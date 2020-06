TP-Link Deco X20 – nowy system Mesh w standardzie WiFi 6

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Deco X20 pozwala na zbudowanie wydajnej sieci WiFi w mieszkaniach, bądź domach jednorodzinnych o dużej powierzchni, w których występują problemy z zanikającym sygnałem sieci bezprzewodowej lub zbyt długim buforowaniem. Model obsługuje standard WiFi 6, dzięki czemu zapewnia niesamowite prędkości, zasięg, pojemność oraz stabilność transmisji. Domownicy nie muszą już martwić się o przerwane połączenia. Dzięki technologii TP-Link Mesh i zastosowaniu protokołów roamingowych 802.11k/v/r urządzenia z serii Deco współpracują ze sobą i tworzą jednolitą sieć WiFi. Podczas przemieszczania się po domu z telefonem czy tabletem, zawsze połączy się on z jednostką Deco oferującą najlepsze parametry, bez przerywania transferu.







Deco X20 pracuje w standardzie WiFi 802.11ax, wspartym przez modulację 1024-QAM oraz długi symbol OFDM i zapewnia prędkości dochodzące do 1,8 Gb/s w dwóch pasmach - do 1201 Mb/s w paśmie 5 GHz oraz do 574 Mb/s w paśmie 2.4 GHz. Dzięki kolorowaniu BSS i technologii Beamforming zastosowanemu w urządzeniach Deco X20, trzy routery Deco mogą objąć swoim zasięgiem dom o powierzchni nawet do 540 m2. Połączenia bezprzewodowe i opcjonalne łącze rezerwowe Ethernet łączą wszystkie jednostki Deco, zapewniając niespotykaną płynność przełączania. W razie potrzeby wystarczy dodać kolejną jednostkę Deco, by zwiększyć zasięg WiFi. W praktyce oznacza to, że każdy z użytkowników może swobodnie grać bez opóźnień w przesyle lub oglądać filmy jakości 8K, ciesząc się nieskazitelnością obrazu i dźwięku nawet wtedy, gdy w tym samym czasie pozostali domownicy generują na swoich urządzeniach wzmożony ruch danych.



Technologia WiFi 6 to przełom w łączności bezprzewodowej. Aż czterokrotnie zwiększa przepustowość urządzeń w sieci o intensywnym ruchu danych. Z Deco X20 kompleksowo połączysz nawet 150 urządzeń w domu. Rozgrywka on-line, rozmowy wideo czy oglądanie filmów w jakości HD nie stanowią problemu nawet wtedy, gdy w tym samym czasie pracuje wiele urządzeń, które także obciążają łącze intensywną transmisją danych.



Za bezpieczeństwo transmisji danych odpowiada szyfrowanie WPA3 oraz funkcja TP-Link HomeCare™, które pomagają utworzyć dostosowaną do potrzeb każdego, bezpieczną sieć bezprzewodową. Teraz domownicy mogą chronić swoje wrażliwe dane, ograniczyć dostęp do treści dzieciom czy gościom. Deco X20 wyposażono także w antywirusa oraz QoS (Quality of Service), aby korzystanie z Internetu było w pełni bezpieczne i wydajne.



Konfiguracja i zarządzanie Deco X20 są banalnie proste. Wystarczy pobrać i zainstalować aplikację TP-Link Deco, dostępną na urządzenia z systemem Android i iOS, a następnie podążać za wskazówkami wyświetlanymi na ekranie smartfona. Deco zajmie się resztą, łącznie z wyborem najlepszych miejsc do instalacji urządzeń. Dodatkowo ten niezawodny mesh może być zarządzany za pomocą Amazon Alexa.



Deco X20 jest już dostępne w 3-packach w cenie około 1600 PLN. Urządzenia zostały objęte 3-letnią gwarancją producenta.























Źródło: Info Prasowe / TP-Link