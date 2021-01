TP-Link Archer VR300 – nowy router z modemem VDSL/ADSL

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Archer VR300 to uniwersalny router z obsługą technologii VDSL, która umożliwia dostęp do Internetu za pomocą łącza telefonicznego z prędkością nawet do 100 Mb/s. Polecany jest użytkownikom poszukującym wydajnego routera w rozsądnej cenie. Dzięki obsłudze VPN Archer VR300 doskonale sprawdzi się podczas pracy zdalnej. Archer VR300 zapewnia dostęp do wydajnej i stabilnej sieci WiFi o łącznej prędkości do 1200 Mb/s. Pasmo 2.4 GHz (prędkość do 300 Mb/s) może być wykorzystywane do wykonywania czynności obciążających sieć w niewielkim stopniu, takich jak wysyłanie wiadomości e-mail czy przeglądanie stron internetowych.







Natomiast w przypadku obsługi zadań wymagających większej przepustowości, takich jak gry internetowe lub transmisja strumieniowa, idealnie sprawdzi się pasmo 5 GHz (prędkość do 867 Mb/s). Standard VDSL2 pozwala osiągnąć urządzeniu prędkości VDSL do 100 Mb/s, które są niemal 5 razy większe niż w standardzie ADSL2+. Archer VR300 łączy funkcjonalność dwóch urządzeń w jednym i może działać jako modem VDSL lub router bezprzewodowy. Wbudowany port DSL daje także możliwość korzystania ze wszystkich standardowych połączeń DSL, w tym VDSL2, ADSL2+, ADSL2 oraz ADSL.



Urządzenie posiada port LAN/WAN, dzięki czemu sprawdzi się również w przypadku zmiany dostawcy Internetu na światłowodowego lub kablowego. 3 porty LAN umożliwiają podłączenie przewodowe urządzeń takich jak komputery, smart TV czy konsole do gier. Urządzenie zaopatrzono w cztery zaawansowane technologicznie anteny zewnętrzne o zysku 5dBi. Pozwalają one na korzystanie z dużych prędkości nawet w przypadku dostarczania sygnału do odległych od urządzenia pomieszczeń.



Zarządzanie urządzeniem jest niezwykle proste, a jego konfiguracja trwa zaledwie kilka minut. Wystarczy zalogować się do intuicyjnej strony zarządzania lub skorzystać z aplikacji Tether, która jest dostępna na urządzenia z systemem Android i iOS. Aplikacja Tether umożliwia także automatyczne aktualizacje firmware’u, aby sieć, chroniona najnowocześniejszymi zabezpieczeniami, zawsze mogła działać z najwyższą wydajnością. Korzystając z funkcji kontroli dostępu można limitować dostęp wybranych przez siebie urządzeń do Internetu, ograniczając w ten sposób możliwość zetknięcia się dzieci z nieodpowiednimi treściami. Istnieje także możliwość utworzenia sieci dla gości, dzięki czemu będą oni mieli niezależny dostęp do Internetu, a zasoby sieci głównej pozostaną bezpieczne. Archer VR300 wyposażono także w QoS (Quality of Service), aby korzystanie z Internetu było w pełni bezpieczne i wydajne. Co istotne, dzięki aplikacji Tether i usłudze DDNS siecią domową można zarządzać z dowolnego miejsca. Co ważne, router posiada ochronę odgromową, która zabezpiecza urządzenie przed uszkodzeniami elektroniki spowodowanymi gwałtownymi burzami.



Router jest już dostępny w sprzedaży i objęty został 3-letnią gwarancją. Jego cena to około 250 PLN.





















Źródło: Info Prasowe / TP-Link