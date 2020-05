TP-Link Archer VR2100 – router z obsługą Super VDSL i OneMesh

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

TP-Link wprowadza do swojego portfolio bezprzewodowy router z wbudowanym modemem obsługującym technologię Super VDSL, która umożliwia dostęp do Internetu o prędkości wynoszącej nawet 350 Mb/s za pomocą łącza telefonicznego. Archer VR2100 to uniwersalny router z obsługą technologii DSL najnowszej generacji - Super VDSL (VDSL2 profil 35b), która umożliwia pobieranie danych za pomocą łącza telefonicznego z prędkością nawet 350 Mb/s. Jest to wartość aż 3,5 razy wyższa niż w przypadku VDSL2 – technologii poprzedniej generacji. Co ważne, wbudowany w Archera VR2100 modem jest wstecznie kompatybilny ze standardami VDSL2, ADSL2+, ADSL2 oraz ADSL, co gwarantuje bezproblemową pracę niezależnie od technologii stosowanej przez dostawcę Internetu.







Za dystrybucję sygnału WiFi w domu odpowiada mocny układ radiowy w standardzie 802.11ac (WiFi5). Archer VR2100 zapewnia prędkości dochodzące do 1733 Mb/s w paśmie 5 GHz oraz do 300 Mb/s w paśmie 2.4 GHz. W sumie domownicy dostają do dyspozycji aż 2.1 Gb/s łącznej przepustowości! Dzięki temu nowy router świetnie się sprawdzi podczas jednoczesnego streamowania filmów w jakości Full HD, grania w gry sieciowe oraz pobierania dużych plików. Domownicy nie muszą się martwić o braki w przepustowości połączenia, nawet jeśli z routerem łączy się wiele urządzeń, np. komputery, smartfony, tablety, smart TV itp. Zastosowana w nim technologia MU-MIMO 4x4 pozwala na obsługę wielu urządzeń w tym samym czasie, znacząco redukując opóźnienia i zwiększając wydajność całej sieci.



Za połączenia kablowe odpowiadają cztery gigabitowe porty Ethernet (LAN). Zapewniają one podłączonym urządzeniom pracę z najwyższa wydajnością, co jest szczególnie ważne dla osób, które streamują filmy w jakości HD, czy biorą udział w rozgrywkach sieciowych. Do podłączenia drukarki lub dysku zewnętrznego służy szybki port USB 3.0, który oferuje nawet 10-krotnie wyższą wydajność niż porty w poprzednim standardzie USB 2.0.



Jedną z najważniejszych zalet routera Archer VR2100 jest możliwość korzystania praktycznie z dowolnego typu łącza: VDSL/ADSL, kablowych, modemu światłowodowego, a nawet 3G/LTE, za sprawą obsługi modemów USB. Dzięki temu użytkownicy nie muszą wymieniać routera w przypadku zmiany operatora internetowego. Internet LTE może również służyć jako łącze zapasowe, które pozwala na zabezpieczenie się na przykład przed czasowymi problemami pod stronie dostawcy Internetu.



Archer VR2100 obsługuje technologię OneMesh, dzięki czemu współpracując z innymi urządzeniami od TP-Link, tworzy jednolitą sieć Mesh. Technologia OneMesh, dzięki płynnemu roamingowi, zapewnia ciągłą transmisję danych podczas przemieszczania się użytkownika po domu. Urządzenia znajdujące się w sieci WiFi są automatycznie łączone z routerem lub wzmacniaczem o najsilniejszej w danym momencie sile sygnału. Proces ten jest niezauważalny dla użytkownika, dzięki czemu korzystanie z Internetu jest niebywale swobodne i bardzo wygodne.



Rozbudowane funkcje kontroli rodzicielskiej gwarantują bezpieczeństwo najmłodszym użytkownikom Internetu. Każdy domownik (a także gość) może posługiwać się osobnym profilem z ustalonymi limitami czasowymi oraz założonymi filtrami, które w zależności od wieku będą blokowały dostęp do danych treści. Archer VR2100 wyposażono także w QoS (Quality of Service), aby korzystanie z Internetu było w pełni bezpieczne i wydajne.



Konfiguracja i zarządzanie routerem są banalnie proste. Wystarczy zainstalować aplikację TP-Link Tether (dostępną na urządzenia z systemem Android i iOS), a następnie podążać za wskazówkami wyświetlanymi na ekranie smartfona.



Co ważne, router posiada ochronę odgromową, która zabezpiecza urządzenie przed uszkodzeniami elektroniki spowodowanymi gwałtownymi burzami. Router objęty jest 36-miesięczną gwarancją producenta.



















Źródło: TP-Link