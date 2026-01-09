TCL stawia na SQD-Mini LED – telewizory gotowe na wymagające HDR

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Podczas trwających w Las Vegas targów CES 2026, TCL, globalny lider elektroniki użytkowej, zaprezentował technologię SQD-Mini LED - nową generację wyświetlaczy Mini LED, zaprojektowaną z myślą o bogatszej, bardziej precyzyjnej i spójnej jakości obrazu. Producent podkreśla, że to efekt ponad dekady prac badawczo-rozwojowych oraz kolejny krok po wprowadzeniu na rynek pierwszego telewizora QD-Mini LED w 2019 roku. TCL wskazuje, że rozwój kategorii Mini LED opierał się na trzech filarach: większej precyzji podświetlenia, zmianach w konstrukcji panelu oraz inteligentnym przetwarzaniu obrazu. Podczas CES firma pokazuje również CSOT HVA – technologię paneli szerokokątnych, która ma poprawiać kontrast i jakość obrazu przy oglądaniu telewizora pod większym kątem.







SQD-Mini LED - głębszy kolor i bardziej kontrolowany kontrast

Nowa linia SQD-Mini LED integruje autorski Deep Color System, który ma zapewniać szersze spektrum barw i wzmocniony kontrast w różnych typach treści. TCL podkreśla, że technologia dopracowuje filtrację światła na poziomie koloru, ograniczając przenikanie barw (color crosstalk) i utrzymując stabilną dokładność kolorów nawet w złożonych, wielobarwnych scenach. Równolegle TCL rozwija Halo Control System, zaprojektowany do ograniczania efektu „halo” (bloomingu), czyli poświaty widocznej czasem wokół jasnych elementów na ciemnym tle. Producent wskazuje, że rozwiązanie ma poprawiać kontrolę kontrastu i czytelność krawędzi w wymagających scenach tak, aby jasne detale nie „rozlewały się” na tło. Linia SQD-Mini LED otrzymuje także integrację Google Gemini (Interactive AI), która ma wspierać personalizację rozrywki i sterowanie funkcjami telewizora. Całość ma być dostępna w smukłej konstrukcji o głębokości poniżej 0.8 cala.



Co tak naprawdę się zmienia?

TCL deklaruje, że zmodernizowana struktura panelu i filtracja barw ma zapewnić wyraźnie szerszy i stabilniejszy zakres kolorów. Producent wskazuje do 33% wzrost wydajności pokrycia gamutu oraz 69% poprawę dokładności „color dot” dzięki rozwiniętej warstwie Super QLED. Efekt ma być widoczny zwłaszcza w scenach, w których jasne światła i głęboka czerń występują obok siebie - obraz ma pozostawać stabilny przy wysokiej jasności, lepiej zachowywać cienie i utrzymywać spójność kolorów.



Flagowiec na miarę 2026 roku - TCL X11L SQD-Mini LED TV Series

Podczas tegorocznych targów, producent zaprezentował swój najnowszy telewizor TCL X11L SQD-Mini LED, pozycjonowany jako model do domowego kina, dynamicznych filmów akcji i transmisji sportowych. Producent deklaruje, że Deep Color System w X11L wykorzystuje Super Quantum Crystals (Super QLED), UltraColor Filter oraz Advanced Color Purity Algorithm, aby uzyskać żywsze kolory, dokładniejsze odcienie i wysoką wierność odwzorowania.



Za kontrolę podświetlenia odpowiada TCL Halo Control System w architekturze obejmującej ponad 20 000 stref wygaszania oraz jasność szczytową 10 000 nitów. Według producenta pozwala to zarządzać jasnością z większą precyzją, tworzyć intensywne rozbłyski i głębokie cienie bez utraty detali – także w scenach, gdzie jasne i ciemne elementy występują obok siebie. TCL podkreśla również wsparcie szerokiej palety barw: połączenie Super QLED i obsługa do 100% przestrzeni barowej BT.2020 (all-scene wide color gamut) mają zapewniać czyste, nasycone i precyzyjne kolory zgodne z wymagającymi standardami treści klasy premium. Spójność jasności i barw przy szerszych kątach oglądania ma wspierać panel WHVA 2.0 Ultra Panel.



Od strony wzornictwa X11L ma łączyć ZeroBorder design i głębokość poniżej 0,8 cala, opracowane we współpracy ze specjalistami CMF. Za optymalizację scen odpowiada TSR AI Processor wykorzystujący uczenie maszynowe, a płynność ruchu wspiera natywne 144 Hz. Warstwę audio uzupełnia Audio by Bang & Olufsen, projektowane tak, aby zapewnić przestrzenny dźwięk bez potrzeby dokładania dodatkowych głośników.

































źródło: Info Prasowe - TCL