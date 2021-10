TP-Link - nowe routery WiFi 6 z obsługą OneMesh

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Archer AX720 i Archer AX55 to routery od TP-Link pracujące w najnowszym standardzie WiFi 6. Urządzenia szczególnie polecane są użytkownikom, którzy potrzebują stabilnych i szybkich połączeń dla wielu domowych urządzeń jednocześnie. Routery obsługują technologię OneMesh, która inteligentnie łączy urządzenia z wzmacniaczem sieci bezprzewodowej oferującym najlepszą jakość połączenia. Nowe routery obsłużą intensywny ruch danych, dlatego polecane są zwłaszcza miłośnikom gier sieciowych, oglądania filmów i seriali na platformach strumieniowych oraz osobom pracującym na Home Office. Urządzenia z pewnością okażą się niezastąpione w nowoczesnym domu pełnym elektronicznych gadżetów, a w razie potrzeby mogą posłużyć także jako access pointy.







Archer AX72 oferuje do 5378 Mb/s przepustowości w dwóch pasmach (do 4804 Mb/s w paśmie 5GHz i do 574Mb/s w paśmie 2,4GHz). Pasmo 5GHz polecane jest do wykorzystania do bardziej wrażliwych na opóźnienia zastosowań, np. transmisji wideo w jakości HD, czy rozgrywek online, podczas gdy pasmo 2,4GHz idealnie sprawdzi się do obsługi urządzeń Smart Home, takich jak kamery do monitoringu, inteligentne oświetlenie, ogrzewanie czy obsługi asystenta głosowego. O stałą siłę sygnału w każdym zakątku mieszkania czy domu zadba aż sześć mocnych, zewnętrznych anten wspieranych przez liczne technologie poprawiające wydajność. Za połączenia kablowe odpowiadają: jeden gigabitowy port WAN oraz cztery gigabitowe porty LAN. Dodatkowo router wyposażono w port USB 3.0. Dzięki temu możemy udostępnić drukarkę lub zasoby zgromadzone na dysku sieciowym w sieci lokalnej lub, dzięki funkcji serwera FTP, także przez Internet. Za niezawodne działanie routera odpowiada trzyrdzeniowy procesor

o taktowaniu 1.5 GHz.



Z kolei Archer AX55 oferuje użytkownikom do 2976 Mb/s łącznej przepustowości w dwóch pasmach transmisji: do 2402 Mb/s w paśmie 5 GHz i do 574 Mb/s w paśmie 2,4 GHz. Za jego zasięg odpowiadają cztery zintegrowane anteny o dużej mocy, wspierane m.in. przez technologię kształtowania wiązki. Router posiada gigabitowy port WAN, cztery gigabitowe porty LAN do połączenia urządzeń kablowych oraz port USB 3.0 służący do udostępniania plików w sieci.



Obydwa najnowsze routery od TP-Link wyposażone zostały w technologie poprawiające wydajność WiFi, np. modulację 1024-QAM, która w porównaniu do WiFi 5, aż o jedną czwartą zwiększa prędkość sieci. Technologia OFDMA aż czterokrotnie zwiększa wydajność, aby umożliwić transmisję dużej ilości pakietów danych do wielu urządzeń w tym samym czasie. Dostępna w obu routerach funkcja Smart Connect sprawia, że użytkownik widzi tylko jedną nazwę sieci (SSID), a router sam wybiera, które pasmo będzie wykorzystywane w danym momencie - 2,4GHz czy 5GHz.



Za optymalizację wydajności WiFi w routerach Archer AX55 oraz Archer AX72 odpowiada funkcja Airtime Fairness, której działanie polega na promowaniu wydajniejszych użytkowników bezprzewodowych, którzy są w stanie przesłać większą ilość danych w żądanym przedziale czasu. Dzięki temu starsze urządzenia połączone z routerami nie powodują zmniejszenia prędkości sieci.



Aby uzyskać jak najlepszą jakość połączenia routery obsługują także technologię OneMesh, która inteligentnie łączy urządzenia z routerem lub wzmacniaczem sieci bezprzewodowej, oferującym najlepszą jakość połączenia. Urządzenia tworzące sieć OneMesh współpracują ze sobą, aby tworzyć jednolitą sieć WiFi. Podczas przemieszczania się po domu, telefon lub tablet zawsze połączy się z urządzeniem, oferującym mu najlepsze połączenie, bez przerywania transferu.



W obu routerach dla kompleksowej ochrony zastosowano szyfrowanie WPA3 oraz pakiet HomeShield, który pozwala skutecznie chronić sieć przed cyberatakami, dbając o bezpieczeństwo sieci oraz dostępnych w niej urządzeń IoT w czasie rzeczywistym.



Konfiguracja oraz obsługa routerów Archer AX72 i Archer AX55 są bardzo intuicyjne. Wystarczy skorzystać z aplikacji Theter, która jest dostępna zarówno na urządzenia z systemem Android, jak i z iOS.



Cena Archera AX55 wynosi około 370 PLN, natomiast Archera AX72 około 480 PLN. Routery są już dostępne w sprzedaży i objęte zostały 3-letnią gwarancją.





























Źródło: Info Prasowe / TP-Link