TEAMGROUP QX - SSD o pojemności 15.3TB

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

TEAMGROUP zaszokował lekko konkurencję, bo oto ogłosił wprowadzenie do swojej oferty nowego dysku SSD serii QX o całkiem słusznej pojemności 15.3 TB. Taka ilość pamięci, powinna zadowolić większość użytkowników komputerów. Ten 2.5-calowy model, wyposażony został w interfejs SATA, moduły pamięci flash 3D OLC o żywotności zapisu ustalonej na około 2560 TBW. Dysk odczytuje dane z prędkością do 560 MB/s i zapisuje je w tempie do 480 MB/s. Do dyspozycji dostaniemy jeszcze technologie SLC Caching technology, DRAM Cache Buffer, TRIM, Wear-Leveling i funkcję ECC (Error Correction Code). Jedyne, co nie jest fajne, to z pewnościę cena dysku - 3990 USD.















Źródło: Info Prasowe / TEAMGROUP