telefonu bez częstego sięgania po ładowarkę, a szybkie ładowanie 33 W skraca czas potrzebny na uzupełnienie energii. To pełnoprawny smartfon, który jednym przyciskiem może zmienić się w czytnik.





TCL NXTPAPER 60 Ultra - większy ekran do czytania i notowania

Model TCL NXTPAPER 60 Ultra stawia na większy format i rozwinięte możliwości pracy z treścią. 7.2-calowy ekran NXTPAPER 4.0 o rozdzielczości FHD+ zapewnia więcej przestrzeni na e-booki, długie dokumenty i notatki, a przycisk NXTPAPER szybko uruchamia Max Ink. W tym trybie smartfon staje się czytnikiem pozwalającym skupić się na lekturze, natomiast w standardowym widoku wraca do pełnego koloru i rozbudowanych funkcji multimedialnych. Drugim ważnym obszarem modelu 60 Ultra jest czytanie i pisanie wspierane przez AI. Funkcje AI pomagają m.in. tworzyć podsumowania, zadawać pytania do treści, przekształcać tekst w nagranie czy porządkować notatki. Opcjonalny rysik T-Pen Magic pozwala natomiast wygodnie pisać i szkicować na papierowej fakturze ekranu.



Za płynne działanie odpowiada MediaTek Dimensity 7400. Telefon ma 12 GB pamięci RAM oraz dodatkowe 12 GB pamięci rozszerzonej, co ułatwia sprawne przełączanie się między aplikacjami. Do 512 GB pamięci wewnętrznej daje dużo miejsca na e-booki, notatki, zdjęcia, filmy i gry. Rozbudowany zestaw aparatów ułatwia fotografowanie w różnych sytuacjach. Peryskopowy teleobiektyw 50 Mpix z trzykrotnym zoomem optycznym pozwala przybliżyć odległy obiekt, a sześciokrotny zoom bezstratny daje jeszcze większą swobodę kadrowania, zachowując szczegóły. Optyczna stabilizacja pomaga ograniczyć poruszenia. Obiektyw ultraszerokokątny 8 Mpix mieści w kadrze rozległe krajobrazy i większe grupy, natomiast przednia kamera 32 Mpix sprawdzi się przy selfie i wideorozmowach.



Bateria 5200 mAh obsługuje ładowanie 33 W, a funkcja ładowania zwrotnego 10 W pozwala w razie potrzeby przekazać energię np. słuchawkom lub drugiemu urządzeniu. Mimo dużego, 7.2-calowego ekranu obudowa ma 7.57 mm grubości - mniej więcej tyle, co dziesięć kart płatniczych ułożonych jedna na drugiej. Całość uzupełnia zabezpieczenie przed pyłem i wodą zgodne z klasą IP68.



Jeden ekran, dwa sposoby korzystania

TCL NXTPAPER 70 Pro i 60 Ultra pokazują, że do codziennej komunikacji, pracy i rozrywki nie trzeba osobnego urządzenia do każdego zadania. Wystarczy przycisk NXTPAPER, by kolorowy smartfon zmienił się w monochromatyczny czytnik e-booków, wyciszył powiadomienia i pozwolił skupić się na treści.

70 Pro będzie wyborem dla osób szukających wszechstronnego modelu z matową obudową i dużą pamięcią, natomiast 60 Ultra oferuje większy ekran, opcjonalny rysik i rozbudowane funkcje AI. W obu przypadkach najważniejsza pozostaje technologia NXTPAPER 4.0 - łącząca komfort oczu, papierowy charakter obrazu i swobodę korzystania z jednego urządzenia na dwa sposoby.

































źródło: Info Prasowe - TCL