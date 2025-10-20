TP-Link NE200-Outdoor – szybki Internet 5G w każdych warunkach

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

W czasach, gdy szybki i stabilny dostęp do Internetu jest niezbędny zarówno w pracy, jak i w życiu codziennym, niezawodne rozwiązania sieciowe stają się kluczowe. TP-Link odpowiada na te potrzeby, wprowadzając na rynek pierwszy w swojej ofercie zewnętrzny router 5G – NE200-Outdoor. Urządzenie zostało zaprojektowane z myślą o zapewnieniu szybkiego połączenia w miejscach, gdzie nie dociera infrastruktura kablowa lub światłowodowa, a także jako niezawodne źródło łącza zapasowego dla sieci stacjonarnej. TP-Link NE200-Outdoor to modem 5G/LTE nowej generacji, który łączy najwyższą wydajność z odpornością na trudne warunki środowiskowe. Dzięki prędkości pobierania do 4.67 Gb/s w technologii 5G i obsłudze LTE-Advanced Cat19, urządzenie gwarantuje wyjątkowo szybki transfer danych nawet w lokalizacjach oddalonych od miejskich centrów. Router został wyposażony w port 2.5 Gb/s oraz obsługę PoE 802.3af/802.3at, co umożliwia jednoczesne zasilanie i przesyłanie danych jednym przewodem Ethernet.







NE200-Outdoor nie rozgłasza sieci Wi-Fi – jego zadaniem jest odbieranie sygnału komórkowego 5G/4G i przekazywanie go po kablu Ethernet do wewnętrznego routera Wi-Fi, np. z serii TP-Link Deco lub Archer. Dzięki temu możliwe jest uzyskanie maksymalnej stabilności i jakości połączenia nawet w budynkach o grubych ścianach czy w lokalizacjach o ograniczonym zasięgu. Instalacja jest niezwykle prosta – wystarczy włożyć kartę SIM, zamontować urządzenie w miejscu o najlepszym zasięgu i podłączyć kabel Ethernet do routera w środku budynku.



Router został zamknięty w solidnej obudowie o klasie szczelności IP66, odpornej na deszcz, pył, wiatr i skrajne temperatury (od -30°C do +60°C). Ochrona przeciwprzepięciowa 6kV oraz antystatyczna 15kV zapewniają bezpieczeństwo działania w wymagających warunkach zewnętrznych. Urządzenie można z łatwością zamontować na dachu, ścianie, słupie lub oknie – wszystkie niezbędne uchwyty znajdują się w zestawie. Dzięki funkcji Plug & Play, router jest gotowy do działania od razu po instalacji – bez potrzeby skomplikowanej konfiguracji. Z kolei aplikacja TP-Link Tapo umożliwia wygodne zarządzanie urządzeniem, monitorowanie połączenia i aktualizacje z poziomu smartfona.



NE200-Outdoor to idealne rozwiązanie dla osób, które potrzebują szybkiego i stabilnego Internetu 5G w miejscach bez dostępu do światłowodu, a także dla użytkowników biznesowych, którzy chcą zapewnić swojej sieci niezawodne połączenie zapasowe.



Urządzenie objęte jest 3-letnią gwarancją i dostępne w cenie około 1300 PLN.



















źródło: Info Prasowe - TP-Link