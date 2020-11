TEAMGROUP T-FORCE ZEUS DDR4 dla PC i laptopów

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

TEAMGROUP zaprezentowało dwie serie gamingowych modułów pamięci serii T-FORCE ZEUS DDR4. Na pewno nie pominiecie ich na sklepowej półce, bo charakterystyczne, czerwone logo z błyskawicami, na pewno przyciąga wzrok. Modele dla komputerów PC - T-FORCE ZEUS DDR4 U-DIMM, sprzedawane będą w zestawach do 32GB i wersjach pracujących z prędkościami od 2666 do DDR4 3200 MHz. Natomiast T-FORCE ZEUS SO-DIMM DDR4, to propozycja dla mobilnych graczy, kompatybilna z laptopami opartymi na procesorach Intela 11-generacji i AMD Ryzen 4000 Mobile. Tutaj również największą i najszybszą "kostką", będzie model 32 GB 32000 Mhz. Cen nie podano.



















Źródło: Info Prasowe / TEAMGROUP