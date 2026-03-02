TCL detronizuje Samsunga i zostaje liderem dostaw telewizorów

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Historyczny kamień milowy na globalnym rynku telewizorów. Dzięki konsekwentnie realizowanej strategii i dynamicznemu wzrostowi, marka TCL zamknęła 2025 rok imponującym wynikiem, po raz pierwszy zajmując w grudniu pozycję światowego lidera pod względem dostaw TV. Najnowszy raport Counterpoint Research potwierdza,że przemyślana ekspansja i rosnące zaufanie konsumentów pozwalają firmie z sukcesem wyprzedzać dotychczasowych liderów branży, takich jak Samsung. Podczas gdy globalny rynek telewizorów zamknął 2025 rok z minimalnym spadkiem (-0,13% w ujęciu rocznym), końcówka roku przyniosła wyraźne ożywienie, w którym główną rolę odegrała marka TCL. Według raportu Counterpoint Research, grudniowe dostawy urządzeń TCL wzrosły aż o 10% rok do roku. Pozwoliło to firmie osiągnąć 16-procentowy udział w globalnym rynku i zająć najwyższy stopień podium.







Kluczem do tego sukcesu okazała się skuteczna dywersyfikacja rynków zbytu. TCL odnotowało znaczące wzrosty dostaw w regionie Azji i Pacyfiku (APAC), na rodzimym rynku chińskim oraz na Bliskim Wschodzie i w Afryce (MEA). Wyniki w tych regionach udowadniają wysoką elastyczność marki i jej zdolność do trafnego odpowiadania na lokalne potrzeby konsumentów.



Konsekwentna strategia i rozwój w segmencie Premium

Osiągnięcie pozycji lidera w grudniu nie jest dziełem przypadku, lecz naturalną konsekwencją wielomiesięcznej pracy firmy. Dane z końcówki roku wyraźnie pokazują, że układ sił w branży RTV ulega transformacji. Marka Samsung, która utrzymała mocną pozycję w perspektywie całego czwartego kwartału, w samym grudniu zajęła drugie miejsce z wynikiem 13% udziałów w rynku. Trzecie miejsce przypadło firmie Hisense, która w omawianym okresie zanotowała spadek dostaw o 23% rok do roku. Eksperci z Counterpoint Research (m.in. Sujeong Lim) wskazują, że na rekordowy grudzień złożyły się także czynniki sezonowe oraz zoptymalizowane łańcuchy dostaw. Jednakże to właśnie TCL udowodnił, że potrafi najlepiej wykorzystać ten gorący okres, dostarczając klientom na całym świecie najnowocześniejsze technologie i stabilizując swoją pozycję w ścisłej rynkowej czołówce.



Dla marki TCL rok 2025 kończy się wyraźnym potwierdzeniem skuteczności jej globalnej wizji biznesowej. Zbudowany kapitał zaufania oraz rosnący udział w rynku stanowią doskonały fundament pod kolejne innowacje w 2026 roku.

















źródło: Info Prasowe - TCL