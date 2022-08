TEAMGROUP - nowe moduły ELITE PLUS DDR5

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

TEAMGROUP zaprezentowało nową serię modułów pamięci RAM DDR5, nazwaną po prostu ELITE PLUS. Nie znajdziemy tam świetlnych wodotrysków i stylistycznych wydziwień, bo to jest seria "kostek", które mają robić swoją robotę i to z dużą zwiększyć wydajnością operacyjną. Najszybsze moduły ELITE PLUS DDR5 pracować mają z prędkością 6000 MHz, a dostępne będą w pojedynczym opakowaniu (single) o pojemnościach 1x16 GB oraz zestawach Dual Channel 2x8 GB. Seria zacznie się od pamięci pracujących z częstotliwością 4800 MHz, a później będzie można jeszcze wybrać wersję 5600 MHz. Ceny znajdziecie w rozwinięciu newsa...























Źródło: Info Prasowe / TEAMGROUP