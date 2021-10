TP-Link Archer C6 V3 – popularny router w nowej odsłonie

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Archer C6 od TP-Link to jedno z najchętniej wybieranych urządzeń sieciowych przez polskich konsumentów. W ciągu trzech lat, które minęły od jego premiery, blisko pół miliona urządzeń z tej serii znalazło w naszym kraju nabywców. Odpowiadając na zapotrzebowanie klientów TP-Link zdecydował się na odświeżenie konstrukcji i wprowadził do swojej oferty router Archer C6 w wersji sprzętowej V3. Urządzenie świetnie sprawdzi się w domach użytkowników, którzy potrzebują wydajnego sprzętu w najpopularniejszym obecnie standardzie AC1200. TP-Link Archer C6 V3 oferuje przepustowość do 1200 Mb/s w dwóch pasmach transmisji (do 867 Mb/s w paśmie 5GHz i do 300 Mb/s w 2.4GHz).







Charakteryzuje się m.in. wysoką przepustowością sieci bezprzewodowej oraz obsługą technologii MU-MIMO 2x2, która umożliwia łączenie się z dwoma urządzeniami jednocześnie, co powoduje dwukrotne zwiększenie prędkości, przepustowości i wydajności całej domowej sieci. Poza zmienioną obudową router zyskał także nowe funkcjonalności np. obsługę szyfrowania WPA3 oraz wsparcie dla takich technologii jak Beamforming i Airtime Fairness.



Trzecia wersja sprzętowa routera Archer C6 wyposażona została w cztery anteny zapewniające duży zasięg i wydajność połączeń bezprzewodowych. Urządzenie posiada także jeden gigabitowy port WAN oraz cztery gigabitowe porty LAN, które pozwalają na zbudowanie wydajnej sieci przewodowej. Podobnie jak poprzednik w najnowszej wersji również ten router może pracować jako Access Point.



Archer C6 V3 obsługuje technologię OneMesh, która łączy urządzenia z routerem lub wzmacniaczem sieci bezprzewodowej, oferującym najlepszą jakość połączenia. Urządzenia tworzące sieć OneMesh współpracują ze sobą, aby tworzyć jednolitą sieć WiFi. Dzięki temu w czasie przemieszczania się z tabletem czy smartfonem po domu użytkownik ma gwarancję, że transfer danych nie zostanie przerwany. Dzięki intuicyjnemu interfejsowi graficznemu oraz aplikacji mobilnej Tether, dostępnej na urządzenia z systemami Android lub iOS, konfiguracja i obsługa Archera C6 V3 przebiega szybko i łatwo.



Router Archer C6 V3 jest dostępny w sprzedaży i posiada 36-miesięczną gwarancję. Jego koszt to około 150 PLN.

























Źródło: Info Prasowe / TP-Link