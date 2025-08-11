TP-Link Archer NX500 – szybki Internet 5G i Wi-Fi 6

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

TP-Link wprowadza do swojej oferty dwupasmowy router 5G Archer NX500, zaprojektowany dla osób, które chcą cieszyć się niezawodnym i szybkim dostępem do sieci, niezależnie od lokalizacji. Połączenie technologii 5G z wydajnością Wi-Fi 6 sprawia, że urządzenie świetnie sprawdzi się w miejscach pozbawionych infrastruktury przewodowej, a także w roli mobilnego źródła Internetu podczas wyjazdów – od działki, przez domek wakacyjny, po delegacje służbowe. Dzięki prędkości pobierania danych przez sieć komórkową do 4.67 Gb/s, Archer NX500 oferuje najwyższą wydajność i stabilność, zapewniając płynne działanie nawet przy dużym obciążeniu sieci.







Archer NX500 oferuje prędkości do 2402 Mb/s w paśmie 5 GHz oraz do 574 Mb/s w paśmie 2.4 GHz, co przekłada się na komfortowe korzystanie z Internetu nawet przy wymagających zadaniach, takich jak transmisje wideo w jakości 4K, wideokonferencje czy rozgrywki online.



Archer NX500 sprawdzi się wszędzie tam, gdzie dostęp do infrastruktury przewodowej jest utrudniony lub niemożliwy - w domkach letniskowych, na działkach czy w tymczasowych miejscach pracy. To także doskonałe rozwiązanie dla osób, które chcą mieć swój Internet zawsze przy sobie, zabierając go na urlop czy delegację. Urządzenie wyposażono w gigabitowy port WAN/LAN, który umożliwia podłączenie routera do tradycyjnego, kablowego dostawcy Internetu. W takim scenariuszu modem 5G/LTE może pełnić rolę łącza zapasowego, zapewniając ciągłość dostępu do sieci. Dodatkowo router ma dwa gigabitowe porty LAN, co czyni go świetnym wyborem dla osób korzystających z urządzeń wymagających stałego, szybkiego połączenia, takich jak konsole do gier czy systemy IPTV.



Technologia EasyMesh pozwala w prosty sposób rozbudować sieć o dodatkowe kompatybilne urządzenia, tworząc jeden spójny system Wi-Fi obejmujący wszystkie pomieszczenia - również w wielopoziomowych domach. W połączeniu z MU-MIMO i 1024-QAM, router może efektywnie obsługiwać wiele urządzeń jednocześnie, bez spadków prędkości i stabilności połączenia.



Urządzenie jest gotowe do pracy niemal od razu po wyjęciu z pudełka - funkcja Plug & Play oznacza, że wystarczy włożyć kartę nanoSIM i przejść przez prostą konfigurację w aplikacji mobilnej TP-Link, by w kilka minut cieszyć się szybkim dostępem do Internetu. Możliwość podłączenia zewnętrznej anteny dzięki złączom SMA-F sprawia, że nawet w trudniejszych warunkach terenowych czy na obrzeżach miasta można cieszyć się maksymalną jakością sygnału.



Za bezpieczeństwo transmisji odpowiada protokół WPA3, chroniący dane użytkowników przed nieautoryzowanym dostępem. Solidne wykonanie i dopracowane detale sprawiają, że Archer NX500 to niezawodne narzędzie zarówno dla osób prywatnych, jak i dla użytkowników biznesowych, którym zależy na stabilnym i szybkim połączeniu niezależnie od miejsca.



Urządzenie jest już dostępne w sprzedaży w cenie około 1300 PLN. Router objęto trzyletnią gwarancją.





















źródło: Info Prasowe - TP-Link