TP-Link EAP725-Wall – nowy wymiar Wi-Fi 7

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

TP-Link rozszerza portfolio rozwiązań z serii Omada o nowy model punktu dostępowego – EAP725-Wall. To urządzenie, które łączy wydajność standardu Wi-Fi 7 z elegancką, kompaktową formą idealną do zastosowań biznesowych i domowych. Jego minimalistyczny design pozwala wtopić się w otoczenie, zachowując przy tym pełnię funkcjonalności najnowszej generacji. EAP725-Wall to kolejne rozwiązanie w rodzinie Omada stworzone nie tylko z myślą o potrzebach przyszłych sieci, ale także o estetyce współczesnych wnętrz – inteligentnych, elastycznych i dostosowanych do dynamicznego tempa życia oraz pracy. Urządzenie oferuje wyjątkową wydajność dzięki dwuzakresowej technologii, osiągając prędkości do 688 Mb/s w paśmie 2,4 GHz oraz imponujące 2882 Mb/s w paśmie 5 GHz, co gwarantuje stabilne i szybkie połączenie niezależnie od obciążenia sieci.







To jednak nie tylko sprzęt zaprojektowany z myślą o zapewnieniu użytkownikom imponujących prędkości. Jego dużym atutem jest pełna kompatybilność z platformą Omada SDN – systemem do centralnego zarządzania całą infrastrukturą sieciową przez chmurę. Niezależnie od tego, czy chodzi o kontrolę kilku urządzeń w jednym hotelowym piętrze, czy o setki punktów dostępowych w korporacyjnej strukturze – Omada SDN pozwala na wygodne, zdalne zarządzanie z każdego miejsca na świecie.



Punkt dostępowy został wyposażony w rozbudowaną sekcję portów, obejmującą port uplink Ethernet 2,5G oraz trzy porty dla urządzeń końcowych: jeden port Ethernet 2,5G i dwa porty gigabitowe. Ta wszechstronność pozwala na elastyczne zarządzanie infrastrukturą sieciową, optymalne wykorzystanie dostępnej przepustowości, a także podłączanie dodatkowych urządzeń bez potrzeby rozbudowy okablowania. Zastosowanie zaawansowanych rozwiązań technologicznych, takich jak kanał o szerokości 160 MHz, 1024-QAM, długi symbol OFDM czy technologie MU-MIMO i OFDMA, gwarantuje stabilne i płynne działanie nawet w warunkach dużego obciążenia sieci. EAP725-Wall wspiera technologie Airtime Fairness, Band Steering, Beamforming i Load Balance, które optymalizują działanie sieci i zapewniają sprawiedliwy podział zasobów między podłączonymi urządzeniami. Funkcja płynnego roamingu Wi-Fi oraz Omada Mesh umożliwiają bezproblemowe przemieszczanie się między punktami dostępowymi oraz bezprzewodowe łączenie urządzeń, tworząc spójną i wydajną sieć.



Bezpieczeństwo danych jest gwarantowane przez szyfrowanie WPA3-Enterprise, zapewniające najwyższy poziom ochrony przed nieuprawnionym dostępem. Zasilanie w standardzie PoE (IEEE 802.3at/bt) ułatwia instalację, ponieważ eliminuje konieczność prowadzenia dodatkowych przewodów zasilających.

Urządzenie zostało zaprojektowane z uwzględnieniem potrzeb nowoczesnych przestrzeni biznesowych, takich jak biura czy hotele, gdzie dyskretny wygląd i wydajność są równie ważne. Kompaktowa konstrukcja sprawia, że punkt dostępowy pozostaje praktycznie niewidoczny po instalacji, idealnie wtapiając się w otoczenie. Dzięki niewielkim rozmiarom (40 mm wysokości, 86 mm głębokości i 143 mm szerokości) i eleganckiemu designowi, EAP725-Wall może być również doskonałym rozwiązaniem dla wymagających użytkowników domowych ceniących zarówno wysoką estetykę, jak i najlepszą jakość połączenia.



Nowy punkt dostępowy TP-Link EAP725-Wall jest już dostępny w sprzedaży w cenie około 620 PLN i został objęty 5-letnią gwarancją producenta.





























źródło: Info Prasowe - TP-Link