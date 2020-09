TP-Link EAP265 HD - nowy punkt dostępowy z serii Omada

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

TP-Link rozszerza portfolio urządzeń z serii Omada o nowy punkt dostępowy EAP 265 HD. Niewątpliwą zaletą nowego punktu dostępowego jest możliwość obsługi kilkuset urządzeń jednocześnie. Pozwala to na znaczne obniżenie kosztów instalacji względem wielu mniej wydajnych punktów dostępowych. EAP265 HD pracuje w standardzie WiFi 802.11ac Wave 2 i oferuje użytkownikom do 1750 Mb/s w dwóch pasmach transmisji (do 1300 Mb/s w paśmie 5 GHz oraz do 450 Mb/s w paśmie 2.4 GHz). W urządzeniu zastosowano technologie MU-MIMO pozwalającą na komunikację z wieloma urządzeniami w tym samym czasie oraz Airtime Fairness, która polega na promowaniu wydajniejszych klientów bezprzewodowych, którzy są w stanie przesłać większą ilość danych w zadanym przedziale czasu.







Dzięki temu nie ma obaw, że uczestnicy dużych wydarzeń, goście hotelu czy restauracji pozbawieni zostaną możliwości korzystania z internetu przez WiFi. Za zasięg nowego Access Pointa odpowiada sześć wbudowanych profesjonalnych anten (po trzy anteny na pasmo) wspieranych dodatkowo przez technologię kształtowania wiązki (Beamforming), sprawiającą, że połączenia są bardzo wydajane i stabilne. EAP265 HD posiada wsparcie dla technologii płynnego roamingu, więc osoby przemieszczające się po budynku, nigdy nie stracą zasięgu. Ich urządzenia mobilne – smartfony, tablety czy laptopy przełączą się w sposób niezauważalny na kolejne punkty dostępowe. Urządzenie wyposażono także w dwa porty Ethernet 10/100/1000 Mb/s.



Co istotne, administratorzy sieci w obiektach wyposażanych w EAP265 HD mogą zaprogramować aż 16 niezależnych sieci WiFi (SSID), a za sprawą darmowego oprogramowania TP-Link Omada Controller lub kontrolera sprzętowego Omada C200, mogą także zarządzać siecią bezprzewodową złożoną nawet z setek punktów dostępowych z dowolnego komputera bądź aplikacji mobilnej. Podobnie jak pozostałe urządzenia z serii Omada produkt stwarza możliwość autoryzacji dostępu z uwierzytelnianiem przez SMS, Facebooka oraz logowanie za pomocą strony powitalnej, voucherów lub jednorazowych haseł dostępu.



EAP265 HD obsługuje PoE (standard 802.3af/at) dzięki czemu zasilanie punktu dostępowego i transmisja danych odbywa za pomocą jednego przewodu. Alternatywnie punkt dostępowy może być zasilany przez pasywne PoE – do zestawu dołączony jest injector.



EAP265 HD jest już dostępny w sprzedaży w cenie około 465 PLN brutto i został objęty 3-letnią gwarancją producenta.























Źródło: Info Prasowe / TP-Link