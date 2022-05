TP-Link EAP610-Outdoor - Nowy zewnętrzny punkt dostępowy WiFi 6

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Punkt dostępowy TP-Link EAP610-Outdoor do zastosowań zewnętrznych z obudową odporną na wszelkie warunki atmosferyczne może posłużyć do budowy centralnie zarządzanej sieci bezprzewodowej WiFi 6 na dużych powierzchniach. Urządzenie znajdzie zastosowanie w miejscach, w których z bezprzewodowej sieci korzysta wielu użytkowników jednocześnie. Doskonale sprawdzi się na hotelowych tarasach, parkingach i basenach, w restauracyjnych ogródkach, a także magazynach i halach produkcyjnych. EAP610-Outdoor oferuje łączną przepustowość do 1800Mb/s w dwóch pasmach (do 574 Mb/s w paśmie 2,4 GHz oraz do 1201 Mb/s w paśmie 5 GHz).







Model wyposażono w gigabitowy port Ethernet. Obsługa standardu PoE 802.3af oraz pasywnego PoE z dołączonym do zestawu injectorem umożliwia podłączenie oraz zasilenie urządzenia za pomocą jednego kabla sieciowego. Co istotne, najnowszy punkt dostępowy TP-Link wspiera technologię mesh umożliwiającą bezprzewodowe przyłączenie urządzenia do sieci. Takie rozwiązanie znacznie ułatwia instalację w miejscach, gdzie trudno doprowadzić kabel sieciowy oraz obniża jej koszty. Obudowa z certyfikatem IP67 sprawia, że urządzenie jest gotowe do pracy nawet w najcięższych warunkach atmosferycznych. Deszcz, śnieg, wiatr i mróz nie stanowią przeszkody w jego sprawnym działaniu.



Dzięki technologii MU-MIMO access point może komunikować się z wieloma urządzeniami jednocześnie, dlatego idealnie sprawdzi się w sieciach nawet z dużą ilością użytkowników, np. gości hotelowych czy restauracji. EAP610-Outdoor pozwala na stworzenie aż 16 niezależnych sieci WiFi (SSID) oraz stworzenie sieci dla gości z logowaniem przez stronę powitalną, SMS, Facebook, vouchery lub jednorazowe hasła dostępu. To rozwiązanie gwarantuje bezpieczeństwo korzystania z WiFi.



Urządzenie wyposażono w technologię OFDMA, która sprawia, że w środowiskach z dużym ruchem danych może ono osiągać nawet czterokrotnie większą przepustowość niż punkty dostępowe pracujące w standardzie WiFi 5 (802.11ac). Access point zapewnia także płynny roaming, dzięki któremu transmisje wideo i trwające połączenia głosowe nie zostaną przerwane, gdy użytkownicy zechcą zmienić lokalizację. Punkt dostępowy wykorzystuje także technologię kształtowania wiązki Beamforming sprawiającą, że połączenie z urządzeniami jest stabilne nawet w bardzo wymagających warunkach. Dodatkowo zastosowana funkcja Band Steering automatycznie wybiera optymalne pasmo transmisji w przypadku urządzeń dwuzakresowych, aby umożliwić szybsze połączenia. Za optymalizację wydajności WiFi odpowiada funkcja Airtime Fairness, której działanie polega na promowaniu wydajniejszych użytkowników bezprzewodowych, przesyłających większą ilość danych w żądanym przedziale czasu. To dlatego starsze urządzenia połączone z routerami nie powodują zmniejszenia prędkości sieci.



Dzięki zgodności z platformą Omada SDN access point od TP-Link może być zarządzany przez chmurę. Platforma pozwala w łatwy i kompleksowy sposób zarządzać centralnie i za pomocą jednego interfejsu całą siecią WiFi i LAN, także rozproszoną pomiędzy placówkami. Użytkownik zyskuje nie tylko dużą elastyczność zarządzania, ale także stabilność, zaawansowane zabezpieczenia oraz wysoką wydajność, które są niezbędne w hotelarstwie, edukacji, sprzedaży detalicznej, biurach i w wielu innych branżach.



EAP610-Outdoor jest już dostępny w sprzedaży i objęty został 5-letnią gwarancją.































Źródło: Info Prasowe / TP-Link